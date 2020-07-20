Большие маленькие выборы

Меньше, чем через два месяца Псковскую область ждет масштабнейшая муниципальная избирательная кампания, в ходе которой в общей сложности предстоит заместить 1156 мандатов. Важность этих «больших маленьких выборов» сложно переоценить по целому ряду причин. «Псковская правда» подготовила обзор, в котором рассмотрела позиции представленных в региональном парламенте партий в преддверии старта кампании.

С поправкой на вирус

13 сентября 2020 года в Псковской области будут избирать 108 народных избранников городских и сельских поселений, пройдут выборы в Собрания депутатов Себежского, Куньинского, Невельского районов и также главы Себежского района. Столь масштабные муниципальные выборы в Псковской области в последний раз проходили в 2015 году. И тогда, и сейчас им придавалось немаловажное значение всеми участниками политического процесса. Во-первых, именно в ходе муниципальных кампаний выковывается ресурс, который понадобится партиям для прохождения «муниципального фильтра» на губернаторских выборах в 2023 году. Напомним, в 2018 году для его преодоления требовалось собрать 111 подписей депутатов и глав муниципалитетов не менее, чем из 20 районов и городских округов Псковской области.

Во-вторых - масштабные муниципальные выборы традиционно рассматриваются партиями как возможность проверить боеготовность, выстроить полевые сети, дойти до граждан, тем самым подготовившись к голосованию за депутатов областного Собрания и Госдумы, которое должно состояться осенью 2021 года. А на фоне разговоров о том, что выборы в нижнюю палату российского парламента могут быть досрочными, задача мобилизации сил становится еще более актуальной. При этом партиям было как никогда трудно найти кандидатов для участия в избирательной кампании. Из-за коронавируса и связанных с ним ограничений эта работа была крайне затруднена. Да и люди, опасаясь вируса, не спешили давать согласие на участие в кампании: ведь агитация опять-таки предполагает многочисленные контакты и встречи, а значит — и риск заразиться. А приостановка работы целых отраслей заставляла их больше думать о хлебе насущном, чем о политическом процессе. Кроме того, все меньше людей в принципе хотят заниматься депутатской работой. Кто-то не верит в возможность реально повлиять на принятие решений даже на самом низовом уровне. А кто-то попросту не хочет принимать на себя ответственность, и, в частности, проходить обязательную ежегодную декларацию доходов и имущества.

Классика жанра

Безусловно, главные кампании сентября — это выборы в Собрания депутатов Себежского, Куньинского и Невельского районов, а также главы Себежского района. Документы для участия в последних уже подали самовыдвиженцы Андрей Иванов и Виктор Лапшин, а также выдвинутый «Партий роста» Игорь Романов и кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин. Действующий глава района с 20-летним стажем Леонид Курсенков одержал победу на предварительном голосовании «Единой России», набрав более 70% голосов, но с выдвижением пока не спешит.

Про Андрея Иванова известно, что ему 29 лет и он работает охранником в Московской области. Очевидно, его задача в рамках кампании сводится к тому, чтобы подстраховать кого-то из кандидатов либо выступить в качестве спойлера.

Плюс-минус ту же роль играет и Игорь Романов: предприниматель и лидер регионального отделения «Партии роста» (участию в муниципальных выборах «малых» партий мы еще посвятим отдельную публикацию). Последние несколько лет Романов принимает участие чуть ли не во всех сколько-нибудь выборных кампаниях региона, включая губернаторские. Впрочем, без особого успеха. К примеру, на выборах главы Дновского района в сентябре 2019 года он стал восьмым, набрав 0,4% (18 голосов). А на состоявшихся тогда же довыборах в Псковскую городскую Думу по одномандатному округу № 13 — также восьмым, с результатом в 2,19% (39 голосов).

Глава Красноармейской волости Себежского района Виктор Лапшин в этом смысле куда более реальный соперник для Леонида Курсенкова. В 2010 году он участвовал в выборах главы Себежского района от «Справедливой России» и набрал 19,29% голосов, заняв второе место (первое завоевал как раз Леонид Курсенков, набравший 55,58%). А затем дважды (в 2014 и 2019 годах) баллотировался от КПРФ на пост главы в соседнем Пустошкинском районе.

