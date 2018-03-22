Свидетель расцвета

«Я человек. Островитянин. Рыбак... Остров — это моя малая родина. Я пробовал жить без него. Но без него никак», — говорит, помешивая в кружке чай, герой нового фильма, снятого нашими коллегами — журналистами ГТРК «Псков». Документальную ленту «Без острова мне никак» покажут в эфире областного телевидения 7 апреля. Создатели работы рассказали о ее рождении. Фильм простой и понятный, при этом атмосферный. Зритель увидит историю коренного жителя острова Белов в Псковском озере — потомственного промысловика и светлого неунывающего человека Алексея Тимохина. И конечно, красоту острова, побывав на котором, хочется возвращаться туда снова и снова.

Я был однажды на острове Белов летом. Мы отдыхали там несколько дней с палатками. Мне запомнился остров своей тишиной и уединенностью, а также приветливостью местных жителей. Но решение о том, что на острова нужно ехать с камерой, пришло позже. Кирилл Михайлов, режиссер фильма

А именно — после просмотра документальной ленты российского режиссера Дмитрия Васюкова о беломорских поморах, потомках псковских и новгородских кривичей, и их промысловых лодках — карбасах. — Точно такие же лодки я увидел в одной из старых телепередач, копаясь в архиве ГТРК, — вспоминает он. — И тут у меня как будто щелкнуло в голове: где еще могли жить предки поморов, занимавшихся промысловым ловом рыбы на большой воде? Только на побережье Псковско-Чудского водоема. И именно там, в самом его сердце, мы и нашли представителя другой ветви этих самых кривичей — тех, что остались на Псковщине, —Алексея Дмитриевича Тимохина. Кирилл признается, что снять фильм о рыбаке хотел уже давно — «уж больно магическая атмосфера у этого места»: — Я понимал, здесь должны жить какие-то необычные люди, и не прогадал. Наш рыбак не представляет свою жизнь без острова и без рыбалки. Свидетель советского расцвета острова Белов, хранитель его легенд и всевозможных удивительных историй, он же свидетель заката: сейчас на острове постоянно живет лишь 17 человек, многие из них на зиму перебираются на материк. Алексей Дмитриевич этого не делает: он давно приспособился к жизни на острове, и озеро дает ему все, что необходимо. И даже в ненастье, когда озеро неделями и месяцами заковано шугой и ни проплыть ни проехать, они с женой Мариной Алексеевной прекрасно справляются.

«ЗАЧЕМ ЗАКАПЫВАТЬ РЫБУ?!»

Фильм снимала группа из трех человек: режиссер Кирилл Михайлов, оператор-постановщик Денис Алексеев, чей прадед, кстати, жил на Талабских островах, и оператор Александр Калинин, отвечавший за крупные планы. Помощь в транспортировке съемочной группы и оборудования оказало ГУ МЧС по Псковской области.

Нас отправили на катере от базы ГИМС в Пскове. И пока мы плыли по Великой, никаких проблем не было. Но, когда вышли в озеро, нас стало накрывать волной. Мы сидели на корме, и каждые две секунды на нас как будто выливали ведро холодной ноябрьской воды. В общем, мы прибыли мокрые с головы до ног. И первым делом были вынуждены не снимать, а сушиться и греться на печи и сушить оборудование. Марина Алексеевна для профилактики дала нам чеснока. Может быть, это сработало — никто не заболел. Денис Алексеев, оператор-постановщик

По словам Кирилла Михайлова, герой фильма оказался настоящим кладезем удивительных историй, которые он не переставал рассказывать, даже когда камера выключалась. Сниматься ему было не впервой. Незадолго до визита местных телевизионщиков в свет вышел фильм федерального проекта «Неизвестная Россия» под названием «Псковская Исландия». Показ этой передачи чуть не стал проблемой для съемочной группы Кирилла Михайлова. — В фильме «Псковская Исландия» один из рыбаков бригады Тимохина рассказал историю о том, что в советские годы приемные пункты не справлялись с большими уловами. И бывало так, что рыбаки остатки улова вынуждены были закапывать в землю как удобрение. В результате монтажа программы история эта заметно укоротилась. В общем, сразу после выхода фильма наших коллег Алексею Дмитриевичу начал сыпаться шквал звонков — от администрации до рыбоохраны. Все пытались выяснить, куда и зачем они закапывают рыбу! В результате наш герой заявил, что последний раз имел дело с телевизионщиками... Понервничать пришлось и из-за съемок с воздуха. Они были запланированы на третий день. Но в самый последний момент ребята узнали, что наемный оператор квадрокоптера заболел. — Мы всерьез боялись, что самых важных планов, которые покажут наглядно, что мы действительно находимся на острове, у нас не будет. Нас выручил фотограф и оператор Игорь Бурмагин со своим дроном. Он согласился приплыть на остров, быстро вошел в курс дела и, несмотря на ветер, смог провести свой аппарат по нужным траекториям.

