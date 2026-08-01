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Происшествия / Преступление

Жительницу Порхова отправили в колонию за серию краж из магазинов

1 августа 2026 года, 16:06

Дновский районный суд вынес приговор ранее неоднократно судимой жительнице Порхова, признанной виновной в серии хищений из магазинов, сообщили в пресс-службе Псковских судов.

Как установил суд, в ноябре–декабре 2025 года женщина совершила несколько краж продуктов из сетевых магазинов «Пятерочка» и «Магнит» в Дно и Порхове. В каждом случае она набирала товар, проходила кассовую зону, не оплачивая покупки, после чего скрывалась с похищенным имуществом. Среди украденного чаще всего были кофе и шоколад.

При назначении наказания суд учёл, что у подсудимой имелись непогашенные судимости, в том числе за тяжкие преступления, а также отрицательная характеристика по месту жительства. Кроме того, она уже находилась на испытательном сроке, но на путь исправления не встала.

С учётом смягчающих обстоятельств и частично не отбытого наказания по предыдущему приговору суд назначил ей 5 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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