Алексей Харлашин также имеет опыт борьбы за пост главы Себежского района. В 2015 году либерал-демократ занял на этих выборах второе место с 20,77% (победитель, Леонид Курсенков, набрал тогда 67,62%). «Справедливая Россия» себежские выборы проигнорирует: фактический глава регионального отделения Олег Брячак пояснил, что партия больше не намерена «инвестировать в выборы глав»: «Мы уже избрали в свое время глав трех районов, и все они в конечном итоге перешли в «Единую Россию». Первый секретарь псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко также заявил «Псковской правде», что партия не будет выставлять своего кандидата. «Яблоко», как считалось, до последнего пыталось уговорить идти на выборы под своим флагом как раз Лапшина. И можно предположить, что теперь, как и в ходе недавней печорской кампании, КПРФ и «Яблоко» будут действовать в альянсе, поддержав самовыдвиженца.

В сильных позициях Леонида Курсенкова в районе сомневаться не приходится. Но так или иначе, кампания обещает быть конкурентной и интересной.

«Медведи» не спят

Очевидно, что стартовые позиции накануне масштабной муниципальной кампании лучше всего у единороссов, которые традиционно готовы закрыть все 100% мандатов своими кандидатами. Причем, речь не идет о переизбрании тех, кто уже занимает выборные должности: «Единая Россия» планирует обновить порядка 30% состава своих депутатов и глав. У партии есть и кадры, и ресурсы, и разветвленная структура отделений во всех без исключения муниципалитетах. А самое главное – во время коронакризиса «медведи», в отличие от большинства других политических партий, не спали в берлоге, а занимались реальной работой на местах, выстраивая волонтерские структуры и активно помогая гражданам, попавшим в трудные жизненные обстоятельства.

Понятно, что во время агитационной кампании этот факт единороссам зачтется: они смогут рассказывать не только и не столько о нацпроектах и достижениях на федеральном и региональном уровне, сколько о реальных делах, которыми все эти месяцы занимались активисты партии непосредственно «на земле».

Наконец, нельзя сбрасывать со счетов недавнее всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Принимать участие в этой работе, агитируя за внесение изменений в основной закон государства и разъясняя их суть, опять-таки, могли все без исключения политические структуры. Но только «Единая Россия» занималась этим по-настоящему активно. А значит — по сути, провела тренировку перед боем, заставив оживиться свои сети на местах.

Во всем виноват...

Олега Михайлова, но затем резко «передумала» и сделала ставку на Дмитрия Богатырева. Ничем таким не может похвастаться псковское региональное отделение КПРФ. На сайте псковских коммунистов превалируют новости о заседаниях и собраниях, но никак не о реальных делах, помощи гражданам или ярких политических акциях. При этом в псковском обкоме КПРФ традиционно хватает внутренних противоречий. Наиболее остро эти «подводные течения» появились, когда партия сперва собралась выдвинуть на выборы главы Печорского района бизнесмена, но затем резко «передумала» и сделала ставку на Кстати, в пресс-релизе по итогам печорских выборов говорится, что на заседании бюро обкома партии его члены постановили «использовать наработанный опыт для проведения выборов в органы местного самоуправления в единый день голосования 13 сентября 2020 года». Можно предположить, что речь идет о вынужденной коалиции с «Яблоком», которая наиболее ярко проявилась как раз в ходе кампании по выборам главы Печорского района.

Напомним, кандидат от «Яблока» в них не участвовал. Зато близкие к этой партии структуры - общественные движения «Голос» и «Наблюдатели Санкт-Петербурга» - обеспечили наблюдателями Дмитрия Богатырева (кстати, в 2011 году баллотировавшегося в областное Собрание от «Яблока»), в итоге занявшего второе место, но более чем в три раза отставшего от победителя (19,22% против 65,55%). Первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко затруднился назвать «Псковской правде» точное число кандидатов, которое партия выдвинет на муниципальные выборы, но предположил, что их будет «больше ста». Учитывая, что в 2015 году компартия нашла в себе силы выдвинуть 227 кандидатов (из них, впрочем, до выборов дошли 212), то это более чем скромная заявка. Сам Алексеенко, впрочем, сетует на то, что «люди были подобраны, но потом многие пришли и забрали документы». «Затраты большие, а потом теряем людей. Так что пусть власть сама отвечает за свои действия», - заявил он «Псковской правде». При этом первый секретарь обкома заверил, что КПРФ не намерена поддерживать кандидатов других партий: «Уже поддерживали Павлова, а он теперь в «Единой России». Напомним, выдвинутый от «Яблока» и поддержанный КПРФ на выборах главы Гдовского района в 2017 году Юрий Павлов, как выяснилось, в этом году официально стал сторонником «Единой России». Если говорить о различиях между нынешней кампанией и кампанией 2015 года, то можно предположить, что, оправдывая низкий результат на выборах коммунисты будут ссылаться не только на административный ресурс, но и на коронавирус. По словам Петра Алексеенко, из-за пандемии партия упустила три месяца, которые могли быть использованы для подготовки к выборам. Да и сейчас зачастую сталкивается с трудностями. Например, в Плюссе коммунисты не смогли провести собрание: районные власти не дали им помещение, опасаясь вспышки инфекции. Учитывая, что администрация главы Плюсского района Виталия Аршинова (кстати, также избранного от «Яблока») стала одним из очагов коронавируса, эти опасения можно понять.