АТМОСФЕРА ОСТРОВА

Но самой экстремальной частью были съемки с лодки. Это единственная локация, в которой не использовался штатив и «существовала реальная опасность утопить аппаратуру стоимостью с однокомнатную квартиру». Даже был момент, когда оператор не удержался и рухнул в ящик из-под рыбы вместе с камерой, правда, при этом он продолжал снимать и держать камеру на плече. — За полтора часа, при вполне сносной погоде, мы записали интервью, немного поснимали рыбалку вблизи острова. Но я посчитал отснятый материал недостаточным и, высадив Кирилла, поплыл с Алексеем Дмитриевичем и его помощником на вторую сессию. Здесь уже все оказалось по-настоящему. Километры сетей, моросящий дождик перешел в ливень, страшная качка, брызги волн то и дело обрушивались на лодку, на меня и на камеру. Стабилизируя изображение собственным телом, я то и дело был на грани падения в воду. В какой-то момент я просто сдался, спрятал камеру под плащ и сел на дно лодки, — рассказывает Денис Алексеев. По словам режиссера, документальный фильм «целиком и полностью строится на отличных съемках Дениса и Саши». В нем прекрасно передана атмосфера острова: ржавые лодки, покосившиеся заброшенные дома, красивый храм, местная достопримечательность — пароход «Осип Хореев», навсегда осевший на мели беловской бухты, а также шум волн вместе с криками птиц.

ПСКОВСКОЕ МОРЕ

Интерес оператора-постановщика Дениса Алексеева к Талабским островам не случаен. По его словам, острова всегда интересовали его «как некая прародина фамилии»: — Мой прадед, Тихон Алексеев, был купцом, рыбаком с острова Талабск. Отправлял рыбу в Санкт-Петербург, имел там лавку, управляемую приказчиком. На острове у него был двухэтажный дом. После сворачивания НЭПа был раскулачен, сослан на большую землю. Слава Богу, что не в лагеря. По семейному преданию за деда заступились простые островитяне-рыбаки, которые считали его человеком хорошим, зла простым людям не творившим и часто прощавшим долги. В итоге, после множества больших и малых событий в истории страны и моих предков, от моего славного прадеда осталось только две вещи: квасник (кран, который вбивается в деревянную бочку с квасом) и фотография с оторванной верхней частью лба. И еще, что немаловажно, мне от прадеда досталась моя фамилия — Алексеев. С возрастом я все чаще и чаще стал понимать, ощущать, что во мне есть генетически переданная часть моего прадеда, иначе как объяснить мое детское увлечение ихтиологией, рисованием рыб, а также озерами — не морями, а именно озерами, и небольшими парусными лодками. Другая причина любить Талабы — детские воспоминания: — Я родился в 1981 году в семье инженеров-мелиораторов. И одним из обязательных ежегодных эпизодов моего советского детства были поездки на День мелиоратора с родителями и их коллегами на остров Белов. Воспоминания об этих поездках хранятся в одной из самых глубинных частей моей души. Это те самые хрустальные стоп-кадры, которые есть у каждого. Бесконечное голубое небо, бесконечное море (в моем случае — озеро), счастливые родители, ночной костер на берегу. Сохранились и реальные фотографии этих дней: коричневато-красноватые фотографии восьмидесятых. Я маленький, в шапочке, сижу на огромных камнях, а рядом стоят мои улыбающиеся родители. Я в детстве не был на море. Для меня морем стали Псковское и Чудское озера. И еще я очень хорошо помню, как с отцом лазил на колокольню островной заброшенной церкви, где висел безъязыкий колокол. С распадом Советского Союза острова надолго ушли из моей жизни. И только став уже взрослым, я стал бывать там, но нечасто, в основном по работе. Документальный фильм Кирилла Михайлова позволил оператору не только пожить на острове несколько дней, поснимать те самые камни, на которых он фотографировался маленьким, но и окунуться в жизнь современных потомков тех самых рыбаков, к которым принадлежал его прадед. Власть меняется, поколения сменяют друг друга, но озеро и рыба в нем все те же.

МУЗЫКА ОЗЕРА