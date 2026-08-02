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Общество

Александр Котов: Сегодня воины в голубых беретах вновь находятся на переднем крае истории

2 августа 2026 года, 12:11

Председатель Законодательного собрания Псковской области Александр Котов обратился к воинам-десантникам, ветеранам и жителям региона по случаю Дня Воздушно-десантных войск. Он напомнил, что именно с Псковом связаны истоки боевого братства ВДВ и имя легендарного командующего Василия Маргелова, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов: Сегодня воины в голубых беретах вновь находятся на переднем крае истории

Фото: Андрей Степанов

«Сегодня в России чествуют бесстрашных и отважных героев, чей девиз «Никто, кроме нас». Для Псковской земли этот праздник имеет особое и „личное“ значение. Именно с Псковом неразрывно связано имя легендарного «десантника №1» – основателя современных Воздушно-десантных войск, Героя Советского Союза Василия Маргелова. Здесь рождались те самые традиции боевого братства, которые сегодня знает весь мир. Здесь же базируется прославленная 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизия», – подчеркнул Александр Котов.

Он отметил, что в ВДВ всегда служили самые мужественные и преданные Отечеству люди, а вся история «крылатой пехоты» доказывает: если стране нужна защита, десантники не подведут. Говоря о сегодняшнем дне, спикер подчеркнул, что воины в голубых беретах вновь на передовой – они продолжают дело предков, освобождая города и удерживая рубежи в ходе специальной военной операции. «Ваши мужество и стойкость никогда не будут забыты! Слава Воздушно-десантным войскам! С Днём ВДВ!» – заключил он.

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