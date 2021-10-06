Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Происшествия

Нажми на кнопку — получишь результат?

«Псковская правда» узнала про новый способ телефонного мошенничества

Текст:
Алексей Кедров
6 октября 2021 года, 16:51
Фото:
0

В социальных сетях и мессенджерах распространяется предупреждение о новом виде мошенничества: якобы, злоумышленникам даже не надо выуживать пин-коды и номера карт, достаточно убедить человека нажать одну-единственную кнопку на телефоне. «Псковская правда» попыталась разобраться: реальная это угроза или очередная городская легенда?

«Письма счастья»

Псковские пенсионеры и их взрослые дети пересылают друг другу предупреждение из неизвестного источника: «Новая афера: звонят с телефона и просят нажать 1, если сделали прививку. Как нажмете 1. Сразу же телефон станет заблокирован, и далее телефон взломан. У многих привязаны банковские карты. Так что будьте осторожны, когда вам будут поступать подобные звонки. Поместите это в свои групповые чаты. Передайте родным и близким людям эту информацию. Пусть будут осторожнее. Уже есть случаи с этой схемой».

Экспресс-мониторинг показывает, что жители Псковской области в этом плане не одиноки: легкая паника по такому же поводу распространяется в целом ряде российских регионов. Проблему обсуждают и федеральные СМИ. Впрочем, эксперты уверяют, что взломать телефон таким образом просто не возможно.

«На сегодняшний день нет таких технологий, которые бы позволили заблокировать телефон при наборе цифр в тональном режиме», - заявил «Псковской правде» первый заместитель начальника Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов.

«Это всё страхи»

Виталий Рахманов отметил, что в обычной жизни в процессе разговора по телефону можно случайно нажать какую-либо цифру на клавиатуре и мобильное устройство никак на такое действие не реагирует, не блокируется. «Это всё страхи, как с зомбированием, 5G, чипированием и так далее», - сказал Виталий Рахманов.

На сегодняшний день нет таких технологий, которые бы позволили заблокировать телефон при наборе цифр в тональном режиме


Нажми на кнопку — получишь результат?Виталий Рахманов, первый заместитель начальника Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области

Он подчеркнул, что шанс стать жертвой мошенника велик при переходе по сомнительным ссылкам, при скачивании какого-то программного обеспечения. «Ссылки действуют на ядро программного обеспечения, набор цифр в тональном режиме — нет», - пояснил эксперт.

В пресс-службе УМВД России по Псковской области «Псковской правде» сообщили, что заявлений о подобного рода мошенничествах не поступало: «Наши граждане все еще верят лжеработникам банков или в истории про полагающиеся компенсации или выплаты».

 

«Новый круг»

Зато, как отмечают в УМВД, вновь набирает популярность такой вид мошенничества, когда деньги вымогают якобы ради спасения своего близкого человека. Схема такая: неизвестные представляются попавшими в беду родственниками и просят через таксистов или с помощью перевода средств отправить деньги - в качестве залога, на штраф, выкуп, взятку и тому подобное.

ЦИФРЫ

За 9 месяцев 2021 года в Псковской области было зарегистрировано более 400 сообщений о краже денег дистанционным способом. Это случаи бесконтактной оплаты чужими банковскими картами и хищения с карт. Ещё 700 заявлений поступили о преступлениях, классифицируемых как мошенничество. Это хищения с банковских карт под предлогом прекращения оформления кредита, перевода на безопасный счет, получения компенсации, внесения предоплаты за продажу чего-либо. Но в УМВД считают, что пострадавших примерно на 50% больше. Чаще всего люди не сразу замечают хищение или стесняются сообщить, что попались на уловку мошенника.


А вот классические уже мошеннические схемы с якобы переводом денег на безопасный счет или платными доставками товаров стали давать частые сбои. И это вынудило мошенников придумать новые способы обмана. Например, сейчас в правоохранительные органы поступает очень много обращений о лжеквитанциях, в которых говорится, что собственники квартир обязаны установить или проверить счетчики.

