Превентивная работа

В прошлом году Михаил Ведерников во главе делегации региона принял участие в Российском инвестиционном форуме (РИФ) в Сочи. Пожалуй, впервые за долгие годы областные власти уделили столько внимания одной из самых активных и престижных инвестплощадок страны. Тогда результатом стало несколько крупномасштабных соглашений как с бизнес-корпорациями, так и с субъектами РФ. На минувшей неделе Михаил Ведерников вновь работал на РИФ. Итогом деловых переговоров, которые начались задолго до форума, стали почти два десятка соглашений, некоторые из которых по праву можно назвать знаковыми. Три главных слова Одним из якорных инвесторов особой экономической зоны является завод «Титан-Полимер», который входит в группу компаний «Титан», одного из крупнейших промышленных холдингов России. Приход любых крупных инвестиций, а «Титан» намерен вложить в производство в Псковской области полтора десятка миллиардов рублей, это знаковое событие для региональной экономики: ведь в потенциале — сотни рабочих мест, десятки миллионов налогов в местные бюджеты. Однако всегда находятся «доброжелатели»: в дело включаются конкуренты инвестора с одной стороны, и политические оппоненты действующей власти — с другой. Они работают на срыв сделки, пусть и преследуя цели в разных плоскостях — экономической и политической. История с появлением «Титана» в ОЭЗ «Моглино» исключением не стала. Напомним, компания намерен открыть производство ПЭТФ мощностью до 170 тыс тонн год и БОПЭТ-пленки мощностью до 70 тыс тонн год. 21 мая «Моглино» и ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» подписали соглашение о намерениях осуществления деятельности на территории технопарка. А 28 ноября завод получил официальный документ, подтверждающий статус резидента особой экономической зоны. Оппоненты тут же попытались запустить миф о якобы экологической опасности будущего завода. Эксперты покрутили пальцем у виска: подобные производства давно работают по современным технологиям, экологическая угроза фактически отсутствует. Тут стоит напомнить, что подобные предприятия в странах Евросоюза часто находятся в городской черте и никого не пугают. Во-первых, строгий экологический контроль, во-вторых, современное оборудование. И то и другое на заводе «Титан-Полимер» будут. Однако мифы легко приживаются и всегда устойчивы, бороться с ними непросто. Тем не менее, губернатор Михаил Ведерников и руководство ГК «Титан», похоже, были полностью готовы к тому, чтобы вести разъяснительную и просветительскую кампанию о том, что же за завод откроется в особой экономической зоне. Поддержание экологической безопасности — принципиально важная тема сотрудничества с «Титаном», неоднократно заявлял губернатор.

На РИФ глава региона и председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский подписали соглашение об экологическом партнерстве. Ключевыми словами документа можно назвать три слова: безопасность, контроль и прозрачность. «Еще до момента строительства производства мы оговариваем с партнерами совместную работу в сфере экологического контроля, - подчеркнул Михаил Ведерников. - Для жителей региона действительно важна прозрачная работа «Титан-Полимер.» Михаил Ведерников, региональные власти заинтересованы в том, чтобы новое производство было чистым. Речь никогда не шла о том, чтобы завести в Псковскую область крупное производство любой ценой, тем более, с угрозой для здоровья жителей. Кроме того, отмечают эксперты, на кону и репутация главы региона. Но Ведерников уже не раз демонстрировал, что свое слово держит. «Органы власти оказывали и будут оказывать всестороннее содействие в реализации проекта, но вместе с тем и тщательно следить за выполнением всех экологических норм и требований», - снова акцентировал он внимание на подписании соглашения с ГК «Титан». Инвестор свою ответственность тоже понимает. «На псковском заводе будут собраны самые лучшие технологии, и причин для беспокойства нет», — отметил Михаил Сутягинский. На первой стадии расчетно-защитная зона завода БОПЭТ-пленок составит не более 100 метров, и ему будет присвоен низкий класс воздействия на окружающую среду. Проект по запуску завода ПЭТФ гранул тоже будет соответствовать лучшим мировым стандартам. «Благодаря дополнительным технологическим решениям, санитарно-защитную зону планируется еще сократить», — сообщил он. В переводе на русский На самом деле, мифы об опасности разрушаются очень просто. Что пугает людей? Непонятное. В истории с «Титан-Полимером» непонятнее всего для простых псковичей звучит вот эти аббревиатуры: ПЭТФ и БОПЭТ. Непонятно, а потом страшно. Попробуем перевести на русский язык. Завод будет производить полимерную продукцию. Первая очередь предполагает выпуск биаксиально-ориентированной полиэтилентерефталатной пленки – сокращенно – БОПЭТ. А полиэтилентерефталат (ПЭТФ) – название сырья, из которого производится этот продукт. С этой пленкой мы сталкиваемся ежедневно. Ее применяют для различных видов упаковки, в первую очередь пищевых продуктов - молочных продуктов, соусов, кондитерских изделий, салатов,, кофе, кетчупов и майонезов, снеков и так далее. Этой пленкой ламинируют, например, календарики. Ее используют для защиты гаджетов, как защитную пленку для тонированных стекол автомобилей. Да много где еще. Полиэтилентерефталат (ПТЭФ) имеет более привычное название — полиэстер. Что это такое, пожалуй, знает большинство из нас. По крайней мере те, кто читает ярлычки с составом ткани одежды. Такую одежду покупают и носят все. ПТЭФ востребован в станко-, приборо- и машиностроении, промышленном оборудовании, электротехнике и электронике, строительстве, сельском хозяйстве. Из ПЭТФ даже изготавливают жизненно важные медицинские изделия – хирургические нити, протезы клапанов сердца. Словом, за этими непонятными аббревиатурами скрываются привычные и понятные вещи, которыми мы пользуемся в быту. Поезд «трех столиц» Появление в Пскове «Ласточек», которые соединили наш областной центр с Санкт-Петербургом, стало одним из самых важных событий 2018 года. Договорившись с РЖД об открытии этого маршрута Михаил Ведерников, что называется, попал в «десятку». Оба рейса, утренний и вечерний, одинаково востребованы, псковичи по достоинству оценили удобство вагонов «Ласточки» по сравнению с другими видами транспорта на Питер. Оценили и скорость передвижения: три с половиной часа. Распробовали — и почти сразу: а вот бы еще быстрее. Какой пскович не любит быстрой езды. Почти сразу с появлением скоростного поезда между Псковом и Питером Михаил Ведерников анонсировал переговоры об открытии новых прямых маршрутов: на Великий Новгород и Петрозаводск. Сомневающихся в том, что открыть эти рейсы получится, хватало. Переговоры с РЖД обычно длились годы. А тут вдруг…

