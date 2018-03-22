Свидетель расцвета

«Я человек. Островитянин. Рыбак... Остров — это моя малая родина. Я пробовал жить без него. Но без него никак», — говорит, помешивая в кружке чай, герой нового фильма, снятого нашими коллегами — журналистами ГТРК «Псков». Документальную ленту «Без острова мне никак» покажут в эфире областного телевидения 7 апреля. Создатели работы рассказали о ее рождении.
Фильм простой и понятный, при этом атмосферный. Зритель увидит историю коренного жителя острова Белов в Псковском озере — потомственного промысловика и светлого неунывающего человека Алексея Тимохина. И конечно, красоту острова, побывав на котором, хочется возвращаться туда снова и снова.
Я был однажды на острове Белов летом. Мы отдыхали там несколько дней с палатками. Мне запомнился остров своей тишиной и уединенностью, а также приветливостью местных жителей. Но решение о том, что на острова нужно ехать с камерой, пришло позже.
Кирилл Михайлов, режиссер фильмаА именно — после просмотра документальной ленты российского режиссера Дмитрия Васюкова о беломорских поморах, потомках псковских и новгородских кривичей, и их промысловых лодках — карбасах.
— Точно такие же лодки я увидел в одной из старых телепередач, копаясь в архиве ГТРК, — вспоминает он. — И тут у меня как будто щелкнуло в голове: где еще могли жить предки поморов, занимавшихся промысловым ловом рыбы на большой воде? Только на побережье Псковско-Чудского водоема. И именно там, в самом его сердце, мы и нашли представителя другой ветви этих самых кривичей — тех, что остались на Псковщине, —Алексея Дмитриевича Тимохина.
Кирилл признается, что снять фильм о рыбаке хотел уже давно — «уж больно магическая атмосфера у этого места»:
— Я понимал, здесь должны жить какие-то необычные люди, и не прогадал. Наш рыбак не представляет свою жизнь без острова и без рыбалки. Свидетель советского расцвета острова Белов, хранитель его легенд и всевозможных удивительных историй, он же свидетель заката: сейчас на острове постоянно живет лишь 17 человек, многие из них на зиму перебираются на материк. Алексей Дмитриевич этого не делает: он давно приспособился к жизни на острове, и озеро дает ему все, что необходимо. И даже в ненастье, когда озеро неделями и месяцами заковано шугой и ни проплыть ни проехать, они с женой Мариной Алексеевной прекрасно справляются.
«ЗАЧЕМ ЗАКАПЫВАТЬ РЫБУ?!»
Фильм снимала группа из трех человек: режиссер Кирилл Михайлов, оператор-постановщик Денис Алексеев, чей прадед, кстати, жил на Талабских островах, и оператор Александр Калинин, отвечавший за крупные планы. Помощь в транспортировке съемочной группы и оборудования оказало ГУ МЧС по Псковской области.
Нас отправили на катере от базы ГИМС в Пскове. И пока мы плыли по Великой, никаких проблем не было. Но, когда вышли в озеро, нас стало накрывать волной. Мы сидели на корме, и каждые две секунды на нас как будто выливали ведро холодной ноябрьской воды. В общем, мы прибыли мокрые с головы до ног. И первым делом были вынуждены не снимать, а сушиться и греться на печи и сушить оборудование. Марина Алексеевна для профилактики дала нам чеснока. Может быть, это сработало — никто не заболел.
Денис Алексеев, оператор-постановщикПо словам Кирилла Михайлова, герой фильма оказался настоящим кладезем удивительных историй, которые он не переставал рассказывать, даже когда камера выключалась. Сниматься ему было не впервой. Незадолго до визита местных телевизионщиков в свет вышел фильм федерального проекта «Неизвестная Россия» под названием «Псковская Исландия». Показ этой передачи чуть не стал проблемой для съемочной группы Кирилла Михайлова.
— В фильме «Псковская Исландия» один из рыбаков бригады Тимохина рассказал историю о том, что в советские годы приемные пункты не справлялись с большими уловами. И бывало так, что рыбаки остатки улова вынуждены были закапывать в землю как удобрение. В результате монтажа программы история эта заметно укоротилась. В общем, сразу после выхода фильма наших коллег Алексею Дмитриевичу начал сыпаться шквал звонков — от администрации до рыбоохраны. Все пытались выяснить, куда и зачем они закапывают рыбу! В результате наш герой заявил, что последний раз имел дело с телевизионщиками...
Понервничать пришлось и из-за съемок с воздуха. Они были запланированы на третий день. Но в самый последний момент ребята узнали, что наемный оператор квадрокоптера заболел.
— Мы всерьез боялись, что самых важных планов, которые покажут наглядно, что мы действительно находимся на острове, у нас не будет. Нас выручил фотограф и оператор Игорь Бурмагин со своим дроном. Он согласился приплыть на остров, быстро вошел в курс дела и, несмотря на ветер, смог провести свой аппарат по нужным траекториям.
Но самой экстремальной частью были съемки с лодки. Это единственная локация, в которой не использовался штатив и «существовала реальная опасность утопить аппаратуру стоимостью с однокомнатную квартиру». Даже был момент, когда оператор не удержался и рухнул в ящик из-под рыбы вместе с камерой, правда, при этом он продолжал снимать и держать камеру на плече.
Алексею Тимохину озеро дает все, что необходимо для жизни, поэтому остров он зимой не покидает в отличие от большинства соседей.