Ещё один вид мошенничества, получивший распространение в последнее время, - спам-атака в мессенджерах. Псковичам предлагают перейти по ссылке и получить компенсационную выплату.

ВАЖНО

Полиция призывает жителей Псковской области призывают не вестись на уловки мошенников:

- не доверять незнакомым собеседникам;

- не верить в компенсации, выплаты, бонусы;

- не переходить по ссылкам, которые присылают с неизвестных номеров;

- удалять все входящие звонки и SMS от незнакомцев, а номера заносить в «чёрный список»;

- если же мошенникам удалось обмануть, непременно обращаться в полицию.


  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Происшествия
27 июля 16:30

Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Судебное заседание состоится в Псковском областном суде.

В Пскове и пяти районах введён режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней

Происшествия / ЧП
14 июля 22:48

В Пскове и пяти районах введён режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней
На карантине: в трёх районах Псковской области выявлена африканская чума свиней

Происшествия / ЧП
9 июля 10:13

На карантине: в трёх районах Псковской области выявлена африканская чума свиней
  • В Пскове умер заслуженный архитектор России Владимир Бессонов
  • В Пскове 7 октября изменится схема движения пяти автобусов
  • До 15 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 7 октября
  • Свыше 150 человек планируют призвать к военной службе до конца декабря в Пскове
  • На карантин из-за коронавируса в Пскове закрыт Снетогорский монастырь
  • Порядка 50% пострадавших от мошенников псковичей не обращают в полицию
  • «Мы опять первые!»: как псковичи прокомментировали полёт Юлии Пересильд на МКС
  • Михаил Ведерников поздравил с 78-летием освобождения Невельского района от оккупации
  • Конкурс на замещение главы администрации Пскова состоится 27 октября
  • Шестое место заняла «Псковская правда» в сентябрьском рейтинге цитируемости региона
  • Перекресток Юбилейной и Коммунальной в Пскове перекроют на две ночи
  • Для псковских малоимущих семей изменился механизм определения расчета величины прожиточного минимума
  • Сотрудничество ПсковГУ с вузами Белоруссии и стран СНГ обсудили на международном форуме в Минске
  • Более 13 млн на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов получит Псковская область
  • Россельхозбанк запускает формат удобного общения с фермерами
  • Спасатели эвакуировали пять человек с катера в Псковской области
  • Мужчина погиб во время охоты в Псковской области
  • Псковская область заняла 5 место в России по заболеваемости коронавирусом
  • Временный мост через Великую в Пскове будет из разборных металлоконструкций
  • В Пскове начались гидрологические исследования для последующего строительства временного моста
  • 6 октября возможно отключение воды на пяти улицах Пскова
  • До +16 градусов тепла ожидается в Псковской области 6 октября
  • 500 псковичей привились первым компонентом вакцины от ковида за последние сутки

    • 5 октября

  • Пять органных концертов пройдут в Печорах в октябре
  • До 16 градусов тепла ожидается в Псковской области 6 октября
  • В ковид-центр перепрофилировали Псковскую межрайонную больницу
  • Псковский воспитатель получила 100 тысяч рублей за прививку от коронавируса
  • Уроженец Волгограда уехал в Пустошку, чтобы учить детей
  • В псковской инфекционной больнице посчитали, сколько средств индивидуальной защиты потратили за год
  • За год штат Псковской областной инфекционной больницы увеличился в два раза

    • Новости

    Псковская областная инфекционная больница: год первый (ИНФОГРАФИКА)

    Общество / Здоровье
    Редакция 5 октября 17:10

    Псковская областная инфекционная больница: год первый (ИНФОГРАФИКА)

    От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

    Происшествия / Правосудие
    12 марта 09:18

    От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

    В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
    Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

    Происшествия / Преступление
    4 марта 10:55

    Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

    Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»