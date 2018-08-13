Обыграли гостей

На полигоне «Завеличье» состоялась церемония награждения победителей. Первое место заняла команда из России, на втором месте — Китай, замкнули тройку лидеров военнослужащие из Белоруссии. Награды вручал командующий Воздушно-десантными войсками России, генерал-полковник Андрей Сердюков.

— В сложных погодных условиях и упорной борьбе военнослужащие команд-участниц продемонстрировали свой профессионализм и мастерство, проявляя при этом лучшие качества десантника — инициативу, решимость, взаимопомощь и взаимовыручку. Проводимый конкурс из года в год набирает популярность. Это подтверждается тем, что в этом году на старт вышли команды десяти государств, уверен, что в следующем году участников состязаний будет еще больше, — сказал Сердюков и наградил лучших в номинациях «Лучшие в профессии», «Десантирование на точность», «Мастер гонки», «Вместе мы сила», «Сильные духом». Кроме того, часть военнослужащих получили награды в номинациях «Воля к победе» и «Единая команда», учрежденных администрацией Псковской области. Глава Пскова Иван Цецерский отметил лучших десантников в номинации «Упорство и стремление к победе».

Участие в международном конкурсе десантных подразделений «Десантный взвод» принимали более 400 военнослужащих из 10 стран мира: России, Алжира, Республики Беларусь, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. Каждая команда состояла в среднем из 42 человек вместе с главами делегаций, группами технической и тренерской поддержки. Представители Индии выступали на соревнованиях в качестве наблюдателей. Команда Китая прибыла на конкурс со своей техникой. Всех остальных Россия обеспечила техникой и вооружением.

Международный конкурс десантных подразделений «Десантный взвод» проходил в рамках АрМИ-2018 (Армейских международных игр) с 28 июля по 9 августа. Основные этапы соревнований прошли на полигонах «Струги Красные» и «Завеличье» в Псковской области. Значительную часть сборной России составили военнослужащие 76-й десантно-штурмовой дивизии.