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Общество

Копия верна

Как изменится Троицкий мост в Пскове после реконструкции

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Светлана Синцова
3 сентября 2021 года, 16:59
Фото: Андрей Степанов
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Псковский Троицкий мост, еще в 2016 году признанный аварийным, все-таки дождался масштабной реконструкции: деньги уже выделены, проект готов, вот-вот начнутся конкурсные процедуры. О том, изменится ли облик моста после ремонта, для кого на правом берегу Псковы будут делать лифт и ждет ли псковичей транспортный коллапс, узнала «Псковская правда».

Творческая дискуссия

- Одной из главных задач при проектировании было сохранение прежним внешнего облика моста, - отметила директор компании «Стройдормост Проект» Елена Трошкова.

Директор компании-проектировщика напомнила, какую полемику в соцсетях вызвало обсуждение того, как будет выглядеть мост после реконструкции. По ее словам, сооружение даже пытались приравнять чуть ли не к объектам культурного наследия.

Копия верна
Троицкий (Советский) мост постепенно разрушается
Фото Андрея Степанова

- Но бетон не может быть таким объектом: он стареет, разрушается, - уверена Елена Трошкова. - Мост - это техническое сооружение, которое должно соответствовать параметрам безопасности. Поэтому главная задача — сохранить ту форму, которая есть на сегодня. Из тех трех мостов, которые были на этом месте, нынешний - самый удачный. Он вписался в окружающий ландшафт, хорошо смотрится на фоне Псковского кремля.

Председатель Псковского реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Ирина Голубева напомнила, что споры по поводу статуса моста и методов его реконструкции были, и это «была нормальная творческая дискуссия о том, что будем делать».

- Был поставлен вопрос: какова историческая и художественная ценность этого моста? Он не является памятником, не является объектом культурного наследия юридически, но он является предметом охраны исторического поселения — то есть, таким элементом, который подлежит обязательному сохранению, как особенность данного места и архитектурного образа.

Копия верна
мост является является предметом охраны исторического поселения
Фото Андрея Степанова

По словам Ирины Голубевой, мост был построен по индивидуальному проекту, как говорится, «ручной работы», хотя и из типовых деталей: при его строительстве частично использовались гранитные устои предыдущего моста.

- Понимая, что мост является элементом традиционной среды послевоенного Пскова, проектировщики не стали придумывать модернистский вариант, а повторили внешние формы этого моста, но использовали новые, более прочные и современные  конструкции. Это устроило всех, - рассказала глава псковской ВООПИиК.

Мост «устал»

Если внешне мост после ремонта фактически не изменится, его внутренняя конструкция будет новой.

- Изменится конструктивная часть моста. Сейчас он балочно-консольный. Но такая конструкция уже не позволяет выдерживать современный объем трафика. Есть трещины, которые показывают, что мост не справляется. Он стоит, но нагрузки для него уже тяжеловаты. Новый мост будет фактически трехпролетным. Основной пролет, центральный, будет выглядеть также, как сейчас, два пролета будут уходить в устои, - рассказала Елена Трошкова.

Копия верна
Внешний вид моста после реконструкции не изменится
Фото предоставлено компанией «Стройдормост Проект»
Копия верна
Внешний вид моста после реконструкции не изменится
Фото предоставлено компанией «Стройдормост Проект»

В рамках реконструкции будет разобрана верхняя часть моста и путем инъектирования [процесс восстановления целостности строительной конструкции путём закачки под высоким давлением сверхтекучих низковязких смол и микроцементов - «ПП»] усилены промежуточные опоры. Затем строители положат новое пролетное строение и накроют его мостовым полотном.

В результате мост станет шире на два метра. Если сейчас на проезжей части три полосы, то после реконструкции там, как и на улице Леона Поземского, будет четыре полосы, а также разделительная полоса и укрепительные полосы, которых сейчас нет. Тротуары сохраняются двусторонние.

Чугунное ограждение на мосту останется прежним. На время ремонта его снимут с моста, а потом возвратят обратно.

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Недостающее чугунное ограждение восстановят
Фото Андрея Степанова

- То, что сохранилось, будет возвращено на мост. А недостающее, которое сбито, потеряно, будет восстановлено по эскизам, - пояснила директор компании-проектировщика.

Лестницы на мост заменят на новые, но они будут точно повторять существующие сейчас - визуально ничего не изменится. Что касается материалов, то лестницы и опоры будут изготовлены из бетона и облицованы красным гранитом, а пролеты моста будут выполнены из металла.

Кстати, отмечает Елена Трошкова, металл удобнее, чем бетон. Бетон нужно красить каждые два года, а металл - каждые 8 лет.

