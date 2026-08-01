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Общество / Образование

Псковские школьники завоевали серебро на технологическом интенсиве в Нижнем Новгороде

1 августа 2026 года, 17:31

Команда технопарка «Кванториум Псков» заняла второе место на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2026», прошедшем в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В состав команды вошли Алексей Сергеев, Максим Пантелеев и Константин Вересов. Они показали второй результат в треке «Инспекция солнечной фермы». В рамках задания участникам предстояло создать комплекс для автономного мониторинга солнечных электростанций: запрограммировать беспилотник, обучить нейросетевые модели выявлять дефекты по изображениям с камеры и тепловизора, а также развернуть локальную систему, способную анализировать данные и отвечать на вопросы экспертов.

Псковские школьники завоевали серебро на технологическом интенсиве в Нижнем Новгороде

фото технопарка «Кванториум Псков»

Псковские участники демонстрируют стабильные результаты: представители «Кванториума» занимают призовые места в этом соревновании уже четвёртый год подряд.

Интенсив «Архипелаг-2026» объединяет направления беспилотных технологий, искусственного интеллекта и робототехники. В этом году его центральной темой стало изучение автономности в различных сферах — от человека и бизнеса до населённых пунктов и воздушной среды.

В мероприятии участвовали инженерные команды, разработчики, представители технологических компаний, университетов, стартапов, регионов, институтов развития и органов власти.

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