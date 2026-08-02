Дорога в новом микрорайоне появится в деревне Хотицы Псковского района появится благодаря федеральной субсидии по программе комплексного развития территории. Об этом сообщается в пресс-службе Минстроя России.

«Реализация данного проекта позволит интегрировать микрорайон в единую дорожно-транспортную сеть, что обеспечит удобное сообщение с центром Пскова и создаст условия для дальнейшего наращивания темпов жилищного строительства», – рассказал первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Специалисты также проложат ливневую канализацию, выполнят пешеходную инфраструктуру и освещение.

По поручению президента РФ Владимира Путина, для стимулирования проектов жилищного строительства регионам решено выделить субсидии на создание инфраструктуры. В программу вошли 37 субъектов, включая Псковскую область.

В 81 регионе в активной стадии реализации находится почти 1,5 тыс. проектов КРТ на площади 30,5 тыс. га. Их градостроительный потенциал составляет 224,9 млн кв. м, в том числе 168,8 млн кв. м жилья.