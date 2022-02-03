Космос — не черный!

2 февраля в музейном комплексе «Двор Постникова» открылась выставка победителей Международного конкурса детского рисунка «Мы – дети Космоса», которую представляет Благотворительный Фонд имени Е. И. Рерих совместно с Международным центром Рерихов при поддержке Российской академии художеств.

«Я испытываю волнение, потому что это первый проект, который родился непосредственно при моем участии», - сказала, открывая выставку генеральный директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Светлана Мельникова. И напомнила слова итальянского художника и поэта Тонино Гуэрро, который работал с Федерико Феллини: «Я всю жизнь стремился к тому, чтобы научиться рисовать так, как это делают дети». Светлана Мельникова также отметила, что многие профессиональные художники побоятся выставляться в одном пространстве с детским рисунками.

Да, возможно, не поставлена рука, может, не так крепок мазок. Но детство - то время, когда человек в полном смысле ощущает свободу, любовь, у него нет жестких стереотипов. И может потому на одном из рисунков ангел разноцветный и его одежда похожа на сарафан. А на другом - солнце рождается из вихря ромашек. Как можно родить такой образ, я не знаю. Этот проект - замечательный! Светлана Мельникова, генеральный директор Псково-Изборского музея-заповедника





По мнению директора музея, нужно чтобы на выставку приходили родители с детьми: «Чтобы ребенок, глядя на эти полотна, что-то объяснил своим родителям, а родитель что-то понял о своем ребенке». «Мы – дети Космоса» - это единственный в мире детский конкурс, посвященный космизму – особому направлению изобразительного искусства, в котором космос предстает в виде духовного пространства мысли, чувства, света и красоты. На выставке представлено 89 лучших рисунков.

По словам руководителя художественного отдела Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Ольги Алексеевой, авторы этих работ - дети в возрасте от 5 до 14 лет. «Но как четко они увидели образы, которые им, казалось бы, сложно представить! Именно дети с их чистым сознанием, с их фантазерством идут в ногу с монстрами космизма, которые творили столетия назад, - отметила сотрудник музея, обратив внимание на названия некоторых работ. - Одно из них меня потрясло до глубины души: «Вселенная за околицей»! Околица — русское забытое слово, и за ним - целый космос!» Президент Благотворительного фонда имени Елены Ивановны Рерих Павел Журавихин также подчеркнул, что конкурс необычный.

Конкурс, который посвящен космосу, но здесь нет ни космонавтов, не ракет, ни гуманоидов - тех атрибутов, которые многие дети рисуют при слове «космос». К большому сожалению, в детском сознании космонавтика - наука по изучению космоса - подменяет космос. И мы решили обратиться к внутреннему миру детей и попросили их рассказать, что такое космос. Павел Журавихин, президент Благотворительного фонда имени Е.Рерих

Павел Журавихин напомнил, что космос в переводе с древнегреческого означает гармония и красота. «И космос на самом деле не темный и не черный! Я очень рад, что есть возможность представить этот космос красоты и гармонии, звуков и цвета. Это праздник космического цвета и звука», - подчеркнул он.