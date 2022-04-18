Праздник бега

До VII Псковского марафона остаются считанные дни. Крупнейшее беговое мероприятие пройдет уже в эти выходные — 23-24 апреля. Подробности рассказали «Псковской правде» его организаторы - Александр Кузьмин и Артур Екабсон.

Первый рекорд

Организаторы спортивного праздника заявили о рекордах еще до старта забегов. Регистрация еще не окончена, а желающих бежать дистанции уже на две сотни больше, чем в прошлом году. «На сегодня зарегистрировано 762 человека. Это большой рекорд. В том году был 531 человек. Регистрация идет до вечера 19 апреля, в 23:59 она заканчивается. Мы ожидаем, что количество участников дойдет до 800. И это действительно большое событие», - сказал Александр Кузьмин.

А если учитывать, что помимо любителей бега на стадион «Машиностроитель» придут еще и болельщики, спортивный праздник соберет как минимум 1500 человек. «Учитывая то, что будет выходной день и погода будет хорошая, все гуляющие рядом псковичи могут заглянуть на стадион», - добавил Артур Екабсон, отметив, что «основная цель - не просто устроить марафон, а чтобы горожане и гости города пришли на праздник спорта». «Вход будет свободным. Приглашаем всех на такой большой старт, которого еще в городе не было. Там будет культурная программа и будет чем заняться и детям, в том числе», - рассказал он.

Красивый маршрут

Маршрут в целом не изменился. Он по-прежнему пролегает по самым красивым местам нашего города: Псковский кремль - набережная - Финский парк - Ботанический сад. «И в этом году фишка - стадион «Машиностроитель», который после реконструкции принимает такие крупные соревнования», - сказал Александр Кузьмин. При этом маршрут построен таким образом, чтобы все участники каждый круг пробегали по стадиону и зрители постоянно их видели. Кроме того, планируется концертная программа с выступлением музыкальной группы. «Можно будет наслаждаться музыкой, солнечной погодой и пробегающими мимо участниками», - сказал организатор.

Из новшеств: в этом году появилось больше дистанций. «Например, дистанция в 1 километр будет не только для детей, но и для взрослых — для людей, которые только начинают бегать. Также мы добавили дистанцию 5 километров, на нее зарегистрированы на данный момент 95 человек. Дистанция 10 километров, безусловно, самая популярная в нашем марафоне - почти 250 участников. Полумарафон - 215 человек. И марафон традиционно собирает поменьше людей, потому что эта дистанция требует детальной подготовки. Поэтому 74 участника зарегистрированы», - рассказал Александр Кузьмин.

Незабываемое для детей

Детские забеги состоятся днем раньше - 23 апреля. «Года три назад мы подумали, почему бы накануне не только выдавать стартовые номера и проводить регистрацию, но еще и привлечь к спорту малышей от 3 до 6 лет», - пояснили организаторы. Так для самых маленьких бегунов появились две дистанции - 200 и 400 метров. «С каждым годом этот забег пользуется все большей популярностью. Наверное, по эмоциям детские дистанции могут соревноваться с эмоциями от марафона и полумарафона. Это что-то незабываемое», - сказал Артур Екабсон.

«Это детсад - совсем маленькие участники, - поддержал Александр Кузьмин коллегу. - В прошлом году пошел град, снег во время старта. И детишки бежали, а им дождь в лицо. А сегодня хорошая погода стоит, и, надеюсь, что в выходные она будет такая же». Кстати, маленькие сыновья Александра Кузьмина - постоянные участники детского марафона. «В этом году я настраиваю старшего на победу!», - сказал он. В этом году количество малышей может превысить полусотню. «Есть лимит в 50 участников. Но сейчас мы ведем работу чтобы увеличить количество участников, и надеемся в ближайшее время решим этот вопрос», - сообщил Артур Екабсон.

Медали получат все

Все участники марафона, которые финишируют, получат памятные призы. Это медаль Псковского марафона. «Многие в интернете писали, что это одна из самых красивых медалей за все года», - отметил Александр Кузьмин. География марафона - больше 20 городов России. Есть участники из Якутска и Хабаровска. «Приятно, что к нам летят с разных уголков России», - подчеркивают организаторы. Для иногородних участников организованы экскурсии. «Нам не сложно, а им приятно. Правую экскурсию проводит Саша, она беговая. Это фишка. Люди по началу не были к такому готовы, но с каждым разом участников становилось больше. А для тех, кто не готов слушать на бегу, есть обычная экскурсия по Псковскому кремлю», - пояснил Артур Екабсон.