Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Культура

«Волшебное место»

Псковский музей обещает не разочаровать посетителей

Текст:
Светлана Синцова
16 мая 2022 года, 17:35
Фото: Псковского музея-заповедника
0

В Псковском музее-заповеднике вновь пройдет «Ночь музеев». О том, какие мероприятия ждут псковичей и гостей города, «Псковской правде» рассказали представители музея.

Точки отсчета

Акция «Музейная ночь» впервые была проведена в 1997 году в Германии, в Берлине. «Видимо она имела успех и через пару лет эту инициативу подхватили французы: в 1999 году музейная ночь прошла в Париже. А в 2005 году совет Европы вышел с инициативой сделать это мероприятие ежегодным. И с этого года замечательная акция появляется на всех музейных площадках страны», - рассказала об истории мероприятия генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова

«Ночь музеев» в Псковском музее заповеднике пройдет 18 мая. «Каждый раз у Ночи музеев есть какой-то девиз. Девиз акции этого года - «Точка отсчета». Этот девиз как никакой другой подходит псковскому музею. Недавно он приобрёл федеральный статус, к этому году музей подошел с большим количеством вещей, которые готовятся к завершению: колоссальный объем реставрационных работ, запуск здания Фан-дер-Флита, Поганкиных палат. Мы находимся на низком старте. Наше желание — дать людям ощущение, что музей, как сказал писатель Водолазкин, «место благословенное», где говорят подлинные свидетельства нашей истории. И мы не можем разочаровать нашего посетителя», - отметила Светлана Мельникова.

ПОДРОБНОСТИ

30 мая официально принимаются работы по Поганкиным палатам. «Получился удивительной красоты уголок города Пскова», - отметила директор музея.

По словам Светланы Мельниковой, «Ночь музеев» будет иметь несколько точек отсчета. Одна из них — Псковский кремль. В рамках «Ночи музеев» там пройдёт квест «16/99. Дело государственной важности».

«Тяжёлую кованую дверь секретности» приоткрыл начальник отдела «Псковский Кремль» Роман Коваль: «Участникам предстоит выполнять задания. Некоторые из них будут проходить в помещениях. Задания будут разнообразные, где-то нужно проявить ловкость. Во время прохождения квеста по территории Кремля будет курсировать стража, которая может остановить группу и учинить допрос».

Предполагается участие 10 команд в составе от трех до 10 человек. Записываться на квест можно как командами, так и по одиночке. Запись по телефону +7-8112-72-45-74.

Возрастное ограничение - 12+. Детям младшего возраста участвовать в квесте можно, но вместе со взрослыми. «Это делается для безопасности. Записать отдельно ребенка не получится», - отметил Роман Коваль.

Вкусности ночи музеев

Очень важным местом мероприятия станет Двор Постникова. «Географически он будет сложноват для наших гостей — это связано с ремонтом моста. Но дорогу осилит идущий. А там будет столько вкусностей», - сказала Светлана Мельникова, отметив, что в программе много вещей, которые будут интересны молодежи, например, выступление хип-хоп клуба «Хоть отбавляй».

Также для гостей состоится концерт трио «Микс», показ документального фильма «Страсти по Феофилакту» — рассказ о сокровищах Мирожского монастыря, работа площадки «Музейная азбука».

В рамках акции «Ночь музеев» планируется «особое действо, связанное с будущим открытием картинной галереи». «Официального открытия мы еще не делаем. Мы немножко бежим впереди паровоза. Но очень важно было, чтобы какая-то точка отсчета произошла ко Дню музея»,- рассказала она. 

Поэтому вечером 18 мая будут организованы четыре авторских экскурсии по парадному залу картинной галереи. «Искусствоведы будут рассказывать, не просто экскурсоводы. Один раз мы это делаем — в музейную ночь. А потом, когда произойдет приемка работ, состоится официальное тождественное открытие всех трех этажей картинной галереи», -

Планируется, что в рамках акции галерею посетят четыре группы по 30 человек. Поэтому на эти экскурсии нужно записаться предварительно по телефону +7-8112-66-33-11.

