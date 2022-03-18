Глыба музыки

Балетные постановки в афише фестиваля русской музыки уже стали традицией. В этом году на псковской сцене Имперский Русский балет и Губернаторский симфонический оркестр Псковской области представят трагедию «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. Подробности о постановке рассказал художественный руководитель Имперского Русского балета – заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда.

Сегодня мы привезли глыбу классической музыки — это Прокофьев, «Ромео и Джульетта». Спектакль просто громадный — три акта. Симфоническая музыка, классические образы, большое количество драматических ролей. И конечно это шедевр нашей классики.

По его словам, спектакль идет в постановке Леонида Лавровского. «Его сын разрешил мне сделать вставки. Но спектакль мы сохранили таким же, каким он был на сцене Большого и Мариинского театров», - пояснил художественный руководитель Имперского Русского балета.

Также балетная постановка будет отличаться от поставленных на столичной сцене декорациями и костюмами. «Мы считали, что этот спектакль можно сделать более мобильным, более подвижным. Евгений Лысик - один из ведущих украинских художников, который много лет работал с нашими театрами. Мы обратились к его жене, чтобы она передала нам эскизы спектакля. По ним сделаны декорации и костюмы. В нашем спектакле двигаются стены (ширмы) и создают ту атмосферу площадей и маленьких улочек, необходимую для спектакля», - рассказал Гедиминас Таранда.

Однако, по его словам, все декорации разместить в псковской филармонии невозможно. «Но тем не менее, мы сделали любопытный вариант, который вы увидите сегодня-завтра — и полностью спектакль, и маленький отрывок для детей. Прокофьева мы не привозили никогда в Псков. Мы привозили другие спектакли. И вот с маэстро Хондзинским мы решили, что в этом году покажем «Ромео и Джульетту», - заметил он.

По словам Гедиминаса Таранды, «Ромео и Джульетта» - это «большой акт сотрудничества». «Буквально три дня назад были в Оперном театре Нижнего Новгорода, но они не могут себе позволить, чтобы с нами в одном спектакле был занят симфонический окрест. А в Пскове Губернаторский оркестр всегда выступает с балетом. Это настоящее событие. С Псковом у нас сложилось правильное творческое содружество», - сказал он.