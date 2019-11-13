Вышел в свет специальный выпуск газеты «Псковская правда» «Я – первоклассник» «Псковской правды», посвященный новоиспеченным школярам. Его распространение по территории Псковской области начнётся в ближайшие дни. Один экземпляр достанется бесплатно каждому первокласснику.

В этом году обложку издания украсила фотография ученицы 1Б класса с углубленным изучением английского языка Псковской инженерно-лингвистической гимназии Миланы Никишиной. Девочка стала победителем интернет-голосования и в награду от редакции получила профессиональную фотосессию.

Напомним, уникальный фотоальманах «Я – первоклассник!» посвящен всем первоклассникам Псковской области. Каждый юный школьник сможет увидеть свой портрет в газете в составе своего первого класса, со своим первым учителем. Этот выпуск на семидесяти страницах станет первым памятным фотоальбомом для первоклашки.

Совсем скоро на сайте «Псковской правды» начнется новый конкурс: все фото первых классов региона автоматически станут участниками большого соревнования на самый дружный класс.

Отметим, «Я – первоклассник!» не предназначен для продажи.