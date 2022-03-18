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Культура

Глыба музыки

Гедиминас Таранда рассказал о яркой премьере псковского Фестиваля русской музыки

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Светлана Синцова
18 марта 2022 года, 17:55
Фото: Дарья Хваткова
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Балетные постановки в афише фестиваля русской музыки уже стали традицией. В этом году на псковской сцене Имперский Русский балет и Губернаторский симфонический оркестр Псковской области представят трагедию «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. Подробности о постановке рассказал художественный руководитель Имперского Русского балета – заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда.

Сегодня мы привезли глыбу классической музыки — это Прокофьев, «Ромео и Джульетта». Спектакль просто громадный — три акта. Симфоническая музыка, классические образы, большое количество драматических ролей. И конечно это шедевр нашей классики.

Глыба музыкиГедиминас Таранда, руководитель Имперского Русского балета

По его словам, спектакль идет в постановке Леонида Лавровского. «Его сын разрешил мне сделать вставки. Но спектакль мы сохранили таким же, каким он был на сцене Большого и Мариинского театров», - пояснил художественный руководитель Имперского Русского балета.

Также балетная постановка будет отличаться от поставленных на столичной сцене декорациями и костюмами. «Мы считали, что этот спектакль можно сделать более мобильным, более подвижным. Евгений Лысик - один из ведущих украинских художников, который много лет работал с нашими театрами. Мы обратились к его жене, чтобы она передала нам эскизы спектакля. По ним сделаны декорации и костюмы. В нашем спектакле двигаются стены (ширмы) и создают ту атмосферу площадей и маленьких улочек, необходимую для спектакля», - рассказал Гедиминас Таранда.

Однако, по его словам, все декорации разместить в псковской филармонии невозможно. «Но тем не менее, мы сделали любопытный вариант, который вы увидите сегодня-завтра — и полностью спектакль, и маленький отрывок для детей. Прокофьева мы не привозили никогда в Псков. Мы привозили другие спектакли. И вот с маэстро Хондзинским мы решили, что в этом году покажем «Ромео и Джульетту», - заметил он.

По словам Гедиминаса Таранды, «Ромео и Джульетта» - это «большой акт сотрудничества». «Буквально три дня назад были в Оперном театре Нижнего Новгорода, но они не могут себе позволить, чтобы с нами в одном спектакле был занят симфонический окрест. А в Пскове Губернаторский оркестр всегда выступает с балетом. Это настоящее событие. С Псковом у нас сложилось правильное творческое содружество», - сказал он.

Глыба музыки
В рамках фестиваля состоится балетная постановка для детей.
Фото Дарьи Хватковой

Руководитель Имперского Русского балета особо отметил, что в этом году также будет постановка для детей — маленьким зрителям покажут первый акт балета «Ромео и Джульетта».

«Самое главное, что мы нужны нашим детям. То, что сделала филармония — утренний спектакль в одном отделении для детей. Поначалу я относился к этому скептически: что дети поймут? Но это оказалось самым громадным успехом, дети кричали, визжали, они не устали. Они успели увидеть эту часть. И кто созрел — мог идти дальше. Это прививка искусством, которую они получают с детства», - сказал он.

Впереди много планов. Например, поставить на псковской сцене «Кармину Бурану» с хором и оркестром. По его словам, «этот спектакль вместе с балетом у нас не идет ни у кого». И, конечно, в планах совместно с филармонией - выступление на открытых площадках.

«Как только позволит солнце, мы будем выходить на открытые площадки и выступать для людей, для школьников, для наших семей. Это очень важно. Все-таки в филармонии ограниченное количество мест. А открытые площадки позволяют пригласить большое количество людей, позволяют сделать небольшие цены на билеты или вовсе распространять их бесплатно. Нельзя находиться в унынии. Люди в искусстве черпают силы. В искусстве есть что-то божественное, и до этого божественного можно дотронуться», - отметил руководитель Имперского Русского балета.

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