Партия бензина АИ-95 вскоре поступит в Псковскую область

По его словам, отгрузки на автозаправочные станции начнутся уже в первые дни рабочей недели, а в приоритете окажутся районы с самым острым дефицитом.

Глава региона уточнил, что топливо в первую очередь направят в те муниципалитеты, где АИ-95 давно отсутствует в продаже. Михаил Ведерников выразил надежду, что после поступления партии ситуация с обеспечением бензином вскоре стабилизируется, и подчеркнул, что вопрос остаётся на особом контроле властей.