Равноудаленные вирусом

В условиях карантина и самоизоляции представленные в Псковской области отделения крупнейших политических сил России были вынуждены искать новые формы взаимодействия с партийцами и потенциальными избирателями. Кому-то так явно даже комфортнее – общаться с людьми исключительно в интернете, отгородившись от электората монитором, им проще, чем в оффлайне. Но для некоторых политиков самоизоляция оказалась хуже ухода в подполье: и раньше не бог весть какая активная партийная работа и вовсе сошла на нет.

С фронта на фронт

27 марта Центральная избирательная комиссия РФ «с учетом текущей ситуации в стране и в целях обеспечения здоровья и безопасности граждан» постановила отложить все выборы в стране, которые уже были назначены либо планировались в ближайшие месяцы. Под раздачу попали 94 кампании, назначенные в 37 регионах России на период с 5 апреля по 21 июня. В том числе и досрочные выборы главы Печорского района, до которых оставалось полторы недели. Новые даты волеизъявления пока не ясны: в постановлении ЦИК сказано, что выборы откладываются «вплоть до улучшения эпидемиологической обстановки в стране». Подготовка к ним будет возобновлена по решениям организующих выборы избиркомов, согласованным с региональной комиссией после предварительного уведомления ЦИКа.

Многие эксперты высказывают мнение, что и сентябрьский Единый день голосования теперь под вопросом. А между тем, только в Псковской области 13 сентября 2020 года должны были завершиться 111 избирательных кампаний, в ходе которых решилась бы судьба 1157 мандатов разных уровней. Речь идет о выборах депутатов в 108 городских и сельских поселениях, Себежского, Куньинского, Невельского районных собраний, а также главы Себежского района. Это еще не говоря о прогнозируемых наблюдателями досрочных выборах в тех муниципалитетах региона, в отношении глав которых в настоящее время возбуждены уголовные дела. Правда, по нашим данным из источников, близких к администрации президента РФ, велика вероятность, что переноса Единого дня голосования не будет, и в сентябре нас ждут многочисленные выборы. Но в любом случае, пока что псковские партийцы остались без привычного фронта работы. Зато коронакризис подкинул им достаточно других вызовов и задач. Ведь в условиях пандемии, ударившей практически по всем слоям населения и выявившей множество проблем в экономике и социальной сфере, только ленивый политик не попытался бы заработать дивиденды. Другое дело, что многочисленные ограничительные меры в духе «больше трех не собираться, и то с соблюдением социальной дистанции» заставили представителей ведущих политических сил региона искать новые методы работы. Разумеется, с разным успехом.

На «личной энергии»

В «Единой России» еще в марте заявили, что изменят формат проведения внутрипартийных праймериз, переведя дебаты в онлайн-режим, а также будут проводить дистанционные приемы граждан. А по мере того, как росли масштабы коронакризиса, партия наращивала движение волонтеров, призванных оказывать помощь гражданам в период пандемии. В середине апреля в СМИ со ссылкой на источник в центральном аппарате партии появилась информация, что именно эта работа будет ключевой при оценке федеральным руководством «ЕР» секретарей региональных отделений. И что в случаях отставок места партийных секретарей в регионах могут занять губернаторы. Партийный сайт пестрит новостями о волонтерской работе, участие в которой принимают единороссы, в том числе и депутаты разных уровней. Они передают медикам средства защиты, продуктовые наборы и даже автомобили. А буквально вчера председатель партии Дмитрий Медведев призвал членов «Единой России» направить месячную зарплату на помощь гражданам. Собранные средства пойдут, в первую очередь, на приобретение компьютерной техники для школьников из нуждающихся семей и средств индивидуальной защиты для врачей. В партии подчеркивают, что никаких праздничных акций к близящемуся Первомаю не планируют, поскольку в волонтерские центры поступает огромное количество обращений об оказании адресной помощи, а значит все время до, во время и после майских праздников единороссы посвятят поддержке всех, кто в ней нуждается.

Александр Козловский безжалостен по отношению к тем политическим оппонентам, которые, по его словам, «вместо того, чтобы общаться с гражданами, оказывать какую-то помощь, забились в норы и пережидают это кризисное время». При этом он настаивает, что активность единороссов объясняется просто: «90% того, что мы делаем, мы делаем, не тратя денег, а используя свою личную энергию». Лидер псковской «Единой России», депутат Государственной Думы РФбезжалостен по отношению к тем политическим оппонентам, которые, по его словам, «вместо того, чтобы общаться с гражданами, оказывать какую-то помощь, забились в норы и пережидают это кризисное время». При этом он настаивает, что активность единороссов объясняется просто: «90% того, что мы делаем, мы делаем, не тратя денег, а используя свою личную энергию». Впрочем, очевидно, что у «Единой России» ресурсов – финансовых, организационных, кадровых, административных – в любом случае больше, чем у любой другой партии. В конце концов, она и есть - «партия власти». И в условиях коронакризиса единороссы используют эти ресурсы на все сто процентов, старательно подтверждая свой статус ведущей политической силы, готовой взять на себя ответственность за происходящее в стране и в регионе.

