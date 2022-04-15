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Культура

Вот это номер!

Псковские циркачи приглашают зрителей вместе отметить день рождения

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Светлана Синцова
15 апреля 2022 года, 17:55
Фото: Арсений Тимашов
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В апреле Псковский цирк отмечает 55-летие. Как отпразднует народный коллектив юбилей и какими достижениями гордится, рассказали руководство и ведущие артисты Псковского цирка.

Торжества в честь юбилея цирка пройдут 16 и 17 апреля в городском культурном центре Пскова. 

К нам приезжают гости из трех городов России, наши друзья: цирковое отделение Тверского колледжа искусств, цирк из Павловского Посада и заслуженный коллектив России из Архангельска «Весна». Это яркие интересные коллективы.

Вот это номер!Ирина Михайлова, директор цирка

В программе праздника 15 номеров, поздравления ведущих артистов. Кроме того, псковичи увидят фильм по истории цирка. А во втором отделении концерта состоится премьера нового номера. «Акробатика на дорожке. Таких номеров мало делают», - пояснила Ирина Михайлова.

За прошедший сезон цирк посетил три межрегиональных фестиваля, и везде ребята завоевывали призовые места. 

Мне бы хотелось, чтобы псковский зритель знал и понимал всю ответственность выхода в масштабные проекты. Псковский цирк последние 10-15 лет входит в десятку коллективов, которые побеждают на конкурсах.

Вот это номер!Елена Гаврилова, администратор цирка

По ее словам, на сегодня псковским артистам удается соблюсти традиции старого цирка и выдать красивые номера для публики. «Какой бы номер мы не делали — на полное его создание уходит два-три года. Добавляются новые краски, новые трюки. Но нет предела совершенству», - отметила Ирина Михайлова.

Непростым был для псковского цирка период пандемии. «Но нам удалось сохранить коллектив. Были онлайн-тренировки. В летний период на открытых площадках за городом собирались. Было тяжело, но мы выдержали. Кроме того, посылали свои номера на различные онлайн-фестивали», - рассказали представители псковского цирка.

На сегодня в учреждении работают четыре тренера. Они занимаются с детьми, в том числе, совсем маленькими. «В цирк берем детей от 4 лет. У нас занимается несколько подготовительных групп для детей. Есть отельная группа по акробатике для мальчиков», - рассказала администратор цирка.

Тренеры, конечно, обращают внимание на желание детей заниматься. 

У нас есть детки, которые приходят с энтузиазмом, хотят делать номера. Сами хотят и спрашивают, когда мы будет это или то делать. Мы видим, что ребенку это нужно и понимаем, что него выйдет артист.

Вот это номер!Полина Михеева, тренер по воздушной гимнастике

Но в то же время у них нет цели вырастить артиста из каждого воспитанника: «Мы не ставим задачу, чтобы они стали артистами цирка, это как сложится. Берем мы любого. Это долгий процесс, сложная специфика. В танцевальном воспитывается один-два солиста. А здесь — каждый солист».

ПОДРОБНОСТИ

Представления «Псковского цирка» пройдут в ГКЦ Пскова (площадь Победы, 1). Для псковичей и гостей города подготовлены две программы: 16 апреля – в 16.00 и 17 апреля – в 12.00. 

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