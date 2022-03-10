Придать публичности

Коронавирусные ограничения пока не отменяются, концерты нет-нет, но переносятся. Тем не менее, афиша Псковской областной филармонии продолжает оставаться довольно насыщенной. О том, что ждет псковских зрителей, в том числе и самых юных, какие новые концертные площадки появятся в регионе и не повысится ли цена на билеты, рассказали директор филармонии Сергей Жаворонок и художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский. Главное событие этого месяца - 48-й Фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова, который пройдет с 17 по 22 марта на сцене БКЗ.

Традиционно участником нашего Фестиваля станет Имперский русский балет под управлением Гедиминаса Таранды. В этом году мы представим давно обещанную постановку балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. Это большое событие для организаторов фестиваля и творческий вызов для музыкантов оркестра. Николай Хондзинский, главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра

В рамках фестиваля также планируется выступление симфонического оркестра и ансамбля русской музыки «Псков». «В этом году не сложилась хоровая программа фестиваля. Но к нам приезжает один из старейших оркестров — Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Юрия Симонова. Солист Александр Рамм, известный во всем мире виолончелист, выступит с интересной программой», - рассказал главный дирижер.

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В программе Фестиваля заявлено три детских мероприятия: сказка Сергея Прокофьева «Петя и волк», балет «Ромео и Джульета» и детский проект ансамбля «Псков» - «Звон над водой». «Каждый раз, когда включаем балетные постановки в своей репертуар, мы делаем один детский показ, который проходит с утра. Это довольно сильно сокращенная версия балета. 40-50 минут - это идеально для детей дошкольного возраста, они не устают и с удовольствием смотрят», - пояснил Николай Хондзинский. Дирижер напомнил, что в связи с антиковидными ограничениями, которые были осенью и зимой, детский абонемент не был запущен. «Но нам очень важно, чтобы дети приобщались к хорошей музыке, к балету, к танцу, к классическому наследию. Мне кажется, что здорово, что в рамках фестиваля у нас такое количество детских мероприятий», - отметил он.

Помимо возможности посмотреть постановки, дети и их родители смогут ознакомиться с возможностями получения музыкального образования в Пскове. «На двух мероприятиях - «Петя и волк», «Звон над водой» - в фойе БКЗ будут установлены стенды детских музыкальных школ Пскова. Будут представители этих школ, и родители с детьми смогут проконсультироваться, возможно, записаться в музыкальные школы», - рассказал Сергей Жаворонок. По его словам, для 6-летних детей будет выделено определенное количество билетов, и мероприятия фестиваля «будут максимально насыщены присутствием юного зрителя». «Это реклама, но это в хорошем смысле реклама. И родители, и дети, придя на концерт, услышат музыку. Действительно, только появляется интерес детей к тому, чтобы научиться музыке. Я убежден, что музыкальное образование нужно не только и не столько для того, чтобы впоследствии становиться музыкантом. Это образование, которое развивает интеллект. Музыка — это, безусловно, акт творчества, и увлекаться музыкой, игрой на любом инструменте полезнее, чем сидеть в соцсетях», - сказал Николай Хондзинский.

Старые традиции и новые локации

Взрослого зрителя ждут как уже ставшие традиционными концерты, так и новые проекты. Сергей Жавронок отметил, что планирует продолжить работу, начатую его предшественницей — Елизаветой Барышниковой.

Я говорю о фестивалях и сериях концертов, которые проходят под открытым небом — «Лавандовая ночь», «Золото Вены», «Музыка на воде». Что касается новых мероприятий, мы находимся в творческом поиске. Сергей Жаворонок, директор Псковской областной филармонии

По его словам, в планах эксперименты с новыми локациями. «Сейчас обсуждаем возможность проведения концертов в деревне Самолва», - сообщил директор филармонии. Также идет активное обсуждение нового проекта — Фестиваля духовых оркестров. «Сейчас общаемся с руководителем Центрального военного оркестра Министерства обороны Сергеем Дурыгиным. Цель — запустить новый фестиваль по всей области, сразу в пяти районах», - сказал Сергей Жаворонок. Будет продолжена и образовательная деятельность: «Сейчас у нас проходит серия лекций Анны Виленской. Надо данное направление развивать, расширять , приглашать других лекторов». Еще одним ярким событием станет опера Петра Чайковского «Пиковая дама», которую зрители увидят на сцене БКЗ в июне этого года. «Это продолжение коллаборации, которую мы начали с Санкт-Петербургской государственной консерваторией. Проект, который важен и в творческом и в музыкальном смысле для музыкантов оркестра. Это продолжение на новом качественном уровне оперной работы на нашей сцене», - сообщил Николай Хондзинский.

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