Ушли в подполье

Со «вторым местом» в партийном забеге уже сложнее. ЦК КПРФ рапортует, что депутаты от компартии тоже работают дистанционно, а приемы граждан проходят в онлайн-режиме. Для общения с региональными отделениями лидер компартии Геннадий Зюганов использует скайп. В режиме видеоконференций и онлайн-митингов у КПРФ запланированы и первомайские мероприятия. Но реальной деятельности не видно ни в федеральном масштабе, ни на уровне региона. Псковские партийцы, по словам первого секретаря обкома Петра Алексеенко, продолжают заниматься каждый своим делом. «Маски шить и подъезды мыть должны те, кто обязан этим заниматься», - подчеркнул он в эфире ПАИ-live. При этом персек не готов рассказывать даже о том, как молодое поколение партийцев помогает пожилым членам компартии.

Аркадия Мурылева «Помощь оказывается без всякой помпы и шума» - и точка. А «работа фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов и нашего уполномоченного по защите прав предпринимателей, секретаря обкома направлена на то, чтобы сгладить и с минимальными потерями для бизнеса и граждан пройти эти трудные испытания». На сайте псковских коммунистов информации о конкретной деятельности партийного отделения не найти: зато очень много статей, посвященных празднованию 150-летия Ленина. В условиях коронакризиса компартия очевидно продолжает терять очки. Для и раньше-то не способного похвастаться политическим креативом и готовностью оперативно подхватывать злободневную повестку обкома КПРФ самоизоляция и дистанционка оказались хуже ухода в подполье.

Ни мира, ни войны

Владимира Жириновского могут сторонники партии. Он практикует регулярные «онлайн-митинги» и ратует за сохранение максимальной социальной дистанции между людьми и после завершения коронакризиса: «Митинги, совещания, интервью, различные встречи и даже голосование – все нужно проводить по удаленной связи. Тогда мы сможем предотвратить новые эпидемии. (…) После пандемии мы должны изменить образ жизни. Удаленная работа и дистанционная учеба, покупки онлайн должны стать нормой для современного человека». Либерал-демократы на федеральном уровне рапортуют об активной работе во всевозможных социальных сетях: от Facebook и «ВКонтакте» до Instagram, Telegram и TikTok. Именно там увидеть выступления лидера ЛДПРмогут сторонники партии. Он практикует регулярные «онлайн-митинги» и ратует за сохранение максимальной социальной дистанции между людьми и после завершения коронакризиса: «Митинги, совещания, интервью, различные встречи и даже голосование – все нужно проводить по удаленной связи. Тогда мы сможем предотвратить новые эпидемии. (…) После пандемии мы должны изменить образ жизни. Удаленная работа и дистанционная учеба, покупки онлайн должны стать нормой для современного человека». Кроме того, Жириновский фонтанирует инициативами, связанными с коронавирусом. В частности, он предлагал не выпускать россиян в Европу и после того, как та откроет границы, в два раза сократить в стране число депутатов и чиновников, чтобы увеличить дистанцию между ними в кабинетах и залах заседаний, а также ввести смертную казнь за фейковые новости.

Антон Минаков слова лидера не комментирует «исходя из партийной субординации». Он признает, что партия показывает сейчас низкую активность: «Потому, что мы лишились микрофона на областном Собрании депутатов, и относимся к этому с пониманием». Региональное отделение партии, по его словам, «перешло на особый режим работы»: сокращено количество единовременно работающих сотрудников, граждан просят направлять обращения и жалобы через социальные сети, почту или по телефону. Лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатовслова лидера не комментирует «исходя из партийной субординации». Он признает, что партия показывает сейчас низкую активность: «Потому, что мы лишились микрофона на областном Собрании депутатов, и относимся к этому с пониманием». Региональное отделение партии, по его словам, «перешло на особый режим работы»: сокращено количество единовременно работающих сотрудников, граждан просят направлять обращения и жалобы через социальные сети, почту или по телефону. Псковские жириновцы раздают медицинские маски «инвалидам, ветеранам, пенсионерам, многодетным семьям, всем незащищенным категориям граждан». Но – в ограниченных количествах, «по 1-2 маски на человека». «То, чем мы занимаемся – это воля депутатов, мы скидываемся и вкладываем свои деньги. У нас нет бюджета на социальную программу», - подчеркнул Антон Минаков. Относительно антикоронавирусной политики региональных властей жириновцы, традиционно декларирующие свою оппозиционность, но при этом вполне договороспособные, занимают аморфную позицию в духе троцкистского «ни мира, ни войны». «Те меры, которые принимаются сейчас, недостаточны. Но я думаю, что это те максимальные меры, которые власти могут принять сейчас, исходя из экономической ситуации, исходя из особого географического положения», - констатирует Антон Минаков. Псковская ЛДПР, еще сравнительно недавно претендовавшая чуть ли не на статус «второй партии» в регионе, в условиях самоизоляции явно сдает позиции.

