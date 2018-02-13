Саша! Наша!

Из Лас-Вегаса в минувшие выходные пришла оглушительная новость. Мастер спорта международного класса по стрельбе из блочного лука, блистательная спортсменка Центра спортивной подготовки Псковской области Александра Савенкова выиграла Кубок мира по стрельбе из лука. «Псковская правда» связалась со спортсменкой и двумя ее главными болельщиками — мамой Галиной Павловной и заслуженным тренером России Виталием Андреевым.

— Я очень счастлива, что смогла доказать всем, но в первую очередь себе, что могу стрелять достойно, что могу бороться до конца и что я сейчас в очень хорошей форме! – рассказала победительница изданию. Через несколько дней после победы она выйдет на позицию для стрельбы в квалификации чемпионата мира в помещении. Соревнования пройдут в американском Янктоне, и Саша является безусловной фавориткой гонки. — На Янктон настрой боевой, чемпионат мира как-никак. Главное сейчас не расслабляться. Как сказал мне тренер: отдыхать будешь, когда вернешься домой, — серьезно настроена спортсменка. — И конечно, всем привет из Лас-Вегаса!

ДВЕ СЕМЬИ

— В январе 2011 года отвела ее стрелять я, — с гордостью вспоминает первые шаги дочери в лучном спорте Галина Савенкова. — Сказала «стреляй». Надо же было чем-то занять ребенка. Ей сразу понравилось. И теперь воспринимает клуб как свою вторую семью. И даже сейчас, когда она большую часть жизни проводит в разъездах или в Санкт-Петербурге, где учится, она всегда старается попасть в Великие Луки, к своим семьям. В школьные годы занятия спортом занимали у Саши по 4 часа в день, и, конечно, ни на какие другие увлечения времени она не тратила. При этом смогла окончить школу на 4 и 5. Мама чемпионки считает, что помогла организующая сила спорта. В этом году Саша получит диплом бакалавра в университете физкультуры и спорта имени Лесгафта. — Главное, что у Саши есть мечта — стать олимпийской чемпионкой. А я всегда ей говорю, что путь к мечте складывается из достижения целей, которые ты сам перед собой ставишь. Никогда ничего не получится, если не прикладывать свои усилия, — это она понимает очень хорошо. «За человеческую поддержку в сложных эмоциональных, а порой и житейских ситуациях» спортсменка и ее мама благодарны тренеру Виталию Николаевичу Андрееву, «с которым очень повезло».

ВЕСЁЛЫЙ РЕБЁНОК

Для Александры это первая победа на Кубке мира в личном зачете. В финале участвовали 16 лучших лучников мира. Ему предшествовали три предварительных этапа в Берлине, Бангкоке и французском городе Ним. Александра состязалась с прошлогодней победительницей Кубка мира из Дании и обошла ее. До этого момента она становилась призером мирового чемпионата в командном зачете, была чемпионкой России и Европы, а также выигрывала другие престижные соревнования. — Саша пришла к нам в 14 лет, ее привела мама. По тем, кто впервые к нам попадает, непонятно сразу — будет стрелять или нет. Нужно, чтобы был характер, а не только навыки, — отмечает тренер. — Многие же, как только соревнования, не могут показать лучших результатов. Именно в этом компоненте у Саши стало на определенном этапе получаться лучше, чем у других, — Виталий Николаевич замечает, что Саша пришла обычным, веселым ребенком. Характер вырабатывали уже вместе.

— Не всегда это получалось, были моменты, когда приходилось помогать, подсказывать, как правильно сделать. Но самое важное, что она полностью слушалась, подчинялась. В руки попался хороший материал. Я все время сравниваю тренерскую работу с работой художника, скульптора, который лепит, рисует. Тут то же самое: лепишь и рисуешь. И есть хороший материал, хорошие спортсмены, которые понимают, что ты говоришь, и исполняют. Вот Саша создана из этого материала. Понимает с полувзгляда, — описывает тренер характер спортсменки. Порой Саша звонит ему с заграничных соревнований: что-то не получается. — Она описывает свое состояние, а я предлагаю, что делать. Она выходит и делает. Но в то же время она сама растет как спортсмен. Сама читает книги по психологии. И эти звонки происходят все реже: чаще она звонит рассказать о своем результате. Или о технической стороне, — добавляет тренер. — Она, может быть, не самый целеустремленный из известных мне спортсменов, но точно самая стабильная. А это тоже важный компонент.

СИЛА ЛУКА

Великолукская школа стрельбы из лука — одна из самых сильных в России. Недавно построенный комплекс «Стрелец», принимавший уже всероссийские старты, готов стать ареной и для проведения зимнего чемпионата страны по стрельбе из лука в помещении. Напомним, что в августе в южной столице проходил летний чемпионат страны. Традиционно осенью в Великих Луках проходит главное юниорское соревнование страны — «Надежды России». Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников познакомился с тренером лучников Виталием Андреевым еще в октябре, на балу чемпионов. В этом месяце врио уже посетил «Стрелец», где с одной попытки попал стрелой с расстояния 20 метров в самый центр. Сегодня стрельбой из лука в городе занимаются более 200 человек.