Лифт на мост

Одним из существенных отличий нового моста станет наличие лифта для людей с ограниченными возможностями.

- Мы рассматривали с коллегами возможность оборудования лифта для маломобильных групп, чтобы у них была возможность спуститься на набережную, - рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

Копия верна
Новый мост будет доступен всем, в том числе и маломобильным группам
Фото Андрея Степанова

Спуск для этих категорий горожан планировалось сделать в районе пешеходного моста через Пскову, но из-за ограничений охранных зон реализовать этот проект не получилось. Поэтому было принято решение при реконструкции моста для этих целей оборудовать лифт.

- Со стороны Золотой набережной оборудование лифта маловероятно - там проход будет. А лифт, скорее всего, будет установлен со стороны парка Строителей, - пояснила Елена Трошкова. - Конструкцию лифта с будкой нам никто не разрешит. Поэтому мы предлагаем вариант, который называется тротуарный лифт: подняли, человек вышел, и лифт сразу спустился вниз. От подъемника конструкция отличается тем, что кабина лифта будет подниматься внутри шахты.

Лифт для маломобильных граждан будет оборудован только с одной стороны моста — с другой стороны моста есть спуск к набережной и проход под мостом к Финскому парку.

А вот велосипедных дорожек в проекте нет: при желании попасть в центр города коротким путем они по-прежнему должны будут передвигаться либо по тротуару, либо по проезжей части.

Но есть и хорошие новости. Проект строительства пешеходного моста, который соединит Кремль и Золотую набережную, тоже будет реализован. И велосипедисты смогут выстроить свой маршрут по набережным: с одной стороны — через пешеходный мост в Финском парке и с другой стороны — через мост, который планируется построить в районе смотровой площадки напротив Кремля. Это тоже будет пешеходный мост с выделенной полосой для велосипедистов.

В объезд

Работы начнутся уже в ближайшее время. Но точную дату начала ремонта моста пока, по словам Александра Грацкого, назвать сложно.

- Мы запросили у областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству подтверждение лимита на 2022-2023 годы. Как только получим подтверждение, будем разыгрывать конкурс на реконструкцию, - пояснил он.

Копия верна
Псковичам придется обходиться без моста целый год
Фото Андрея Степанова

Замначальника УГХ надеется, что транспортного коллапса из-за закрытия движения по мосту не будет.

- Псковичам придется немножко потерпеть. Хотя, как показывает практика, сложно только первый месяц. Потом люди начинают привыкать, планировать свои маршруты и никакого коллапса нет. Тем более, объездных дорог у нас хватает. Два моста на объезд. Даже есть третье направление: если кому-то надо в Кресты, можно и по Дальнему Запсковью через объездную дорогу рвануть. Так что существуют три варианта объезда в разные стороны. Конечно, будут какие-то сложности, но безопасность важнее, - сказал он.

Согласно контракту, который будет разыгран, работы по реконструкции должны быть закончены в 2023 году.

- Но все силы приложим, чтобы завершить ремонт до конца 2022 года. Во всяком случае, движение по мосту планируем открыть в 2022 году и параллельно выполнять работы по благоустройству объекта.

На мосту будут установлены фонарные столбы. Что касается декоративной подсветки опор моста — в проекте такие работы не предусмотрены. Впрочем, как отметил Александр Грацкий, «по подсветке моста можно было бы подумать».

- В проекте подсветки нет. Но это не страшно: во время реализации можно какие-то элементы добавить.

На века

Копия верна
Новый мост простоит еще сто лет
Фото Андрея Степанова

В любом случае — после примерно года ремонта псковичи получат крепкий и надежный мост, рассчитанный на максимальные современные нагрузки.

- Нагрузка А14 позволяет пропускать не только легковые, но и грузовые машины. Конечно, в центре города грузового транспорта нет, однако автобусы, когда идут загруженными, соизмеримы по весу с грузовым транспортом.

Более того, реконструированный мост еще много десятилетий не будет требовать капитального ремонта.

- Для металлических мостов срок эксплуатации — лет сто. Но в реальности такие конструкции служат гораздо дольше, - отметила Елена Трошкова.


СПРАВКА

Председатель Псковского реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Ирина Голубева напоминает, что официальное название подлежащего реконструкции моста через Пскову не Троицкий, а Советский: «Этот мост называется Советским с момента его строительства. На этом месте было несколько мостов: и Высокий, и Американский, и Троицкий, в 1919 году переименованный в Советский. Новый послевоенный мост, построенный в 1953 году — Советский, его не переименовывали официально. Восстанавливать и ремонтировать его будут также в формах Советского моста. Троицкий мост вообще другой формы был».

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