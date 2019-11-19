Георгий Василевич: 1100 школьников, посетивших Псковскую область – это уникальные ребята

«Хочется верить, что ребята будут сюда стремиться и кто-то будет сюда возвращаться и уже не один, а с друзьями, с семьями, со своими собственными детьми», - сказал, подводя 19 ноября в пресс-центре «Псковской правды» итоги проекта «Духовные истоки» директор Пушкинского музея-заповедника Георгий Василевич.

По его словам, «сверхзадача музеев – сделать так, чтобы больше людей понимало, что памятник Пушкину – это памятник, а живой Пушкина можно застать в разных уголках нашего Отечества». «И это другое отношение, и тогда и стихи приходят на ум, и общение превращается в неформальное. И нам удалось сделать так, чтобы они не только открыли новые красивые места для себя, но открыли места осмысленные», - сказал Георгий Василевич.

Директор Пушкинского музея-заповедника отметил, что сегодня в области многое делается, чтобы «Ласточки» «летали» из Новгорода и Санкт-Петербурга в Псков.

«Потому что это наши основные направления, откуда к нам приезжают туристы», - сказал он.

И добавил, что почти 1100 школьников, посетивших регион – это уникальные ребята, работа с которыми, по словам экскурсоводов, доставляет радость.

Программа «Духовные истоки» была реализована в рамках проекта «Культура» (подпроект «Творческие люди»). В 4-дневный маршрут были включены наиболее известные памятники истории и объекты культурного наследия Пскова, Изборска, Печор и Пушкинских Гор. В рамках проекта регион посетили 1100 школьников из разных субъектов России.

Напомним, в нынешнем году для российских школьников в третий раз пройдёт конкурс #ВсеВПсков. Дети смогут побороться за главные призы в трёх номинациях: блогер, рисунок и селфи. Победители конкурса получат в подарок смартфон, семейный тур в Псковскую область, проживание в загородном отеле вместе с семьей - то есть смогут показать Псковщину родным.