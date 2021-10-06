Нажми на кнопку — получишь результат?

В социальных сетях и мессенджерах распространяется предупреждение о новом виде мошенничества: якобы, злоумышленникам даже не надо выуживать пин-коды и номера карт, достаточно убедить человека нажать одну-единственную кнопку на телефоне. «Псковская правда» попыталась разобраться: реальная это угроза или очередная городская легенда?
Псковские пенсионеры и их взрослые дети пересылают друг другу предупреждение из неизвестного источника: «Новая афера: звонят с телефона и просят нажать 1, если сделали прививку. Как нажмете 1. Сразу же телефон станет заблокирован, и далее телефон взломан. У многих привязаны банковские карты. Так что будьте осторожны, когда вам будут поступать подобные звонки. Поместите это в свои групповые чаты. Передайте родным и близким людям эту информацию. Пусть будут осторожнее. Уже есть случаи с этой схемой».
Экспресс-мониторинг показывает, что жители Псковской области в этом плане не одиноки: легкая паника по такому же поводу распространяется в целом ряде российских регионов. Проблему обсуждают и федеральные СМИ. Впрочем, эксперты уверяют, что взломать телефон таким образом просто не возможно.
«На сегодняшний день нет таких технологий, которые бы позволили заблокировать телефон при наборе цифр в тональном режиме», - заявил «Псковской правде» первый заместитель начальника Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов.
Виталий Рахманов отметил, что в обычной жизни в процессе разговора по телефону можно случайно нажать какую-либо цифру на клавиатуре и мобильное устройство никак на такое действие не реагирует, не блокируется. «Это всё страхи, как с зомбированием, 5G, чипированием и так далее», - сказал Виталий Рахманов.
На сегодняшний день нет таких технологий, которые бы позволили заблокировать телефон при наборе цифр в тональном режиме
Виталий Рахманов, первый заместитель начальника Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области
Он подчеркнул, что шанс стать жертвой мошенника велик при переходе по сомнительным ссылкам, при скачивании какого-то программного обеспечения. «Ссылки действуют на ядро программного обеспечения, набор цифр в тональном режиме — нет», - пояснил эксперт.
В пресс-службе УМВД России по Псковской области «Псковской правде» сообщили, что заявлений о подобного рода мошенничествах не поступало: «Наши граждане все еще верят лжеработникам банков или в истории про полагающиеся компенсации или выплаты».
Зато, как отмечают в УМВД, вновь набирает популярность такой вид мошенничества, когда деньги вымогают якобы ради спасения своего близкого человека. Схема такая: неизвестные представляются попавшими в беду родственниками и просят через таксистов или с помощью перевода средств отправить деньги - в качестве залога, на штраф, выкуп, взятку и тому подобное.
ЦИФРЫ
За 9 месяцев 2021 года в Псковской области было зарегистрировано более 400 сообщений о краже денег дистанционным способом. Это случаи бесконтактной оплаты чужими банковскими картами и хищения с карт. Ещё 700 заявлений поступили о преступлениях, классифицируемых как мошенничество. Это хищения с банковских карт под предлогом прекращения оформления кредита, перевода на безопасный счет, получения компенсации, внесения предоплаты за продажу чего-либо. Но в УМВД считают, что пострадавших примерно на 50% больше. Чаще всего люди не сразу замечают хищение или стесняются сообщить, что попались на уловку мошенника.
А вот классические уже мошеннические схемы с якобы переводом денег на безопасный счет или платными доставками товаров стали давать частые сбои. И это вынудило мошенников придумать новые способы обмана. Например, сейчас в правоохранительные органы поступает очень много обращений о лжеквитанциях, в которых говорится, что собственники квартир обязаны установить или проверить счетчики.
Ещё один вид мошенничества, получивший распространение в последнее время, - спам-атака в мессенджерах. Псковичам предлагают перейти по ссылке и получить компенсационную выплату.
ВАЖНО
Полиция призывает жителей Псковской области призывают не вестись на уловки мошенников:
- не доверять незнакомым собеседникам;
- не верить в компенсации, выплаты, бонусы;
- не переходить по ссылкам, которые присылают с неизвестных номеров;
- удалять все входящие звонки и SMS от незнакомцев, а номера заносить в «чёрный список»;
- если же мошенникам удалось обмануть, непременно обращаться в полицию.