В Сочи Михаил Ведерников, губернаторы соседних регионов Андрей Никитин, Артур Парфенчиков и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов подписывают соглашение о запуске нового маршрута: между Псковом, Новгородом и Петрозаводском. Соглашение подписано 14 февраля, а сообщение между городами открывается не когда-то там, а уже а этой неделе, 22 февраля. Билеты уже в продаже. Событие можно назвать историческим. Во-первых, маршрут, который соединяет три наших города, открывается впервые. А в-вторых, историческое оно еще и потому, что удивительна скорость, с какой были достигнуты все необходимые договоренности. Важную роль сыграла позиция псковского губернатора на преодоление транспортной изоляции региона: Михаилу Ведерникову удалось выстроить с РЖД конструктивные отношения, сняв ранее существовавшие между регионом и компанией точки напряжения. Поезд «трех столиц» будет курсировать ежедневно. Отправляясь из Петрозаводска в 10:44, поезд будет прибывать в Псков в 22:34 (с остановкой в Великом Новгороде в 16:56). Из Пскова «Ласточка» будет отправляться в 11:26 и прибывать в Петрозаводск в 0:24 следующих суток (с остановкой в Великом Новгороде в 16:48). Конечно, время в пути все же вызывает вопросы. Пять часов до Новгорода вместе трех с половиной на машине - здесь конкурентное преимущество не всегда в пользу железной дороги. Но с точки зрения туристических групп, которые захотят с комфортом попутешествовать по трем городам Северо-запада, появление этой «Ласточки» несомненный плюс. В том числе и для детских групп. Потому что при оформлении билета по тарифу «Детский» (для детей до 10 лет) цена снижается на 70%, для пассажиров в возрасте до 21 года – на 60%, для пассажиров старше 60 лет – на 50%. При оформлении билетов по тарифу "туда-обратно" стоимость обратного билета снижается на 20%. Более того, по 31 мая действуют специальные цены для проезда школьных и детских групп в экономическом классе. Стоимость одного группового билета для пассажира в возрасте до 17 лет в экономическом классе на маршруте будет колебаться всего около ста рублей, в зависимости от пункта назначения. Таким образом, поезд «трех городов» - это не просто пассажирские перевозки, это, куда в большей степени, развитие внутреннего туризма. А туризм, как известно, кормит и двигает региональную экономику, прежде всего малый и средний бизнес. Особенно эта история важна Пскову в преддверие Международных Ганзейских дней. Умнеем же! Нашему региону откровенно не до жиру, а значит, имеющиеся ресурсы надо использовать с умом. В том числе и на это направлено еще одно соглашение, которое Михаил Ведерников подписал на РИФ. Речь о совместной работе с «Ростелекомом». В Псковской области будет осуществляться пилотный проект «Умный регион». Концепция программы направлена на улучшение городской среды, повышение экономической эффективности городских сервисов и удобства населения региона с помощью современных технологических решений. Словом, проект для того, чтобы жить людям было комфортнее, а власти экономнее расходовали ресурсы. Наши с вами налоги. Картинка из будущего: «Умный регион» — это целостная экосистема — от дома, улицы до города и региона, — в которой удобно и комфортно жителям и которой легко управлять муниципалитетам. В домах действуют «умные» датчики и счетчики, домофоны и системы видеонаблюдения, на улицах установлены «умные» остановки и действуют паркоматы, транспортное движение регулируют «умные» светофоры. Цифровые технологии задействованы во всех сферах жизнедеятельности. Интеллектуальные системы внедрены в здравоохранение, образование, энергетику, транспорт и управление ресурсами.