Порховичка заняла третье место на окружном этапе международного конкурса «На крыльях» в номинации «Мы – семья»

Руководитель кружка «Народный костюм» из Порхова Наталья Зиновьева стала третьей в окружном этапе престижного международного конкурса дизайна одежды «На крыльях» в номинации «Мы – семья». Её коллекция «Душа России» в номинации «На крыльях» в номинации «Мы – семья». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

Всего от Псковской области на конкурс поступило 16 заявок. Для своего проекта дизайнер разработала семейный образ, в котором удобный крой для людей с особенностями здоровья гармонично дополнен традиционным русским орнаментом. Как отметили в региональном правительстве, это особенно символично в Год единства народов России. Почти 30 лет Наталья Зиновьева занимается с воспитанниками специальной коррекционной школы-интерната, создавая уникальные коллекции и проводя открытые мастер-классы.

Инклюзивный проект «На крыльях», организованный фондом «Защитники Отечества», вырос из личной инициативы председателя фонда Анны Цивилёвой и сегодня объединяет мастеров со всего мира. Победа порховички — это признание того, как тонко можно соединить профессиональное мастерство, заботу о людях и бережное отношение к традициям.