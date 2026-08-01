Не стало регента Александро-Невского храма в Пскове

В Пскове на 62-м году жизни скончалась регент храма святого благоверного князя Александра Невского Татиана Зимарская. О её смерти 31 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

На протяжении многих лет она пела в хорах епархии, выступала как солистка, а с 2001 года преподавала в Псковском духовном училище, где также руководила хором.

С 2014 года она работала в Свято-Тихоновской православной гимназии (ныне гимназия №28), преподавала музыку и церковное пение и возглавляла ученический хор. Под её руководством коллектив добился значительных успехов и вошёл в число лучших в России.