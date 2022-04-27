12 ответов на главные вопросы об эстафете «Псковской правды»

5 мая в Пскове состоится легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, забег вновь пройдёт в оффлайн-формате. Предприятия и учреждения, федеральные ведомства, силовые структуры, представители власти, студенты, школьники, семейные команды и многие другие – все вместе побегут в один день. Корпоративным и семейным командам необходимо заявиться самим. Для них мы собрали ответы на самые часто задаваемые вопросы по участию в эстафете.

1. Как стать участником эстафеты?

Нужно собрать собственную команду из 5 участников и заявиться на забег (в составе команды должно быть не менее одной женщины ). Семейные команды — это 3 человека (папа, мама, ребёнок 2011 года рождения и моложе).

2. Куда и в какой форме отправлять заявку?

4 мая регистрация участников корпоративного и семейных маршрутов будет проводиться с 10:00 до 19:00 на стадионе «Машиностроитель» (ул. Кузнецкая, д. 25). До этого дня заявки на участие можно отправить в спортивную школу олимпийского резерва «Надежда» по электронной почте nadejda.school@gmail.com с указанием в теме письма «ЭСТАФЕТА». Телефон спортшколы - 8 (8112) 73-70-94. К заявке по электронной почте надо приложить заполненную карточку команды (можно скачать ее здесь).

3. Надо ли получать медицинский допуск для участия в эстафете?

Как и для любого физкультурного или спортивного мероприятия сегодня, для участия в эстафете нужна справка о здоровье. Отправка по электронной почте спортшколы «Надежда» фото или скана справки о меддопуске ускорит процесс регистрации. Но при получении нагрудного номера надо будет предъявить ее оригинал.

4. Где и когда можно получить эти номера?

Выдача нагрудных номеров для команд корпоративного и семейных маршрутов пройдет 4 мая с 10:00 до 19:00 на стадионе «Машиностроитель» (ул. Кузнецкая, д. 25).

5. Куда и во сколько надо подходить командам 5 мая?

Сбор команд в 13:30 на стадионе «Машиностроитель». Там пройдет торжественное открытие эстафеты и парад всех команд. После официальной части капитаны команд должны развести членов своей сборной по судьям, отвечающим за каждый этап. Со стадиона «Машиностроитель» участники расходятся по своим точкам (указаны в описании маршрута) вместе с «пронумерованными» судьями. На местах проходит перекличка. Лишь первый участник команды (которому предстоит бежать первый этап) сразу отправляется на старт.

6. Откуда будут старты?

Старт корпоративного маршрута - у поворота с набережной реки Великой на улицу Георгиевскую. Финиш - у инсталляции «Россия начинается здесь».

Старт и финиш маршрута семейной эстафеты - на стадионе «Машиностроитель».

7. Что нужно иметь при себе?

Хорошее настроение, удобную для бега одежду и нагрудные номера.

8. Можно ли брать с собой болельщиков?

Не только можно, но и нужно. На сайтах ведущих СМИ региона будет организована прямая трансляция эстафеты, будут работать фотокорреспонденты.

9. Какое расстояние предстоит пробежать?

Маршрут для организаций составляет всего 1520 метров и состоит из 5 этапов: 1 этап - длина 295 метров, по набережной реки Великой от памятника солдату первой Мировой войны до памятника ветеранам ВМФ России; 2 этап - длина 387 метров, по набережной Флотской Славы от памятника Ветеранам ВМФ России до поворота на улицу Профсоюзную; 3 этап - длина 251 метр, от поворота на улицу Профсоюзную вдоль стены окольного города до окончания пристани прогулочного теплохода; 4 этап - длина 197 метров, вдоль стены окольного города от окончания пристани прогулочного теплохода до середины инсталляции «Россия начинается здесь»; 5 этап - длина 390 метров, вдоль стены окольного города с поворотом у Довмонтовой башни, далее - спуск на пристань водного такси, финиш - у инсталляции «Россия начинается здесь». Семейный маршрут составляет 400 метров и состоит из 3 этапов. 1 этап (папа) - длина 200 метров, старт, беговые дорожки стадиона «Машиностроитель»; 2 этап (мама) - длина 140 метров, беговые дорожки стадиона «Машиностроитель»; 3 этап (ребенок) - длина 60 метров, финиш, беговые дорожки стадиона «Машиностроитель».

10. Какие подарки получат победители?

Победителей ждут кубки, дипломы, медали и подарки от наших партнеров.

11. Сколько продлится мероприятие?

Сбор команд – в 13:30 на стадионе «Машиностроитель». Парад команд там же в 14:00. Старт в 15:30. Награждение коллективов, команд и участников, занявших 1, 2 и 3 места, пройдет в 16:30 в районе финиша, у Власьевской башни. Награждение команд семейного маршрута будет проводиться на стадионе сразу после окончания эстафеты.

12. Будут ли перекрыты улицы на время проведения эстафеты?

Эстафета проводится на набережной реки Великой в Пскове. Движение автотранспорта в центре города не будет ограничено.

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Телефон для справок: +7-900-991-77-57. Официальный хештег мероприятия - #эстафета2022 Ознакомиться с Положением о проведении эстафеты вы можете, пройдя по ссылке>>>



