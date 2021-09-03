Копия верна

В рамках реконструкции будет разобрана верхняя часть моста и путем инъектирования [процесс восстановления целостности строительной конструкции путём закачки под высоким давлением сверхтекучих низковязких смол и микроцементов - «ПП»] усилены промежуточные опоры. Затем строители положат новое пролетное строение и накроют его мостовым полотном. В результате мост станет шире на два метра. Если сейчас на проезжей части три полосы, то после реконструкции там, как и на улице Леона Поземского, будет четыре полосы, а также разделительная полоса и укрепительные полосы, которых сейчас нет. Тротуары сохраняются двусторонние. Чугунное ограждение на мосту останется прежним. На время ремонта его снимут с моста, а потом возвратят обратно.

- То, что сохранилось, будет возвращено на мост. А недостающее, которое сбито, потеряно, будет восстановлено по эскизам, - пояснила директор компании-проектировщика. Лестницы на мост заменят на новые, но они будут точно повторять существующие сейчас - визуально ничего не изменится. Что касается материалов, то лестницы и опоры будут изготовлены из бетона и облицованы красным гранитом, а пролеты моста будут выполнены из металла. Кстати, отмечает Елена Трошкова, металл удобнее, чем бетон. Бетон нужно красить каждые два года, а металл - каждые 8 лет.

Лифт на мост

Одним из существенных отличий нового моста станет наличие лифта для людей с ограниченными возможностями. - Мы рассматривали с коллегами возможность оборудования лифта для маломобильных групп, чтобы у них была возможность спуститься на набережную, - рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

Спуск для этих категорий горожан планировалось сделать в районе пешеходного моста через Пскову, но из-за ограничений охранных зон реализовать этот проект не получилось. Поэтому было принято решение при реконструкции моста для этих целей оборудовать лифт. - Со стороны Золотой набережной оборудование лифта маловероятно - там проход будет. А лифт, скорее всего, будет установлен со стороны парка Строителей, - пояснила Елена Трошкова. - Конструкцию лифта с будкой нам никто не разрешит. Поэтому мы предлагаем вариант, который называется тротуарный лифт: подняли, человек вышел, и лифт сразу спустился вниз. От подъемника конструкция отличается тем, что кабина лифта будет подниматься внутри шахты. Лифт для маломобильных граждан будет оборудован только с одной стороны моста — с другой стороны моста есть спуск к набережной и проход под мостом к Финскому парку. А вот велосипедных дорожек в проекте нет: при желании попасть в центр города коротким путем они по-прежнему должны будут передвигаться либо по тротуару, либо по проезжей части. Но есть и хорошие новости. Проект строительства пешеходного моста, который соединит Кремль и Золотую набережную, тоже будет реализован. И велосипедисты смогут выстроить свой маршрут по набережным: с одной стороны — через пешеходный мост в Финском парке и с другой стороны — через мост, который планируется построить в районе смотровой площадки напротив Кремля. Это тоже будет пешеходный мост с выделенной полосой для велосипедистов.

В объезд

Работы начнутся уже в ближайшее время. Но точную дату начала ремонта моста пока, по словам Александра Грацкого, назвать сложно. - Мы запросили у областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству подтверждение лимита на 2022-2023 годы. Как только получим подтверждение, будем разыгрывать конкурс на реконструкцию, - пояснил он.

Замначальника УГХ надеется, что транспортного коллапса из-за закрытия движения по мосту не будет. - Псковичам придется немножко потерпеть. Хотя, как показывает практика, сложно только первый месяц. Потом люди начинают привыкать, планировать свои маршруты и никакого коллапса нет. Тем более, объездных дорог у нас хватает. Два моста на объезд. Даже есть третье направление: если кому-то надо в Кресты, можно и по Дальнему Запсковью через объездную дорогу рвануть. Так что существуют три варианта объезда в разные стороны. Конечно, будут какие-то сложности, но безопасность важнее, - сказал он. Согласно контракту, который будет разыгран, работы по реконструкции должны быть закончены в 2023 году. - Но все силы приложим, чтобы завершить ремонт до конца 2022 года. Во всяком случае, движение по мосту планируем открыть в 2022 году и параллельно выполнять работы по благоустройству объекта. На мосту будут установлены фонарные столбы. Что касается декоративной подсветки опор моста — в проекте такие работы не предусмотрены. Впрочем, как отметил Александр Грацкий, «по подсветке моста можно было бы подумать». - В проекте подсветки нет. Но это не страшно: во время реализации можно какие-то элементы добавить.

На века

В любом случае — после примерно года ремонта псковичи получат крепкий и надежный мост, рассчитанный на максимальные современные нагрузки. - Нагрузка А14 позволяет пропускать не только легковые, но и грузовые машины. Конечно, в центре города грузового транспорта нет, однако автобусы, когда идут загруженными, соизмеримы по весу с грузовым транспортом. Более того, реконструированный мост еще много десятилетий не будет требовать капитального ремонта. - Для металлических мостов срок эксплуатации — лет сто. Но в реальности такие конструкции служат гораздо дольше, - отметила Елена Трошкова.

