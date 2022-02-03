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Культура

Космос — не черный!

Выставка победителей международного детского конкурса открылась в Пскове

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Светлана Синцова
3 февраля 2022 года, 12:01
Фото: Андрей Степанов
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2 февраля в музейном комплексе «Двор Постникова» открылась выставка победителей Международного конкурса детского рисунка «Мы – дети Космоса», которую представляет Благотворительный Фонд имени Е. И. Рерих совместно с Международным центром Рерихов при поддержке Российской академии художеств.

Космос — не черный!
Необычная выставка открылась в музейном комплексе «Двор Постникова»
Фото Андрея Степанова

«Я испытываю волнение, потому что это первый проект, который родился непосредственно при моем участии», - сказала, открывая выставку генеральный директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Светлана Мельникова. И напомнила слова итальянского художника и поэта Тонино Гуэрро, который работал с Федерико Феллини: «Я всю жизнь стремился к тому, чтобы научиться рисовать так, как это делают дети».

Светлана Мельникова также отметила, что многие профессиональные художники побоятся выставляться в одном пространстве с детским рисунками. 

Да, возможно, не поставлена рука, может, не так крепок мазок. Но детство - то время, когда человек в полном смысле ощущает свободу, любовь, у него нет жестких стереотипов. И может потому на одном из рисунков ангел разноцветный и его одежда похожа на сарафан. А на другом - солнце рождается из вихря ромашек. Как можно родить такой образ, я не знаю. Этот проект - замечательный!

Космос — не черный!Светлана Мельникова, генеральный директор Псково-Изборского музея-заповедника

По мнению директора музея, нужно чтобы на выставку приходили родители с детьми: «Чтобы ребенок, глядя на эти полотна, что-то объяснил своим родителям, а родитель что-то понял о своем ребенке».

«Мы – дети Космоса» - это единственный в мире детский конкурс, посвященный космизму – особому направлению изобразительного искусства, в котором космос предстает в виде духовного пространства мысли, чувства, света и красоты. На выставке представлено 89 лучших рисунков.

Космос — не черный!
На выставке представлено 89 детских работ
Фото Андрея Степанова

По словам руководителя художественного отдела Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Ольги Алексеевой, авторы этих работ - дети в возрасте от 5 до 14 лет. «Но как четко они увидели образы, которые им, казалось бы, сложно представить! Именно дети с их чистым сознанием, с их фантазерством идут в ногу с монстрами космизма, которые творили столетия назад, - отметила сотрудник музея, обратив внимание на названия некоторых работ. - Одно из них меня потрясло до глубины души: «Вселенная за околицей»! Околица — русское забытое слово, и за ним - целый космос!»

Президент Благотворительного фонда имени Елены Ивановны Рерих Павел Журавихин также подчеркнул, что конкурс необычный. 

Конкурс, который посвящен космосу, но здесь нет ни космонавтов, не ракет, ни гуманоидов - тех атрибутов, которые многие дети рисуют при слове «космос». К большому сожалению, в детском сознании космонавтика - наука по изучению космоса - подменяет космос. И мы решили обратиться к внутреннему миру детей и попросили их рассказать, что такое космос.

Космос — не черный!Павел Журавихин, президент Благотворительного фонда имени Е.Рерих 

Павел Журавихин напомнил, что космос в переводе с древнегреческого означает гармония и красота. «И космос на самом деле не темный и не черный! Я очень рад, что есть возможность представить этот космос красоты и гармонии, звуков и цвета. Это праздник космического цвета и звука», - подчеркнул он.

Космос — не черный!
«Мы – дети Космоса» - это единственный в мире детский конкурс, посвященный космизму
Фото Андрея Степанова
СПРАВКА

Передвижные выставки конкурса «Мы – дети Космоса» состоялись в России и за рубежом уже более 70 раз. До приезда в Псков работы юных художников экспонировались в Общественной палате РФ, Государственном музее современной истории России и Центральном Доме ученых, в Музее изобразительных искусств Калининграда, в Александровском художественном музее, в Государственном музее имени А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина в Казани. Конкурс «Мы – дети Космоса» отмечен дипломом Национальной премии «Гражданская инициатива» как одна из лучших общественных инициатив в области культуры.

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