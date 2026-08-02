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Общество

Партия бензина АИ-95 вскоре поступит в Псковскую область

2 августа 2026 года, 18:10

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о скорой разгрузке долгожданной партии бензина АИ-95. 

Партия бензина АИ-95 вскоре поступит в Псковскую область

Фото: Екатерина Иванова

По его словам, отгрузки на автозаправочные станции начнутся уже в первые дни рабочей недели, а в приоритете окажутся районы с самым острым дефицитом.

Глава региона уточнил, что топливо в первую очередь направят в те муниципалитеты, где АИ-95 давно отсутствует в продаже. Михаил Ведерников выразил надежду, что после поступления партии ситуация с обеспечением бензином вскоре стабилизируется, и подчеркнул, что вопрос остаётся на особом контроле властей.

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