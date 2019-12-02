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Конкурсы

ПервоКЛАССная баталия – 2019

В Псковской области стартовал фотоконкурс среди первоклассников региона

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Редакция
2 декабря 2019 года, 11:25
Фото: do-centr.ru
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На сайте «Псковской правды» стартовал ежегодный масштабный фотоконкурс «ПервоКЛАССная баталия», среди новоиспеченных школьников, попавших на страницы журнала «Я — первоклассник! 2019». Благодаря этому, из года в год набирающему популярность конкурсу, вы сможете показать, насколько вы дружный класс.

Голосуйте за себя и за своего первого учителя. Не важно, в каком районе, в каком уголке Псковской области вы находитесь. Важно ваше желание стать лучшим и получить призы. По традиции, конкурс будет проходить в три этапа.

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

Первый этап конкурс начинается 2 декабря 2019 года и продолжится до 14 января 2020 года. После подсчёта голосов мы назовём по одному классу из каждого муниципалитета. Именно этот класс представит свой район в втором этапе.

ПОЛУФИНАЛ

Второй этап стартует 15 января 2020 года и завершится 14 февраля 2020 года. В результате голосования будет выявлена тройка финалистов со всей области.

ФИНАЛ

На третьем этапе участникам финальной тройки предстоит вырезать из газеты «Псковская правда – Вече» купоны, которые будут напечатаны в номерах за 19, 26 февраля, 4, 11 марта 2020 года. Тройка призовых мест распределится по количеству собранных купонов.

Подведение итогов и вручение сертификатов на получение призов – до 15 апреля 2020 года.

ПРИЗЫ

Класс, занявший первое место, получает сертификат на просмотр кинокартины или мультипликационного фильма в кино-развлекательном центре «Волшебный город» (г. Псков) и посещение игровой комнаты в этом же КРЦ. Сертификат предоставляет право на выбор любого фильма.

ДЕВОЧКА С ОБЛОЖКИ

В этом году обложку издания журнала «Я — первоклассник! 2019» украсила фотография ученицы 1Б класса с углубленным изучением английского языка Псковской инженерно-лингвистической гимназии Миланы Никишиной.

ПервоКЛАССная баталия – 2019

ВАЖНО

Положение о конкурсе можно найти в сообществе «Псковской правды» «ВКонтакте».

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