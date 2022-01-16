Пять человек погибли в результате ДТП в Печорах

В аварии в Печорах Псковской области погибли пять человек, сообщили в пресс-службе УМВД Псковской области.

По имеющимся данным, на Псковском шоссе произошло лобовое столкновение «Ауди» и «Волги». Трагедия произошла в 9 утра.

Четверо погибших находились в «Ауди», среди них одна женщина. Также скончался водитель «Волги». Выживших нет.

По предварительной информации, водитель «Ауди» выехал на встречную полосу.

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, пожарные, сотрудники скорой помощи и ДПС. Из УМВД РФ по Псковской области направили специалистов, экспертов с целью оказания помощи печорским коллегам.

Место происшествия оцепили. Обстоятельства происшествия выясняются.