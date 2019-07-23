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Общество

Строить дома по всей Псковской области будут по новым правилам

Как это скажется на цене квадратного метра и почему норматив по парковкам так и не довели до федерального

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Ольга Нефёдова
23 июля 2019 года, 11:25
Фото: Андрей Степанов
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Сплошное остекление балконов, корзины под кондиционеры, отсутствие крылец и лестниц на первых этажах — в регионе разработали новые нормативы градостроительного проектирования. 

Порядка в этом вопросе не было давно. Поэтому сейчас имеем то, что имеем: многоэтажки, уродующие исторические панорамы города, безликую жилую застройку, где нет ни парковок, ни детских площадок, ни школ, ни доступной среды.

Строить дома по всей Псковской области будут по новым правиламМихаил Ведерников, губернатор Псковской области
Исправить положение призваны новые правила застройки. И новый главный архитектор области, такая должность появилась у нас в прошлом году. Занявший ее Евгений Шапкин в интервью «Псковской правде» в начале этого года рассказывал, что одной из своих задач видит создание единой градостроительной политики. И жителям комфортно, и муниципалитетам есть с чем свериться при выдаче разрешений на строительство. Прежние правила застройки у нас были приняты в 2013 году и уже здорово разнятся с федеральными правилами. Например, по прежним нормативам на стандартную квартиру приходилось 0,24 метра парковочного места, а по новым — должно 1,2 метра. В новой редакции это число увеличат пока до 0,84, полагаясь в том числе и на опыт соседей из Ленинградской и Новгородской областей.

Если честно, то ввести сразу норму в 1,2 метра довольно сложно. Чтобы эту норму соблюсти, надо строить гаражи, подземные парковки. Я полагаю, что застройщики к этому еще не готовы. Выходить на эту цифру надо постепенно.

Строить дома по всей Псковской области будут по новым правилам

Евгений Шапкин, главный архитектор Псковской области

В помощь застройщикам и проектировщикам в областном управлении архитектуры и градостроительства создали графическое приложение, условную модель микрорайона. В ней четко обозначено, что такое приватная территория, а что такое общественная и чем микрорайон должен быть наполнен.

— Он должен состоять из кварталов, кварталы должны состоять из жилых ячеек, — рассказал Евгений Шапкин. — Жилые ячейки могут быть разными, в зависимости от задумки архитектора или сложившейся градостроительной ситуации в том или ином месте.

Как выглядит жилая ячейка? Внутри — приватная территория для тихого отдыха и детских площадок, с наружной стороны — активные фасады, насыщенные объектами обслуживания, общественная территория, буферная зеленая зона, которая отделяет проезжую часть и парковку. Двор планируется без машин. Парковки будут размещаться по периметру квартала.

— Предусмотрен безбарьерный доступ в подъезды с входными группами без лестниц, — пояснил главный архитектор. — Для этого предлагаем убрать крыльцо.

Среди других новшеств — сплошное остекление балконов, единые корзины под кондиционеры, которые могут стать архитектурным элементом.

Особое внимание уделили благоустройству: это и различные площадки для сбора мусора, и места для выгула собак.

Приведет ли это к удорожанию жилья? Специалисты прогнозируют даже некоторое удешевление. К примеру, можно будет сэкономить на отсутствии того же крыльца и пандуса.

— На самом деле нужно сделать один раз, — уверен Евгений Шапкин. — Может быть, с первого раза не все получится гладко, но будет уже наработан опыт, чтобы двигаться дальше, — добавил он.

— Действительно, — поддержал губернатор. — Один раз должны быть установлены общие правила. Здесь никаких невыполнимых требований нет. Кто цивилизованно работает, для тех проблем не возникнет. Во-первых, новые требования повысят безопасность граждан. Во-вторых, будет создаваться комфортная городская среда. В-третьих, это позволит лучше проводить планирование территорий. А то понастроят домов чуть ли не друг на друге, а потом жители обращаются к нам с просьбой построить детский сад, а его и строить-то уже негде.

Сейчас концепция проходит согласование, в том числе с органами прокуратуры. Если она получит положительное заключение, то впервые будет реализована в Пскове при строительстве многоэтажек в Борисовичах и на Сиреневом бульваре.  

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