На федеральном ресурсе

ЛДПР, надо полагать, с подбором кандидатов едва ли не сложнее всех: партия максимально затруднила жизнь своим региональным координаторам, введя жесткую систему цензов. Потенциальные участники выборов под лейблом ЛДПР должны быть членами партии не меньше года, не иметь судимостей и крупного бизнеса, обладать высшим образованием и иметь прописку в местности, где намерены баллотироваться.

Антон Минаков говоря о сложностях, связанных с грядущей кампанией, больше переживает на счет того, что выборы, по аналогии с голосованием по поправкам в Конституцию, будут растянуты на несколько дней. А значит, партии «будет гораздо сложнее осуществлять контроль». Тем не менее, партия намерена выдвинуть 106 кандидатов. А лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собранииговоря о сложностях, связанных с грядущей кампанией, больше переживает на счет того, что выборы, по аналогии с голосованием по поправкам в Конституцию, будут растянуты на несколько дней. А значит, партии «будет гораздо сложнее осуществлять контроль». В том, что решение о пролонгированном голосовании, которое сейчас действительно обсуждается, будет принято, жириновец практически не сомневается. Очевидно, опираясь на какие-то партийные установки на этот счет. «Справедливая Россия» выдвинула на муниципальные выборы 223 кандидата. Это практически столько же, сколько и в 2015 году. «Уверен, что это лучший результат среди оппозиции нашего региона», - заявил по итогам партийной конференции Олег Брячак, - лидер (де-факто, но не де-юре из-за ограничений, связанных с процедурой личного банкротства) регионального отделения.

«Псковской правде» Олег Брячак заявил, что у партии также были сложности, связанные с пандемией: «Не было возможности общаться из-за коронавируса». Однако трудности, которые коммунисты называют непреодолимыми, справедливороссы все-таки смогли обойти. Надо полагать, что и от ЛДПР, и от «Справедливой России» не стоит ждать ярких кампаний. И те и другие будут отрабатывать федеральную повестку, больше рассчитывая на силу партийного бренда. Опыт показывает, что системные партии могут рассчитывать на помощь «Единой России» в преодолении «муниципального барьера» на грядущих губернаторских выборах. В конце концов, партии власти тоже нужны партнеры для спарринга.

«Не гербалайф!»?

Льва Шлосберга (а его несменяемости с 1996 года позавидуют многие в стране) — провести достаточно депутатов на муниципальных выборах, а потом надеяться, что они останутся верны партии, которая их выдвинула. Другое дело - «Яблоко». Кандидат от партии уже дважды, в 2014 и 2018 годах, не смог принять участие в губернаторских выборах, не преодолев «муниципальный фильтр». Так что единственная надежда бессменного лидера псковского реготделения(а его несменяемости с 1996 года позавидуют многие в стране) — провести достаточно депутатов на муниципальных выборах, а потом надеяться, что они останутся верны партии, которая их выдвинула. Поиск таких кандидатов — работа не простая. Велик риск, что политические и финансовые инвестиции окажутся потрачены зря: как, собственно, уже не раз было с псковским «Яблоком». Тут, казалось бы, нужна кропотливая работа «в ручном режиме». Тем более удивительно видеть в социальных сетях ссылки на партийный сайт с призывом: «Стань депутатом!»

