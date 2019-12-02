ПервоКЛАССная баталия – 2019

На сайте «Псковской правды» стартовал ежегодный масштабный фотоконкурс «ПервоКЛАССная баталия», среди новоиспеченных школьников, попавших на страницы журнала «Я — первоклассник! 2019». Благодаря этому, из года в год набирающему популярность конкурсу, вы сможете показать, насколько вы дружный класс.
Голосуйте за себя и за своего первого учителя. Не важно, в каком районе, в каком уголке Псковской области вы находитесь. Важно ваше желание стать лучшим и получить призы. По традиции, конкурс будет проходить в три этапа.
Первый этап конкурс начинается 2 декабря 2019 года и продолжится до 14 января 2020 года. После подсчёта голосов мы назовём по одному классу из каждого муниципалитета. Именно этот класс представит свой район в втором этапе.
Второй этап стартует 15 января 2020 года и завершится 14 февраля 2020 года. В результате голосования будет выявлена тройка финалистов со всей области.
На третьем этапе участникам финальной тройки предстоит вырезать из газеты «Псковская правда – Вече» купоны, которые будут напечатаны в номерах за 19, 26 февраля, 4, 11 марта 2020 года. Тройка призовых мест распределится по количеству собранных купонов.
Подведение итогов и вручение сертификатов на получение призов – до 15 апреля 2020 года.
Класс, занявший первое место, получает сертификат на просмотр кинокартины или мультипликационного фильма в кино-развлекательном центре «Волшебный город» (г. Псков) и посещение игровой комнаты в этом же КРЦ. Сертификат предоставляет право на выбор любого фильма.
В этом году обложку издания журнала «Я — первоклассник! 2019» украсила фотография ученицы 1Б класса с углубленным изучением английского языка Псковской инженерно-лингвистической гимназии Миланы Никишиной.
Положение о конкурсе можно найти в сообществе «Псковской правды» «ВКонтакте».
КЛИКНИТЕ НА СВОЙ РАЙОН, ЧТОБЫ ПРОГОЛОСОВАТЬ