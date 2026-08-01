В Псковской области набирают в подразделения защиты стратегических объектов и противодействия атакам БПЛА

В Псковской области продолжается набор в подразделения, обеспечивающие защиту стратегически важных объектов и противодействие атакам беспилотников. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Отмечается, что все задачи выполняются исключительно на территории региона. При заключении контракта с Министерством обороны граждане получают статус резервистов и начинают получать денежное довольствие.

Помимо ежемесячных выплат по линии Минобороны, предусмотрены дополнительные меры поддержки. В частности, при прохождении двухмесячных учебных сборов резервистам выплачивается региональная компенсация в размере 150 тысяч рублей, а также денежное довольствие от Минобороны — от 40 до 112 тысяч рублей в зависимости от должности и воинского звания.

Подчеркивается, что участники программы могут продолжать работу по гражданской специальности с сохранением заработной платы. При этом они проходят учебные сборы и при необходимости привлекаются к выполнению задач.

Власти региона отмечают, что мобильные группы уже задействованы в системе защиты стратегически важных объектов и являются частью региональной безопасности.

Получить дополнительную информацию можно в военном комиссариате Псковской области по адресу: Псков, улица Первомайская, 38, а также в военкоматах по месту воинского учета.