«Не бойтесь идти в депутаты. Не боги горшки обжигают. Общими усилиями, помогая друг другу, можно сделать много полезных и важных вещей в интересах людей, всего общества. Мы этому научились и готовы помочь вам избраться депутатом и работать для людей, для всей Псковской земли», - говорится в пояснительном тексте. Честно говоря, немного напоминает бессмертное «Хочешь похудеть? Спроси меня как!» По ссылке открывается анкета, в которой помимо ФИО, контактных данных, информации об опыте участия в выборах и т. п. нужно указать ссылки на все свои страницы в соцсетях — от «Одноклассников» до «Телеграма». Кроме того, есть форма для чего-то вроде «мотивационного письма» («Здесь вы можете рассказать почему хотите стать депутатом») и списка рекомендателей. В эффективности такой кампании («Наберут детей по объявлениям!») трудно не усомниться. Но очевидно, что псковское «Яблоко» будет делать ставку на интернет-технологии и продвижение в соцсетях и дальше: в том числе на стадии агитации. Причина проста: по слухам, активную роль в работе псковского штаба будет играть московский политик и политтехнолог (а еще - чемпион России по спортивному покеру) Максим Кац, который как раз на интернет и делает ставку в своей работе.

Человек-скандал

Ильи Варламова на выборах градоначальника Омска, был заместителем руководителя штаба Алексея Навального на выборах мэра Москвы, пытался провести в Госдуму Дмитрия Гудкова. Именно тогда, кстати, он создал онлайн-платформу для ведения избирательной кампании, которая удостоилась премии ассоциации американских политконсультантов в номинации «Digital/internet – foreign language». Есть подозрение, что страница, на которую заходят псковичи, кликнувшие на баннер «Стань депутатом!» - это как раз и есть реинкарнация той самой платформы. Максим Кац возглавлял избирательный штаб известного блогерана выборах градоначальника Омска, был заместителем руководителя штабана выборах мэра Москвы, пытался провести в Госдуму. Именно тогда, кстати, он создал онлайн-платформу для ведения избирательной кампании, которая удостоилась премии ассоциации американских политконсультантов в номинации «Digital/internet – foreign language». Есть подозрение, что страница, на которую заходят псковичи, кликнувшие на баннер «Стань депутатом!» - это как раз и есть реинкарнация той самой платформы. В 2019 году Максим Кац был начальником штаба петербургского «Яблока» на муниципальных выборах и участвовал в руководстве избирательными кампаниями в Московскую городскую думу. И заказчики, вроде бы, остались им довольны. Вот только не факт, что приемы, сработавшие в столичных мегаполисах, удастся перенести на бренную псковскую землю. Не стоит преувеличивать степень готовность потенциальных кандидатов к «виртуальным отношениям». А самое главное — приезд столичного политтехнолога грозит обернуться скандалом внутри псковского «Яблока» и посеять хаос и неразбериху в рядах близких к нему местных оппозиционеров.

Леонид Волков заявил, что Кац был со скандалом уволен из штаба за неделю до выборов. В том же году Сергей Митрохин обвинил Каца в «рейдерском захвате» московского отделения «Яблока». А еще его дважды исключали из «Яблока» с формулировкой «за нанесение политического ущерба». Последний раз — в феврале 2020 года. Повод для таких прогнозов есть: достаточно сказать, что в 2016 году глава штаба Навальногозаявил, что Кац был со скандалом уволен из штаба за неделю до выборов. В том же годуобвинил Каца в «рейдерском захвате» московского отделения «Яблока». А еще его дважды исключали из «Яблока» с формулировкой «за нанесение политического ущерба». Последний раз — в феврале 2020 года. Учитывая, что псковские либералы и сами по себе являются отличной средой для взращивания разного рода конфликтов даже на, казалось бы, пустом месте, появление Каца может оказаться сродни поднесению зажженной спички к бикфордову шнуру. Деньги, влияние, шкуры не убитых медведей, - поводов для скандала может быть сколько угодно. Сам Лев Шлосберг, что характерно, отрицает участие Каца в руководстве псковской кампанией. Что тоже легко понять: вряд ли федеральное руководство партии будет в восторге от такого рода союза, учитывая, что всего несколько месяцев назад Кац был изгнан из стройных «яблочных» рядов.

Печорское зеркало

Стоит добавить, 13 сентября псковские партии не в первый раз столкнутся в рукопашной. «Разминка перед разминкой» в Псковской области в этом году уже была: 12 июля состоялись внеочередные выборы главы Печорского района. И это, пожалуй, были едва ли не самые необычные выборы в новейшей истории региона, поскольку изначально их назначили на 5 апреля, но из-за коронавируса перенесли на более поздний срок чуть ли не в последний момент.