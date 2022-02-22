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Культура

«Интересная перспективная работа»

Новый директор областной филармонии рассказал о планах

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Редакция
22 февраля 2022 года, 15:20
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Директором Псковской областной филармонии назначен Сергей Жаворонок, до назначения на эту должность исполнявший обязанности директора Детского театра танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге, а еще раньше работавший заместителем директора Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина. О планах на новом месте он рассказал в эфире проекта «Псковский телеграм Online».

Новая ступень

- Я приехал в Псков по приглашению комитета по культуре. С Ольгой Александровной Тимофеевой я работал в составе Театрально-концертной дирекции. Мне предложили должность, аналогичную той, которую я ранее занимал в театре. Честно признаюсь, не долго думал, потому что это интересная, перспективная работа. Новый вызов.

В Петербурге я тоже занимал руководящую должность - исполнял обязанности директора детского театра танца Бориса Эйфмана. Но надо понимать, что филармония среди учреждений культуры Псковской области - локомотив. И это новая ступень моей карьерной лестницы. А что касается вопроса «Почему Псков?» - у меня вся семья из Псковской области, из Себежского района.

Сохранить и расширить

- Расширение репертуарной, гастрольной политики. Работа с молодежью, с юным зрителем. Работа с детскими музыкальными школами. Надо отталкиваться от тех задач, которые поставил губернатор. Это сохранение того уровня, которого филармония достигла. Мне есть, с чем сравнивать. В тот момент, когда я уходил из Театрально-концертной дирекции, Елизавета Барышникова только пришла. Ее надо похвалить - большая работа проведена.

Негде разместиться

- Зритель, приходя в филармонию, видит фасады, которые сейчас освобождены от рекламных конструкций, и видит, в каком они состоянии. Состояние внутри: фойе, гардеробы - с натяжкой можно сказать, что оно удовлетворительное. Меня знакомили с техническими помещениями, помещениями под сценой. Здание изначально строилось для других целей и полноценно проводить здесь мероприятия или крупные концерты сложно.

В рамках грядущего Фестиваля русской музыки запланирован балет - это совместный проект Псковского симфонического оркестра и Имперского русского балета. Представляете, какое количество музыкантов! Им элементарно негде разместиться в гримерках, не говоря уже про какие-то помещения для хранения инструмента, инвентаря. Кроме того, техническое состояние здания оставляет желать лучшего.

Здание ждет реконструкция

- Движение в этом направлении уже стартовало. Оно начато было в прошлом году: летом прошел первый этап урбанистического всероссийского хакатона. Эскизный проект был разработан, выявлен победитель. В текущем году планируется утверждение этого эскизного проекта.

Если все пройдет, как запланировано, то до конца 2023 года планируется разработка проектно-сметной документации с тем, чтобы в 2023-24 годах подавать заявку в рамках нацпроекта «Культура» на получение финансирования. Если мы говорим о реконструкции, это масштабные работы, которые требуют серьезного финансирования и одного только бюджета Псковской области на это не хватит.

Для юного зрителя

- С 17 по 22 марта на сцене большого концертного зала Псковской областной филармонии пройдет серия мероприятий: балет, концерты симфонического оркестра, ансамбля русской музыки «Псков», детское песочное шоу.

К нам приезжает симфонический оркестр московской филармонии. Песочное шоу — симфоническая сказка «Петя и волк». В фойе БКЗ мы планируем разместить стенды детских музыкальных школ, чтобы родители сразу могли проконсультироваться, пообщаться с педагогами. Мы будем проводить эту работу на регулярной основе. Будем стараться популяризировать классическую, русскую народную музыку среди юных зрителей.

О новых проектах

- «Мы за все хорошее против всего плохого». Мы сохраним ставшие популярными фестивали, серии концертов в летний сезон, опен-эйры у Покровской башни, вокальные концерты. Но есть и новые проекты, которые начаты моими коллегами. Это интересная история о создании в Псковской области фестиваля духовых оркестров. Сейчас ведутся переговоры с организаторами военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который ежегодно проходит на Красной площади в Москве, непосредственно с Сергеем Дурыгиным. Это дирижер, начальник центрального военного оркестра Минобороны. География мероприятия, которое запланировано, - не только Псков, но и Великие Луки, Пушкинские Горы, Остров, Печоры.

В текущем году мы отмечаем 350-летие со дня рождения Петра Первого. Он своим указом распорядился, чтобы в воинских частях русской армии появился духовой оркестр. И если мы в этом году начнем фестиваль в Псковской области, то очень знаково получится. Что касается новых локаций, будет интересно провести либо концерт, либо фестивальную программу в деревне Самолва, где открылся совершенно фантастический памятник Александру Невскому. 

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