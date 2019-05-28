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Общество

Журналистка-рецидивистка

В соответствии со здравым смыслом призвал президент решить проблему, поднятую «Псковской правдой» (ВИДЕО)

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Юлия Шарипова
28 мая 2019 года, 12:24
Фото: с официального сайта Кремля
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«Здравствуйте, меня зовут Юлия, и я — рецидивистка», — так началось мое общение с президентом Путиным.

«Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?» У меня теперь есть собственный ответ на этот вопрос. На медиафоруме ОНФ в Сочи 16 мая я оказалась перед президентом, а в моих руках оказался микрофон. Встречу главы государства с победителями всероссийского конкурса «Правда и справедливость» в прямом эфире транслировали на «России 24». Задать можно было абсолютно любой вопрос. Заранее никто не согласовывал ни вопросы, ни тех, к кому попадет микрофон. И вот он, шанс, спросить о том, что волнует журналистов по всей стране, что высасывает силы и время, отрывая от основной работы. О том, что мы постоянно обсуждаем между собой, обмениваясь опытом походов по судам и сравнивая наказание. Бурчим на условной кухне, а сделать что-то не в силах. Имя этому злу — возрастная маркировка.

ТРЕТЬ ЗАРПЛАТЫ

Дело это специфическое и для неподготовленного читателя требует пояснения. Каждое СМИ, любая книга и фильм имеет у нас в стране то, что в законе называется «возрастная маркировка информационной продукции». Придумали ее в 2010 году, чтобы защитить детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Категории 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+ указывают не на то, что условный мультик будет понятен ребенку с такого-то возраста, а на то, есть ли в кадре сцены обнаженки и расчлененки. Любой читатель найдет маркировку «Псковской правды» и любого другого СМИ в выходных данных.

Помимо собственного значка мы должны помечать таким же образом материалы обо всех зрелищных мероприятиях, будь то афиша или журналистский материал о предстоящем Пушкинском празднике или реконструкторском фестивале. И не дай нам бог ошибиться!

Вот я в прошлом году ходила в суд. Афишу театра кукол мы промаркировали всю 0+, а нужно было, по мнению Роскомнадзора, каждый отдельный спектакль. Всем по 0+. Пострадал от нашего злодеяния только бюджет. Как-то уж очень бестолково потратили свое (оплаченное из казны) рабочее время и главред, и сотрудник Роскомнадзора, и судья с секретарем заседания. Поиск «преступления», взятие обвинения с «преступника», составление протокола и передача его в суд, судебное заседание, вынесение решения.

И ладно бы это один какой-то частный случай. От возрастных маркировок стонет и наша область, и вся страна. Не зря на встрече с Путиным коллеги аплодировали, услышав вопрос. Надоело.

Так, бывший главред псковской районки «Дновец» Надежда Лищенко заплатила штраф в 5 тысяч рублей — треть своей зарплаты — из-за неаккуратности поставщика телепрограммы.

На Дону под протокол Роскомнадзора попало издание, поставившее без возрастной маркировки поздравление губернатора, в котором он приглашал на массовые гуляния.

— У нас в афише на Масленицу не было знака, — делится своим примером Альфрид Васькин из мордовской районки «Призыв». — Я доказал, что это никак не могло повлиять на здоровье и развитие детей. Помог буклет ОНФ по защите прав журналистов.

«Грань, конечно, очень зыбкая», — согласился президент.
Фото с официального сайта Кремля.

ЗЫБКАЯ ГРАНЬ

Обо всем этом я попыталась рассказать президенту.

«Владимир Владимирович, вы отец. Вы понимаете тонкую грань разврата между маркировкой 0+ и 6+?» — спросила я президента.

«Я с вами согласен. Сам смотрю на это с удивлением. Трудно разобраться в этих «плюсах». И грань, конечно, очень зыбкая. Будем считать с вами, что мы взяли этот вопрос к рассмотрению, и надеюсь на его решение в соответствии со здравым смыслом».

Несколько часов журналисты делились с президентом своими материалами на проблемные темы, тормозящие развитие страны. Тут украли деньги на детскую площадку, там отвратительно кормят детей в школах, здесь не оказали помощь тяжелобольной, а сирот поселили в сараях с фасадами коттеджей. Если моему вопросу дадут ход, таких материалов будет еще больше, так как появится больше времени заниматься своей прямой работой. Больше будет правды и справедливости. Надежда на это есть. По данным «Псковской правды», федеральный Роскомнадзор запросил в региональном управлении материалы не только по нашему делу, но и по всем делам с возрастной маркировкой за последние годы. Вечером того же дня, когда состоялась встреча с президентом, Союз журналистов России обнародовал комментарий своего секретаря, председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина:

— Правоприменительная практика показала излишнюю громоздкость и забюрократизированность этих правил. Очевидно, что закон должен помогать потребителям ориентироваться в информационной продукции, а не служить формальной причиной для избыточного штрафования СМИ. Наш комитет изучит практику Роскомнадзора по этому вопросу и проведет консультации с Союзом журналистов России на предмет соответствующих изменений в законодательстве.

В суд ходить мне не понравилось. У меня был шанс что-то изменить, и я им воспользовалась. Надеюсь, что теперь законодательство станет чуть менее абсурдным. Движение вперед на пути здравого смысла началось. 

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