Праздник бега

До VII Псковского марафона остаются считанные дни. Крупнейшее беговое мероприятие пройдет уже в эти выходные — 23-24 апреля. Подробности рассказали «Псковской правде» его организаторы - Александр Кузьмин и Артур Екабсон.
До VII Псковского марафона остаются считанные дни. Крупнейшее беговое мероприятие пройдет уже в эти выходные — 23-24 апреля. Подробности рассказали «Псковской правде» его организаторы - Александр Кузьмин и Артур Екабсон.
«На сегодня зарегистрировано 762 человека. Это большой рекорд. В том году был 531 человек. Регистрация идет до вечера 19 апреля, в 23:59 она заканчивается. Мы ожидаем, что количество участников дойдет до 800. И это действительно большое событие», - сказал Александр Кузьмин.
«Учитывая то, что будет выходной день и погода будет хорошая, все гуляющие рядом псковичи могут заглянуть на стадион», - добавил Артур Екабсон, отметив, что «основная цель - не просто устроить марафон, а чтобы горожане и гости города пришли на праздник спорта». «Вход будет свободным. Приглашаем всех на такой большой старт, которого еще в городе не было. Там будет культурная программа и будет чем заняться и детям, в том числе», - рассказал он.
При этом маршрут построен таким образом, чтобы все участники каждый круг пробегали по стадиону и зрители постоянно их видели. Кроме того, планируется концертная программа с выступлением музыкальной группы. «Можно будет наслаждаться музыкой, солнечной погодой и пробегающими мимо участниками», - сказал организатор.
Дистанция 10 километров, безусловно, самая популярная в нашем марафоне - почти 250 участников. Полумарафон - 215 человек. И марафон традиционно собирает поменьше людей, потому что эта дистанция требует детальной подготовки. Поэтому 74 участника зарегистрированы», - рассказал Александр Кузьмин.
Так для самых маленьких бегунов появились две дистанции - 200 и 400 метров. «С каждым годом этот забег пользуется все большей популярностью. Наверное, по эмоциям детские дистанции могут соревноваться с эмоциями от марафона и полумарафона. Это что-то незабываемое», - сказал Артур Екабсон.
Кстати, маленькие сыновья Александра Кузьмина - постоянные участники детского марафона. «В этом году я настраиваю старшего на победу!», - сказал он.
В этом году количество малышей может превысить полусотню. «Есть лимит в 50 участников. Но сейчас мы ведем работу чтобы увеличить количество участников, и надеемся в ближайшее время решим этот вопрос», - сообщил Артур Екабсон.
География марафона - больше 20 городов России. Есть участники из Якутска и Хабаровска. «Приятно, что к нам летят с разных уголков России», - подчеркивают организаторы.
Для иногородних участников организованы экскурсии. «Нам не сложно, а им приятно. Правую экскурсию проводит Саша, она беговая. Это фишка. Люди по началу не были к такому готовы, но с каждым разом участников становилось больше. А для тех, кто не готов слушать на бегу, есть обычная экскурсия по Псковскому кремлю», - пояснил Артур Екабсон.
Кроме того, много среди любителей бега и «возрастных» участников - спортсменов 1940-50 годов рождения. Среди женщин - это Галина Милова 1945-го года рождения. Она зарегистрировалась на дистанцию в 5 километров. А марафон бежит участник, которому 72 года.
В Пскове популярность бега набирает обороты. В том числе и благодаря проведению таких мероприятий. «Я жил пять лет в Норвегии. Там все занимаются бегом независимо от пола, возраста, люди с ограниченными возможностями. Любовь к бегу у людей всегда была. Но популяризировать ее - большой труд. Я считаю, что у нас получилось», - скромно заметил Артур Екабсон.