Приятное с полезным

В «Справедливой России» подчеркивают, что партия еще задолго до эпидемии стала проводить онлайн-совещания и конференции с региональными отделениями. А кроме того, указывают, что в новых условиях на удаленный формат работы переведены партийные Центры защиты прав граждан. На «удаленке» справедливороссы планируют встретить и 1 мая. День весны и труда в «Справедливой России» собираются отметить онлайн-марафоном с советскими песнями «о труде и тружениках». Так партия намерена поддержать россиян, находящихся в самоизоляции. На официальном сайте партии превалируют комментарии ее лидера Сергея Миронова, смысл которых сводится к «надо раздать людям деньги», и новости об акциях справедливороссов: раздаче медицинских масок и адресной помощи нуждающимся в регионах продуктовыми наборами. На странице нашего региона, впрочем, ничего такого нет. И вообще, последняя «псковская» новость датирована 8 апреля.

Олег Брячак в эфире проекта ПАИ-live признал, что в регионе у «Справедливой России» «политическая активность сведена к минимуму». Впрочем, он утверждает, что «связь с избирателями не потеряна»: «На сегодняшний день наша работа немного изменилась, мы не можем проводить массовые встречи. Но эта работа никуда не делась. Есть соцсети, есть страничка Олега Брячака «ВКонтакте». Пожалуйста, пишите мне, и я буду реагировать». Неформальный лидер регионального отделения партии, депутат гордумы Псковав эфире проекта ПАИ-live признал, что в регионе у «Справедливой России» «политическая активность сведена к минимуму». Впрочем, он утверждает, что «связь с избирателями не потеряна»: «На сегодняшний день наша работа немного изменилась, мы не можем проводить массовые встречи. Но эта работа никуда не делась. Есть соцсети, есть страничка Олега Брячака «ВКонтакте». Пожалуйста, пишите мне, и я буду реагировать». В качестве примера парламентарий приводит посвященный обязательной по указу губернатора ежедневной дезинфекции домов пост в «ВКонтакте», в котором он определенно сумел совместить приятное с полезным. Поскольку справедливоросс связан с бизнесом по управлению многоквартирными домами («при моем участии создана городская управляющая компания, как эталонная», - поясняет сам Брячак), то в качестве мишени избрал конкурентов. Собрав жалобы горожан на нерадивые управляйки, он направил депутатские запросы в органы власти с требованием проверить работу упомянутых компаний. В целом же введение губернатором ограничительных мер в Псковской области депутат активно поддержал. «Я считаю, что наш губернатор в данный момент делает всё абсолютно правильно. Он чувствует ситуацию как никто другой», - заявил он. Таким образом, коронакризис дал Олегу Брячаку в очередной раз продемонстрировать свою лояльность региональным властям.

«Я всегда буду против»

Лев Шлосберг (18 апреля его полномочия были в очередной раз продлены соблюдавшими социальную дистанцию членами региональной конференции) и до коронакризиса был активен в интернете. Он ведет телеграм-канал, еженедельно выступает с прямыми эфирами на YouTube и собирает пожертвования на работу реготделения через свой сайт. Бессменный лидер регионального отделения партии(18 апреля его полномочия были в очередной раз продлены соблюдавшими социальную дистанцию членами региональной конференции) и до коронакризиса был активен в интернете. Он ведет телеграм-канал, еженедельно выступает с прямыми эфирами на YouTube и собирает пожертвования на работу реготделения через свой сайт. Суть его позиции по коронакризису заключается в том, что власти как всегда недорабатывают: «Все делается медленно и недостаточно», а нужно действовать «быстрее и жестче». «Как надо» Лев Шлосберг тоже знает: «26 марта нужно было объявить жесткий карантин на месяц до 30 апреля. Нужно было остановить все и сказать: «Мы платим!».

Офис псковского «Яблока» с середины марта работает удаленно, но политик видит в этом не проблему, а вызов: «В целом эти ограничения для организаций и людей, которые стремятся к мобильности, открывают новые возможности, которые могут оказаться эффективными. Нужно искать свои возможности и отвечать на эти вызовы». По словам Льва Шлосберга, «яблочники» оказывают адресную помощь тем, кто обращается в партию: «Помогаем им пережить это время. Это частные истории, часто обращаются за помощью люди в пожилом возрасте». Впрочем, пока что об этой работе «Яблока» известно только со слов его регионального лидера. Те же пресс-релизы местного отделения партии посвящены в основном глобальным политическим вопросам, а не конкретным делам. Его лидеру хватает других забот: в Гдовском, Пустшкинском и Новоржевском районах «яблочники», судя по всему, заключили ситуационный союз с коммунистами и пытаются работать вместе. Но, исходя из сказанного выше о состоянии дел в региональном отделении КПРФ, эта связка не представляется сколько-нибудь эффективной и приносит обеим партиям скорее проблемы и имиджевые потери. Так или иначе, коронакризис и связанные с ним проблемы, с которыми столкнулись Псковская область и страна в целом, безусловно, дали Льву Шлосбергу множество новых тем и поводов для выступлений и комментариев. Однако не очевидно, что традиционная позиция «яблочника» («я всегда буду против») в этих условиях может конвертироваться в поддержку широких слоев населения.

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