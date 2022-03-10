Придать публичности

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Культура

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Псковская областная филармония возвращает зрителя

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Светлана Синцова
10 марта 2022 года, 11:40
Фото: Андрей Степанов
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Коронавирусные ограничения пока не отменяются, концерты нет-нет, но переносятся. Тем не менее, афиша Псковской областной филармонии продолжает оставаться довольно насыщенной. О том, что ждет псковских зрителей, в том числе и самых юных, какие новые концертные площадки появятся в регионе и не повысится ли цена на билеты, рассказали директор филармонии Сергей Жаворонок и художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.

Главное событие этого месяца - 48-й Фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова, который пройдет с 17 по 22 марта на сцене БКЗ.

Традиционно участником нашего Фестиваля станет Имперский русский балет под управлением Гедиминаса Таранды. В этом году мы представим давно обещанную постановку балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. Это большое событие для организаторов фестиваля и творческий вызов для музыкантов оркестра.

Придать публичностиНиколай Хондзинский, главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра

В рамках фестиваля также планируется выступление симфонического оркестра и ансамбля русской музыки «Псков». «В этом году не сложилась хоровая программа фестиваля. Но к нам приезжает один из старейших оркестров — Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Юрия Симонова. Солист Александр Рамм, известный во всем мире виолончелист, выступит с интересной программой», - рассказал главный дирижер.

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Традиционно участником фестиваля станет Имперский русский балет.
Фото Дарьи Хватковой

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В программе Фестиваля заявлено три детских мероприятия: сказка Сергея Прокофьева «Петя и волк», балет «Ромео и Джульета» и детский проект ансамбля «Псков» - «Звон над водой».

«Каждый раз, когда включаем балетные постановки в своей репертуар, мы делаем один детский показ, который проходит с утра. Это довольно сильно сокращенная версия балета. 40-50 минут - это идеально для детей дошкольного возраста, они не устают и с удовольствием смотрят», - пояснил Николай Хондзинский.

Дирижер напомнил, что в связи с антиковидными ограничениями, которые были осенью и зимой, детский абонемент не был запущен. «Но нам очень важно, чтобы дети приобщались к хорошей музыке, к балету, к танцу, к классическому наследию. Мне кажется, что здорово, что в рамках фестиваля у нас такое количество детских мероприятий», - отметил он.

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В программе фестиваля много детских мероприятий
Фото Андрея Степанова

Помимо возможности посмотреть постановки, дети и их родители смогут ознакомиться с возможностями получения музыкального образования в Пскове. «На двух мероприятиях - «Петя и волк», «Звон над водой» - в фойе БКЗ будут установлены стенды детских музыкальных школ Пскова. Будут представители этих школ, и родители с детьми смогут проконсультироваться, возможно, записаться в музыкальные школы», - рассказал Сергей Жаворонок.

По его словам, для 6-летних детей будет выделено определенное количество билетов, и мероприятия фестиваля «будут максимально насыщены присутствием юного зрителя».

«Это реклама, но это в хорошем смысле реклама. И родители, и дети, придя на концерт, услышат музыку. Действительно, только появляется интерес детей к тому, чтобы научиться музыке. Я убежден, что музыкальное образование нужно не только и не столько для того, чтобы впоследствии становиться музыкантом. Это образование, которое развивает интеллект. Музыка — это, безусловно, акт творчества, и увлекаться музыкой, игрой на любом инструменте полезнее, чем сидеть в соцсетях», - сказал Николай Хондзинский.

Старые традиции и новые локации

Взрослого зрителя ждут как уже ставшие традиционными концерты, так и новые проекты. Сергей Жавронок отметил, что планирует продолжить работу, начатую его предшественницей — Елизаветой Барышниковой. 

Я говорю о фестивалях и сериях концертов, которые проходят под открытым небом — «Лавандовая ночь», «Золото Вены», «Музыка на воде». Что касается новых мероприятий, мы находимся в творческом поиске.

Придать публичностиСергей Жаворонок, директор Псковской областной филармонии

По его словам, в планах эксперименты с новыми локациями. «Сейчас обсуждаем возможность проведения концертов в деревне Самолва», - сообщил директор филармонии.

Также идет активное обсуждение нового проекта — Фестиваля духовых оркестров. «Сейчас общаемся с руководителем Центрального военного оркестра Министерства обороны Сергеем Дурыгиным. Цель — запустить новый фестиваль по всей области, сразу в пяти районах», - сказал Сергей Жаворонок.

Будет продолжена и образовательная деятельность: «Сейчас у нас проходит серия лекций Анны Виленской. Надо данное направление развивать, расширять , приглашать других лекторов».

Еще одним ярким событием станет опера Петра Чайковского «Пиковая дама», которую зрители увидят на сцене БКЗ в июне этого года. «Это продолжение коллаборации, которую мы начали с Санкт-Петербургской государственной консерваторией. Проект, который важен и в творческом и в музыкальном смысле для музыкантов оркестра. Это продолжение на новом качественном уровне оперной работы на нашей сцене», - сообщил Николай Хондзинский.

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Псковского зрителя ждут традиционные концерты под открытым небом
Фото Андрея Степанова

Цены прежние

Цены повышать не планируется. «Если мы говорим о Фестивале русской музыки, то мы взяли за основу цены прошлого года. Это диапазон от 300 до 2000 рублей. Никакие внешние факторы на цены не повлияли. Кроме того, есть возможность применения Пушкинской карты», - пояснил директор филармонии.

На другие мероприятия, которые реализуются силами филармонии, цены тоже остались прежними. Более того, организация до сих пор пользуется прейскурантом платных услуг, который утвержден в 2020 году.

«Что касается коммерческих мероприятий — мы на это повлиять не можем. Мы можем рекомендовать определенный уровень цен, но любой промоутер назначает свои цены. Риски неокупаемости того или иного мероприятия слишком высоки», - пояснил Сергей Жаворонок. И пообещал, что в вопросе стоимости услуг организация и дальше будет проявлять гибкость.

Тем более, в связи с ограничительными мерами аудитория филармонии и так стала меньше. «Сейчас наша задача вернуть публику в зал. Есть люди, которым это нужно и важно. Очень надеемся, что сложности, связанные с посещением концертов, скоро уйдут. И наши зрители будут с нами», - отметил Николай Хондзинский. 

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