Строить дома по всей Псковской области будут по новым правилам

Сплошное остекление балконов, корзины под кондиционеры, отсутствие крылец и лестниц на первых этажах — в регионе разработали новые нормативы градостроительного проектирования.

Порядка в этом вопросе не было давно. Поэтому сейчас имеем то, что имеем: многоэтажки, уродующие исторические панорамы города, безликую жилую застройку, где нет ни парковок, ни детских площадок, ни школ, ни доступной среды.

Если честно, то ввести сразу норму в 1,2 метра довольно сложно. Чтобы эту норму соблюсти, надо строить гаражи, подземные парковки. Я полагаю, что застройщики к этому еще не готовы. Выходить на эту цифру надо постепенно.

В помощь застройщикам и проектировщикам в областном управлении архитектуры и градостроительства создали графическое приложение, условную модель микрорайона. В ней четко обозначено, что такое приватная территория, а что такое общественная и чем микрорайон должен быть наполнен.

— Он должен состоять из кварталов, кварталы должны состоять из жилых ячеек, — рассказал Евгений Шапкин. — Жилые ячейки могут быть разными, в зависимости от задумки архитектора или сложившейся градостроительной ситуации в том или ином месте.

Как выглядит жилая ячейка? Внутри — приватная территория для тихого отдыха и детских площадок, с наружной стороны — активные фасады, насыщенные объектами обслуживания, общественная территория, буферная зеленая зона, которая отделяет проезжую часть и парковку. Двор планируется без машин. Парковки будут размещаться по периметру квартала.

— Предусмотрен безбарьерный доступ в подъезды с входными группами без лестниц, — пояснил главный архитектор. — Для этого предлагаем убрать крыльцо.

Среди других новшеств — сплошное остекление балконов, единые корзины под кондиционеры, которые могут стать архитектурным элементом.

Особое внимание уделили благоустройству: это и различные площадки для сбора мусора, и места для выгула собак.

Приведет ли это к удорожанию жилья? Специалисты прогнозируют даже некоторое удешевление. К примеру, можно будет сэкономить на отсутствии того же крыльца и пандуса.

— На самом деле нужно сделать один раз, — уверен Евгений Шапкин. — Может быть, с первого раза не все получится гладко, но будет уже наработан опыт, чтобы двигаться дальше, — добавил он.

— Действительно, — поддержал губернатор. — Один раз должны быть установлены общие правила. Здесь никаких невыполнимых требований нет. Кто цивилизованно работает, для тех проблем не возникнет. Во-первых, новые требования повысят безопасность граждан. Во-вторых, будет создаваться комфортная городская среда. В-третьих, это позволит лучше проводить планирование территорий. А то понастроят домов чуть ли не друг на друге, а потом жители обращаются к нам с просьбой построить детский сад, а его и строить-то уже негде.

Сейчас концепция проходит согласование, в том числе с органами прокуратуры. Если она получит положительное заключение, то впервые будет реализована в Пскове при строительстве многоэтажек в Борисовичах и на Сиреневом бульваре.