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12 ответов на главные вопросы об эстафете «Псковской правды»

Традиционный легкоатлетический забег на призы главной газеты региона в 2022 году состоится 5 мая

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Редакция
27 апреля 2022 года, 10:44
Фото: Андрей Степанов
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5 мая в Пскове состоится легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, забег вновь пройдёт в оффлайн-формате. Предприятия и учреждения, федеральные ведомства, силовые структуры, представители власти, студенты, школьники, семейные команды и многие другие – все вместе побегут в один день. Корпоративным и семейным командам необходимо заявиться самим. Для них мы собрали ответы на самые часто задаваемые вопросы по участию в эстафете.

1. Как стать участником эстафеты?

Нужно собрать собственную команду из 5 участников и заявиться на забег (в составе команды должно быть не менее одной женщины ).

Семейные команды — это 3 человека (папа, мама, ребёнок 2011 года рождения и моложе).

2. Куда и в какой форме отправлять заявку?

4 мая регистрация участников корпоративного и семейных маршрутов будет проводиться с 10:00 до 19:00 на стадионе «Машиностроитель» (ул. Кузнецкая, д. 25).

До этого дня заявки на участие можно отправить в спортивную школу олимпийского резерва «Надежда» по электронной почте nadejda.school@gmail.com с указанием в теме письма «ЭСТАФЕТА». Телефон спортшколы - 8 (8112) 73-70-94.

К заявке по электронной почте надо приложить заполненную карточку команды (можно скачать ее здесь).

12 ответов на главные вопросы об эстафете «Псковской правды»

Фото из архива «Псковской правды»

3. Надо ли получать медицинский допуск для участия в эстафете?

Как и для любого физкультурного или спортивного мероприятия сегодня, для участия в эстафете нужна справка о здоровье. Отправка по электронной почте спортшколы «Надежда» фото или скана справки о меддопуске ускорит процесс регистрации. Но при получении нагрудного номера надо будет предъявить ее оригинал.

4. Где и когда можно получить эти номера?

Выдача нагрудных номеров для команд корпоративного и семейных маршрутов пройдет 4 мая с 10:00 до 19:00 на стадионе «Машиностроитель» (ул. Кузнецкая, д. 25).

12 ответов на главные вопросы об эстафете «Псковской правды»

Фото из архива «Псковской правды»

5. Куда и во сколько надо подходить командам 5 мая?

Сбор команд в 13:30 на стадионе «Машиностроитель». Там пройдет торжественное открытие эстафеты и парад всех команд. После официальной части капитаны команд должны развести членов своей сборной по судьям, отвечающим за каждый этап. Со стадиона «Машиностроитель» участники расходятся по своим точкам (указаны в описании маршрута) вместе с «пронумерованными» судьями. На местах проходит перекличка. Лишь первый участник команды (которому предстоит бежать первый этап) сразу отправляется на старт.

6. Откуда будут старты?

Старт корпоративного маршрута - у поворота с набережной реки Великой на улицу Георгиевскую. Финиш - у инсталляции «Россия начинается здесь».

12 ответов на главные вопросы об эстафете «Псковской правды»
Старт и финиш маршрута семейной эстафеты - на стадионе «Машиностроитель».

12 ответов на главные вопросы об эстафете «Псковской правды»

7. Что нужно иметь при себе?

Хорошее настроение, удобную для бега одежду и нагрудные номера.

8. Можно ли брать с собой болельщиков?

Не только можно, но и нужно. На сайтах ведущих СМИ региона будет организована прямая трансляция эстафеты, будут работать фотокорреспонденты.

12 ответов на главные вопросы об эстафете «Псковской правды»

Фото из архива «Псковской правды»

9. Какое расстояние предстоит пробежать?

Маршрут для организаций составляет всего 1520 метров и состоит из 5 этапов:

1 этап - длина 295 метров, по набережной реки Великой от памятника солдату первой Мировой войны до памятника ветеранам ВМФ России;

2 этап - длина 387 метров, по набережной Флотской Славы от памятника Ветеранам ВМФ России до поворота на улицу Профсоюзную;

3 этап - длина 251 метр, от поворота на улицу Профсоюзную вдоль стены окольного города до окончания пристани прогулочного теплохода;

4 этап - длина 197 метров, вдоль стены окольного города от окончания пристани прогулочного теплохода до середины инсталляции «Россия начинается здесь»;

5 этап - длина 390 метров, вдоль стены окольного города с поворотом у Довмонтовой башни, далее - спуск на пристань водного такси, финиш - у инсталляции «Россия начинается здесь».

Семейный маршрут составляет 400 метров и состоит из 3 этапов.

1 этап (папа) - длина 200 метров, старт, беговые дорожки стадиона «Машиностроитель»;

2 этап (мама) - длина 140 метров, беговые дорожки стадиона «Машиностроитель»;

3 этап (ребенок) - длина 60 метров, финиш, беговые дорожки стадиона «Машиностроитель».

10. Какие подарки получат победители?

Победителей ждут кубки, дипломы, медали и подарки от наших партнеров.

12 ответов на главные вопросы об эстафете «Псковской правды»

11. Сколько продлится мероприятие?

Сбор команд – в 13:30 на стадионе «Машиностроитель». Парад команд там же в 14:00. Старт в 15:30. Награждение коллективов, команд и участников, занявших 1, 2 и 3 места, пройдет в 16:30 в районе финиша, у Власьевской башни. Награждение команд семейного маршрута будет проводиться на стадионе сразу после окончания эстафеты.

12. Будут ли перекрыты улицы на время проведения эстафеты?

Эстафета проводится на набережной реки Великой в Пскове. Движение автотранспорта в центре города не будет ограничено.

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Телефон для справок: +7-900-991-77-57. Официальный хештег мероприятия - #эстафета2022

Ознакомиться с Положением о проведении эстафеты вы можете, пройдя по ссылке>>> 

12 ответов на главные вопросы об эстафете «Псковской правды»

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Комментарии

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botRDVAY
20:38 28.04.2022

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botRDVAY
20:40 28.04.2022

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botRDVAY
01:25 29.04.2022

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