Псковские школьники завоевали серебро на технологическом интенсиве в Нижнем Новгороде

Команда технопарка «Кванториум Псков» заняла второе место на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2026», прошедшем в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В состав команды вошли Алексей Сергеев, Максим Пантелеев и Константин Вересов. Они показали второй результат в треке «Инспекция солнечной фермы». В рамках задания участникам предстояло создать комплекс для автономного мониторинга солнечных электростанций: запрограммировать беспилотник, обучить нейросетевые модели выявлять дефекты по изображениям с камеры и тепловизора, а также развернуть локальную систему, способную анализировать данные и отвечать на вопросы экспертов.