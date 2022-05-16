«Волшебное место»

В Псковском музее-заповеднике вновь пройдет «Ночь музеев». О том, какие мероприятия ждут псковичей и гостей города, «Псковской правде» рассказали представители музея.

Точки отсчета

Акция «Музейная ночь» впервые была проведена в 1997 году в Германии, в Берлине. «Видимо она имела успех и через пару лет эту инициативу подхватили французы: в 1999 году музейная ночь прошла в Париже. А в 2005 году совет Европы вышел с инициативой сделать это мероприятие ежегодным. И с этого года замечательная акция появляется на всех музейных площадках страны», - рассказала об истории мероприятия генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова «Ночь музеев» в Псковском музее заповеднике пройдет 18 мая. «Каждый раз у Ночи музеев есть какой-то девиз. Девиз акции этого года - «Точка отсчета». Этот девиз как никакой другой подходит псковскому музею. Недавно он приобрёл федеральный статус, к этому году музей подошел с большим количеством вещей, которые готовятся к завершению: колоссальный объем реставрационных работ, запуск здания Фан-дер-Флита, Поганкиных палат. Мы находимся на низком старте. Наше желание — дать людям ощущение, что музей, как сказал писатель Водолазкин, «место благословенное», где говорят подлинные свидетельства нашей истории. И мы не можем разочаровать нашего посетителя», - отметила Светлана Мельникова.

ПОДРОБНОСТИ 30 мая официально принимаются работы по Поганкиным палатам. «Получился удивительной красоты уголок города Пскова», - отметила директор музея.

По словам Светланы Мельниковой, «Ночь музеев» будет иметь несколько точек отсчета. Одна из них — Псковский кремль. В рамках «Ночи музеев» там пройдёт квест «16/99. Дело государственной важности». «Тяжёлую кованую дверь секретности» приоткрыл начальник отдела «Псковский Кремль» Роман Коваль: «Участникам предстоит выполнять задания. Некоторые из них будут проходить в помещениях. Задания будут разнообразные, где-то нужно проявить ловкость. Во время прохождения квеста по территории Кремля будет курсировать стража, которая может остановить группу и учинить допрос». Предполагается участие 10 команд в составе от трех до 10 человек. Записываться на квест можно как командами, так и по одиночке. Запись по телефону +7-8112-72-45-74. Возрастное ограничение - 12+. Детям младшего возраста участвовать в квесте можно, но вместе со взрослыми. «Это делается для безопасности. Записать отдельно ребенка не получится», - отметил Роман Коваль.

Вкусности ночи музеев

Очень важным местом мероприятия станет Двор Постникова. «Географически он будет сложноват для наших гостей — это связано с ремонтом моста. Но дорогу осилит идущий. А там будет столько вкусностей», - сказала Светлана Мельникова, отметив, что в программе много вещей, которые будут интересны молодежи, например, выступление хип-хоп клуба «Хоть отбавляй». Также для гостей состоится концерт трио «Микс», показ документального фильма «Страсти по Феофилакту» — рассказ о сокровищах Мирожского монастыря, работа площадки «Музейная азбука». В рамках акции «Ночь музеев» планируется «особое действо, связанное с будущим открытием картинной галереи». «Официального открытия мы еще не делаем. Мы немножко бежим впереди паровоза. Но очень важно было, чтобы какая-то точка отсчета произошла ко Дню музея»,- рассказала она. Поэтому вечером 18 мая будут организованы четыре авторских экскурсии по парадному залу картинной галереи. «Искусствоведы будут рассказывать, не просто экскурсоводы. Один раз мы это делаем — в музейную ночь. А потом, когда произойдет приемка работ, состоится официальное тождественное открытие всех трех этажей картинной галереи», - Планируется, что в рамках акции галерею посетят четыре группы по 30 человек. Поэтому на эти экскурсии нужно записаться предварительно по телефону +7-8112-66-33-11. Ночь музеев распространяется и на филиалы музея. Коллектив каждого из них подготовит свои программы. Чаще всего — это авторские экскурсии. «Ночь в псковском музее будет что надо. И мероприятие может стать точкой отсчёта для чего-то лучшего. Потому что музей - место волшебное!» - отметила директор музея.