Вот это номер!

В апреле Псковский цирк отмечает 55-летие. Как отпразднует народный коллектив юбилей и какими достижениями гордится, рассказали руководство и ведущие артисты Псковского цирка. Торжества в честь юбилея цирка пройдут 16 и 17 апреля в городском культурном центре Пскова.

К нам приезжают гости из трех городов России, наши друзья: цирковое отделение Тверского колледжа искусств, цирк из Павловского Посада и заслуженный коллектив России из Архангельска «Весна». Это яркие интересные коллективы. Ирина Михайлова, директор цирка

В программе праздника 15 номеров, поздравления ведущих артистов. Кроме того, псковичи увидят фильм по истории цирка. А во втором отделении концерта состоится премьера нового номера. «Акробатика на дорожке. Таких номеров мало делают», - пояснила Ирина Михайлова. За прошедший сезон цирк посетил три межрегиональных фестиваля, и везде ребята завоевывали призовые места.

Мне бы хотелось, чтобы псковский зритель знал и понимал всю ответственность выхода в масштабные проекты. Псковский цирк последние 10-15 лет входит в десятку коллективов, которые побеждают на конкурсах. Елена Гаврилова, администратор цирка

По ее словам, на сегодня псковским артистам удается соблюсти традиции старого цирка и выдать красивые номера для публики. «Какой бы номер мы не делали — на полное его создание уходит два-три года. Добавляются новые краски, новые трюки. Но нет предела совершенству», - отметила Ирина Михайлова. Непростым был для псковского цирка период пандемии. «Но нам удалось сохранить коллектив. Были онлайн-тренировки. В летний период на открытых площадках за городом собирались. Было тяжело, но мы выдержали. Кроме того, посылали свои номера на различные онлайн-фестивали», - рассказали представители псковского цирка. На сегодня в учреждении работают четыре тренера. Они занимаются с детьми, в том числе, совсем маленькими. «В цирк берем детей от 4 лет. У нас занимается несколько подготовительных групп для детей. Есть отельная группа по акробатике для мальчиков», - рассказала администратор цирка. Тренеры, конечно, обращают внимание на желание детей заниматься.

У нас есть детки, которые приходят с энтузиазмом, хотят делать номера. Сами хотят и спрашивают, когда мы будет это или то делать. Мы видим, что ребенку это нужно и понимаем, что него выйдет артист. Полина Михеева, тренер по воздушной гимнастике

Но в то же время у них нет цели вырастить артиста из каждого воспитанника: «Мы не ставим задачу, чтобы они стали артистами цирка, это как сложится. Берем мы любого. Это долгий процесс, сложная специфика. В танцевальном воспитывается один-два солиста. А здесь — каждый солист».