Пьяная женщина протаранила две иномарки и врезалась в столб в Пскове

На Ленинградском шоссе в Пскове нетрезвая автомобилистка устроила массовое ДТП, в котором пострадали три человека. После серии столкновений её машина пролетела около 150 метров и врезалась в мачту освещения. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».

Авария произошла у дома 26Б по Ленинградскому шоссе. По предварительным данным, находившаяся за рулём Chevrolet Cruze женщина сначала врезалась в Hyundai, затем столкнулась с Omoda, после чего потерявший управление автомобиль отбросило на опору освещения. От места первого удара Chevrolet пролетел порядка 150 метров.

У водителя подтверждено состояние алкогольного опьянения. Травмы в результате происшествия получили супруг-пассажир виновницы, а также два пассажира Omoda — все они госпитализированы.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и следователи отделения по расследованию ДТП. Обстоятельства случившегося выясняются.