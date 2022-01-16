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Происшествия / ДТП

Пять человек погибли в результате ДТП в Печорах

16 января 2022 года, 10:10

В аварии в Печорах Псковской области погибли пять человек, сообщили в пресс-службе УМВД Псковской области.

Пять человек погибли в результате ДТП в Печорах

Фото: ПАИ

По имеющимся данным, на Псковском шоссе произошло лобовое столкновение  «Ауди» и  «Волги». Трагедия произошла в 9 утра.

Четверо погибших находились в «Ауди», среди них одна женщина. Также скончался водитель «Волги». Выживших нет.

По предварительной информации, водитель «Ауди» выехал на встречную полосу. 

 На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, пожарные, сотрудники скорой помощи и ДПС. Из УМВД РФ по Псковской области направили специалистов, экспертов с целью оказания помощи печорским коллегам. 

Место происшествия оцепили. Обстоятельства происшествия выясняются.

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