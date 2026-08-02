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Происшествия / ДТП

Пьяная женщина протаранила две иномарки и врезалась в столб в Пскове

2 августа 2026 года, 09:26

На Ленинградском шоссе в Пскове нетрезвая автомобилистка устроила массовое ДТП, в котором пострадали три человека. После серии столкновений её машина пролетела около 150 метров и врезалась в мачту освещения. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».

Пьяная женщина протаранила две иномарки и врезалась в столб в Пскове

Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»

Авария произошла у дома 26Б по Ленинградскому шоссе. По предварительным данным, находившаяся за рулём Chevrolet Cruze женщина сначала врезалась в Hyundai, затем столкнулась с Omoda, после чего потерявший управление автомобиль отбросило на опору освещения. От места первого удара Chevrolet пролетел порядка 150 метров. 

У водителя подтверждено состояние алкогольного опьянения. Травмы в результате происшествия получили супруг-пассажир виновницы, а также два пассажира Omoda — все они госпитализированы. 

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и следователи отделения по расследованию ДТП. Обстоятельства случившегося выясняются.

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