Фото Александра Калинина
— За полтора часа, при вполне сносной погоде, мы записали интервью, немного поснимали рыбалку вблизи острова. Но я посчитал отснятый материал недостаточным и, высадив Кирилла, поплыл с Алексеем Дмитриевичем и его помощником на вторую сессию. Здесь уже все оказалось по-настоящему. Километры сетей, моросящий дождик перешел в ливень, страшная качка, брызги волн то и дело обрушивались на лодку, на меня и на камеру. Стабилизируя изображение собственным телом, я то и дело был на грани падения в воду. В какой-то момент я просто сдался, спрятал камеру под плащ и сел на дно лодки, — рассказывает Денис Алексеев.
По словам режиссера, документальный фильм «целиком и полностью строится на отличных съемках Дениса и Саши». В нем прекрасно передана атмосфера острова: ржавые лодки, покосившиеся заброшенные дома, красивый храм, местная достопримечательность — пароход «Осип Хореев», навсегда осевший на мели беловской бухты, а также шум волн вместе с криками птиц.
Интерес оператора-постановщика Дениса Алексеева к Талабским островам не случаен. По его словам, острова всегда интересовали его «как некая прародина фамилии»:
Рыболовецкий траулер «Осип Хореев» навсегда осел на мели беловской бухты.
Фото из личного архива Кирилла Михайлова
— Мой прадед, Тихон Алексеев, был купцом, рыбаком с острова Талабск. Отправлял рыбу в Санкт-Петербург, имел там лавку, управляемую приказчиком. На острове у него был двухэтажный дом. После сворачивания НЭПа был раскулачен, сослан на большую землю. Слава Богу, что не в лагеря. По семейному преданию за деда заступились простые островитяне-рыбаки, которые считали его человеком хорошим, зла простым людям не творившим и часто прощавшим долги. В итоге, после множества больших и малых событий в истории страны и моих предков, от моего славного прадеда осталось только две вещи: квасник (кран, который вбивается в деревянную бочку с квасом) и фотография с оторванной верхней частью лба. И еще, что немаловажно, мне от прадеда досталась моя фамилия — Алексеев. С возрастом я все чаще и чаще стал понимать, ощущать, что во мне есть генетически переданная часть моего прадеда, иначе как объяснить мое детское увлечение ихтиологией, рисованием рыб, а также озерами — не морями, а именно озерами, и небольшими парусными лодками.
Другая причина любить Талабы — детские воспоминания:
— Я родился в 1981 году в семье инженеров-мелиораторов. И одним из обязательных ежегодных эпизодов моего советского детства были поездки на День мелиоратора с родителями и их коллегами на остров Белов. Воспоминания об этих поездках хранятся в одной из самых глубинных частей моей души. Это те самые хрустальные стоп-кадры, которые есть у каждого. Бесконечное голубое небо, бесконечное море (в моем случае — озеро), счастливые родители, ночной костер на берегу. Сохранились и реальные фотографии этих дней: коричневато-красноватые фотографии восьмидесятых. Я маленький, в шапочке, сижу на огромных камнях, а рядом стоят мои улыбающиеся родители. Я в детстве не был на море. Для меня морем стали Псковское и Чудское озера. И еще я очень хорошо помню, как с отцом лазил на колокольню островной заброшенной церкви, где висел безъязыкий колокол. С распадом Советского Союза острова надолго ушли из моей жизни. И только став уже взрослым, я стал бывать там, но нечасто, в основном по работе.
Документальный фильм Кирилла Михайлова позволил оператору не только пожить на острове несколько дней, поснимать те самые камни, на которых он фотографировался маленьким, но и окунуться в жизнь современных потомков тех самых рыбаков, к которым принадлежал его прадед. Власть меняется, поколения сменяют друг друга, но озеро и рыба в нем все те же.
В основу музыкальной темы фильма легла песня о Псковско-Чудском озере — настоящая, местная, аутентичная:
Отплывая по Великой из Пскова, оператор Денис Алексеев еще не знал, что стабилизировать изображение придется собственным телом, балансируя на грани падения в воду.
Фото из личного архива Кирилла Михайлова
— Нам в очередной раз помог архив ГТРК «Псков», — делится Кирилл Михайлов удачей. — В исходниках одной из старых программ я нашел песню в исполнении жительницы острова. Так у нас появилась мелодия. Я поговорил со своим давним знакомым, композитором Александром Боярковым, который играет в группе Drift. И он согласился написать по этой песне основную тему к фильму и озвучить нашу работу. С этой озвучкой фильм действительно ожил.
Музыкальную работу первые зрители фильма смогут услышать на предпремьере в драмтеатре 6 апреля. Уже на следующий день состоится телевизионная премьера.
— С этого года ГТРК «Псков» охватывает цифровым вещанием всю территорию нашего региона, — говорит директор филиала ВГТРК ГТРК «Псков» Наталья Юрченко. — Увидеть наши авторские программы и документальные фильмы с качественной картинкой теперь можно в каждом телевизоре с «первым мультиплексом»: на телеканалах «Россия-1» и «Россия-24». Приятно, что такой честный фильм о настоящем герое нашего времени — рыбаке, который, несмотря на все трудности, продолжает заниматься любимым делом, получат возможность посмотреть максимальное число жителей Псковской области. Можете не сомневаться, впереди наших телезрителей ждет еще много увлекательных премьер!