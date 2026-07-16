Заселиться в гостиницы теперь возможно с помощью мессенджера MAX

Российские гостиницы начали принимать гостей без бумажных документов – для регистрации на стойке достаточно предъявить QR-код в национальном мессенджере MAX. Технология уже отработана в крупных отелях, а с 1 сентября станет обязательной для объектов с номерным фондом более 50 мест.

Новый сервис избавляет туристов от очередей на ресепшене: гости экономят время, а сам процесс становится комфортнее и безопаснее. При этом традиционная регистрация по бумажному паспорту никуда не исчезает – выбор остаётся за постояльцем. Чтобы воспользоваться функцией, необходимо открыть вкладку «Цифровой ID» в MAX, перейти в раздел «Паспорт», нажать «Предъявить» и показать QR-код администратору. После этого следует нажать кнопку «Подтвердить», чтобы сотрудник отеля мог отсканировать QR с фотографией через приложение «Госкан» на «Госуслугах».

Цифровой ID также хранит водительские права и позволяет подтвердить возраст или льготный статус. Для его создания нужно зайти в раздел «Цифровой ID», выбрать «Создать QR», добавить документы и подтвердить их через «Госуслуги». Для заселения потребуется подтверждённое фото – его можно сделать при наличии зарегистрированной биометрии, загранпаспорта или водительского удостоверения. Сервис работает и для семей с детьми: в этом случае понадобится открыть вкладку «Семья и дети», выбрать свидетельство о рождении ребёнка, нажать «Предъявить» и «Подтвердить».

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников лично протестировали технологию. «Коллеги из VK сообщают, что технология полностью отработана: данные паспорта подгружаются автоматически из государственных систем, что исключает риск ошибок при ручном вводе. Мы видим, что крупные гостиницы уже активно включаются в процесс. Надо, чтобы за ними следом подтягивались и гостиницы поменьше. С 1 сентября отели с номерным фондом более 50 мест обязаны обеспечить такую возможность. Переход пройдет без сбоев при необходимой методической поддержке со стороны VK», – отметил Максим Решетников.

Технически к приёму гостей через Цифровой ID уже готовы около половины гостиниц страны. Услуга доступна во многих регионах, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Псковскую, Новосибирскую, Ульяновскую и другие области. Первыми гостей через MAX приняли Four Seasons Hotel и «Сити Отель 1905» в столице, «Сочи Парк Отель» и Mantera Supreme Seaside в Сочи, Millennium Panorama в Казани, а также отели сети Cosmos в Санкт-Петербурге. В переходный период администратор гостиницы вправе запросить бумажный паспорт для сверки данных.