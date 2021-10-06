Нажми на кнопку — получишь результат?

В социальных сетях и мессенджерах распространяется предупреждение о новом виде мошенничества: якобы, злоумышленникам даже не надо выуживать пин-коды и номера карт, достаточно убедить человека нажать одну-единственную кнопку на телефоне. «Псковская правда» попыталась разобраться: реальная это угроза или очередная городская легенда?

«Письма счастья»

Псковские пенсионеры и их взрослые дети пересылают друг другу предупреждение из неизвестного источника: «Новая афера: звонят с телефона и просят нажать 1, если сделали прививку. Как нажмете 1. Сразу же телефон станет заблокирован, и далее телефон взломан. У многих привязаны банковские карты. Так что будьте осторожны, когда вам будут поступать подобные звонки. Поместите это в свои групповые чаты. Передайте родным и близким людям эту информацию. Пусть будут осторожнее. Уже есть случаи с этой схемой».

Экспресс-мониторинг показывает, что жители Псковской области в этом плане не одиноки: легкая паника по такому же поводу распространяется в целом ряде российских регионов. Проблему обсуждают и федеральные СМИ. Впрочем, эксперты уверяют, что взломать телефон таким образом просто не возможно.

«На сегодняшний день нет таких технологий, которые бы позволили заблокировать телефон при наборе цифр в тональном режиме», - заявил «Псковской правде» первый заместитель начальника Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов.