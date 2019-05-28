Журналистка-рецидивистка

«Здравствуйте, меня зовут Юлия, и я — рецидивистка», — так началось мое общение с президентом Путиным. «Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?» У меня теперь есть собственный ответ на этот вопрос. На медиафоруме ОНФ в Сочи 16 мая я оказалась перед президентом, а в моих руках оказался микрофон. Встречу главы государства с победителями всероссийского конкурса «Правда и справедливость» в прямом эфире транслировали на «России 24». Задать можно было абсолютно любой вопрос. Заранее никто не согласовывал ни вопросы, ни тех, к кому попадет микрофон. И вот он, шанс, спросить о том, что волнует журналистов по всей стране, что высасывает силы и время, отрывая от основной работы. О том, что мы постоянно обсуждаем между собой, обмениваясь опытом походов по судам и сравнивая наказание. Бурчим на условной кухне, а сделать что-то не в силах. Имя этому злу — возрастная маркировка.

ТРЕТЬ ЗАРПЛАТЫ

Дело это специфическое и для неподготовленного читателя требует пояснения. Каждое СМИ, любая книга и фильм имеет у нас в стране то, что в законе называется «возрастная маркировка информационной продукции». Придумали ее в 2010 году, чтобы защитить детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Категории 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+ указывают не на то, что условный мультик будет понятен ребенку с такого-то возраста, а на то, есть ли в кадре сцены обнаженки и расчлененки. Любой читатель найдет маркировку «Псковской правды» и любого другого СМИ в выходных данных. Помимо собственного значка мы должны помечать таким же образом материалы обо всех зрелищных мероприятиях, будь то афиша или журналистский материал о предстоящем Пушкинском празднике или реконструкторском фестивале. И не дай нам бог ошибиться! Вот я в прошлом году ходила в суд. Афишу театра кукол мы промаркировали всю 0+, а нужно было, по мнению Роскомнадзора, каждый отдельный спектакль. Всем по 0+. Пострадал от нашего злодеяния только бюджет. Как-то уж очень бестолково потратили свое (оплаченное из казны) рабочее время и главред, и сотрудник Роскомнадзора, и судья с секретарем заседания. Поиск «преступления», взятие обвинения с «преступника», составление протокола и передача его в суд, судебное заседание, вынесение решения.

И ладно бы это один какой-то частный случай. От возрастных маркировок стонет и наша область, и вся страна. Не зря на встрече с Путиным коллеги аплодировали, услышав вопрос. Надоело. Так, бывший главред псковской районки «Дновец» Надежда Лищенко заплатила штраф в 5 тысяч рублей — треть своей зарплаты — из-за неаккуратности поставщика телепрограммы. На Дону под протокол Роскомнадзора попало издание, поставившее без возрастной маркировки поздравление губернатора, в котором он приглашал на массовые гуляния. — У нас в афише на Масленицу не было знака, — делится своим примером Альфрид Васькин из мордовской районки «Призыв». — Я доказал, что это никак не могло повлиять на здоровье и развитие детей. Помог буклет ОНФ по защите прав журналистов.

ЗЫБКАЯ ГРАНЬ