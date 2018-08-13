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Спорт

Обыграли гостей

На базе 76-й ДШД завершились соревнования «Десантный взвод» в рамках Армейских международных игр 2018. Победили наши — псковские!

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Арслан Байрамов
13 августа 2018 года, 11:12
Фото: Дарья Хваткова
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На полигоне «Завеличье» состоялась церемония награждения победителей. Первое место заняла команда из России, на втором месте — Китай, замкнули тройку лидеров военнослужащие из Белоруссии. Награды вручал командующий Воздушно-десантными войсками России, генерал-полковник Андрей Сердюков.

— В сложных погодных условиях и упорной борьбе военнослужащие команд-участниц продемонстрировали свой профессионализм и мастерство, проявляя при этом лучшие качества десантника — инициативу, решимость, взаимопомощь и взаимовыручку. Проводимый конкурс из года в год набирает популярность. Это подтверждается тем, что в этом году на старт вышли команды десяти государств, уверен, что в следующем году участников состязаний будет еще больше, — сказал Сердюков и наградил лучших в номинациях «Лучшие в профессии», «Десантирование на точность», «Мастер гонки», «Вместе мы сила», «Сильные духом». Кроме того, часть военнослужащих получили награды в номинациях «Воля к победе» и «Единая команда», учрежденных администрацией Псковской области. Глава Пскова Иван Цецерский отметил лучших десантников в номинации «Упорство и стремление к победе».

Участие в международном конкурсе десантных подразделений «Десантный взвод» принимали более 400 военнослужащих из 10 стран мира: России, Алжира, Республики Беларусь, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. Каждая команда состояла в среднем из 42 человек вместе с главами делегаций, группами технической и тренерской поддержки. Представители Индии выступали на соревнованиях в качестве наблюдателей. Команда Китая прибыла на конкурс со своей техникой. Всех остальных Россия обеспечила техникой и вооружением.

Международный конкурс десантных подразделений «Десантный взвод» проходил в рамках АрМИ-2018 (Армейских международных игр) с 28 июля по 9 августа. Основные этапы соревнований прошли на полигонах «Струги Красные» и «Завеличье» в Псковской области. Значительную часть сборной России составили военнослужащие 76-й десантно-штурмовой дивизии.

29 Кубок победителя — заслуженная награда псковичей.
Фото Дарьи Хватковой
Нынешние армейские игры полностью оправдывают свое название — международные, потому как проходят на территории семи государств. В Китае соревновались в мастерстве военные инженеры, зенитчики противовоздушной обороны и мотострелки на БМП. Там же на Тихоокеанском побережье развернулась настоящая десантная операция.

Три конкурса провел и Казахстан, в том числе мастера артиллерийского огня выявляли сильнейшего в стрельбе из 120-миллиметрового миномета.

Белоруссия принимала метких стрелков — соревнования снайперских пар. Вооружение — снайперская винтовка СВД со штатными дневным и ночным прицелами, пистолет Макарова и учебная граната РГД-5.

Армения отвечала за организацию конкурса военно-профессионального мастерства, Азербайджан проводил в акватории Каспия Кубок моря среди экипажей надводных кораблей, Иран — соревнования водолазов по подъему затонувшей техники и спасению на воде.

В Пскове организацию соревнований обеспечили более тысячи военнослужащих гарнизона, часть из которых и 15 единиц автомобилей и специальной техники военной полиции следили за общественным порядком и безопасностью при проведении международного конкурса «Десантный взвод». Круглосуточно на всех этапах проведения соревнований военные полицейские обеспечивали безопасность, законность и воинскую дисциплину в местах проживания команд-участниц, охрану, сопровождение и безопасность дорожного движения.

— Подразделения военной полиции комендатуры Псковского гарнизона успешно справились с задачей по обеспечению правопорядка и воинской дисциплины при проведении всех этапов международного конкурса, — отметили по итогам конкурса в Минобороны.

Будем надеяться, что международные армейские игры будут с этих пор часто проходить на наших полигонах. В этот раз было всего 10 команд, но организаторы ведут переговоры со странами НАТО.

Как верно подметил министр обороны России Сергей Шойгу: «Есть два места, где можно показать владение техникой и, самое главное, саму технику — насколько она совершенная, насколько она готова к современному бою. Это либо на войне, либо здесь, на полигонах, но в условиях, максимально приближенных к реальным боевым условиям». 

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Обыграли гостей
На базе 76-й ДШД завершились соревнования «Десантный взвод» в рамках Армейских международных игр 2018. Победили наши — псковские!
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