Ночь музеев распространяется и на филиалы музея. Коллектив каждого из них подготовит свои программы. Чаще всего — это авторские экскурсии.

«Ночь в псковском музее будет что надо. И мероприятие может стать точкой отсчёта для чего-то лучшего. Потому что музей - место волшебное!» - отметила директор музея.

КСТАТИ

19 мая в Пскове пройдет фестиваль детских программ. Это будет командное мероприятие, в рамках которого участникам предстоит выполнение разных заданий. Фестиваль проводится на территории Довмонтова города и Приказных палат. Нужна предварительная запись.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Органист Денис Маханьков: «Искусство вечно, а музыка совершенна»

Культура
26 апреля 16:41

Органист Денис Маханьков: «Искусство вечно, а музыка совершенна»
Новое прочтение кино

Культура / Кино
21 апреля 11:18

Новое прочтение кино

Режиссер фильма «Русь и Ганза. Путь навстречу» Виктор Носкин: Время дало более значимое звучание
Вот это номер!

Культура
15 апреля 17:55

Вот это номер!

Псковские циркачи приглашают зрителей вместе отметить день рождения
  • Мужчина избил знакомого до смерти в Бежаницком районе
  • До +13 градусов прогреется воздух в Псковской области 17 мая
  • Двух псковичей судили за сбыт наркотиков
  • Член Общественной палаты Псковской области: Работа по созданию ТОСов необходима и важна
  • Попутчица украла у дальнобойщика рубли и доллары в Островском районе
  • Мотоциклист пострадал в результате ДТП в Пскове
  • Митрополит Псковский и Порховский благословил движение «Русская мечта»
  • «Псковская правда» вошла в десятку самых цитируемых СМИ региона за неделю
  • 18 мая псковичи смогут бесплатно посетить объекты Псковского музея
  • Александр Проханов: Мои первые впечатления о русской культуре связаны с Печорами
  • Еще 42 случая COVID-19 зафиксировали в Псковской области за сутки
  • 20 иностранцев задержали псковские пограничники на границе с Евросоюзом
  • Три человека погибли в результате ДТП в Псковской области за неделю
  • Порядка 200 единиц оборудования поступят в псковские медучреждения в этом году
  • На улицах Пскова стартовал сезон летних веранд от кафе
  • Кратковременные осадки и до +15 градусов прогнозируют псковичам 16 мая
  • Исследование фресок собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря в Пскове завершили московские реставраторы
  • Борис Елкин: Всем советую посетить деревню Самолва

    • 15 мая

  • В Псковской области похоронили трёх погибших на Украине военных
  • Музейный двор эколого-просветительского центра открылся в Себежском районе
  • Более 40 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки
  • Сайт Псковского агентства информации подвергся массированной DDoS-атаке
  • В Пскове отремонтировали отделение детской стоматологии
  • Согласованы новые границы будущего молодежного лагеря в Печорах
  • Порядка 550 га картофеля посеяли в Псковской области в этом году
  • До +18 градусов прогнозируется в Псковской области 15 мая

    • 14 мая

  • В Псковской области за минувшие сутки коронавирусом заболел 41 человек
  • Финал Всероссийского конкурса по сохранению культурно-исторического наследия прошел в Печорах
  • В Псковском районе сгорел двухэтажный дом
  • Псковички прошли в полуфинал «Comedy Баттл»

    • Новости

    Беги, Даша, беги!

    Общество / Семья
    Ольга Нефёдова 16 мая 14:18

    Беги, Даша, беги!

    Уже третье поколение псковской семьи участвует в Эстафете «Псковской правды»

    «Маленькая Швейцария»

    Культура
    7 апреля 18:07

    «Маленькая Швейцария»

    Российский город на границе с ЕС обещают преобразить
    Большие гастроли

    Культура / Театр
    7 апреля 09:25

    Большие гастроли

    Худрук ДРАМТа Владислав Слухаенко: «Гастроли – это для нас кислород»