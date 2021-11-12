Запредельное достижение

Впервые в истории современного псковского фигурного катания четырнадцатилетняя Валерия Зайцева заняла первое место во Всероссийских соревнованиях. Четыре года назад, когда псковские спортсменки только начинали выступать на такого уровня мероприятиях, они не попадали даже в двадцатку лучших.

Путь к победе

К этой победе псковичка Лера Зайцева шла десять лет. В пять с половиной лет ее, совсем маленькую, в секцию фигурного катания в Ледовом дворце, привела мама. - В те годы как раз стали показывать ледовые шоу по телевизору, - говорит мама девочки и по совместительству президент региональной Федерации фигурного катания на коньках Псковской области Юлия Зайцева. - Лере в ту пору было пять лет, мы смотрели и думали, как можно делать такие сложные элементы на коньках, а через какое-то время в Пскове открылся Ледовый дворец. Конечно, мы решили попробовать. Лера предложением мамы заинтересовалась, но первое время к фигурному катанию относилась, как к еще одной секции, которых на тот момент посещала не мало. - Прошло несколько лет и пришлось делать выбор в пользу чего-то одного, потому что успевать везде стало просто невозможно, - рассказывает она. - Я выбрала фигурное катание. На тот момент мне просто нравилось этим заниматься, не то чтобы у меня особенно хорошо получалось, вовсе нет, скорее я понимала, что есть к чему стремиться в этом спорте.

Со временем отношение к фигурному катанию поменялось и сейчас Лера им буквально «болеет». Говорит, что если бы была такая возможность, целый день проводила бы на льду. - Я без этого уже свою жизнь не представляю, - уверяет она. - И да, у меня есть амбиции, я мечтаю участвовать в соревнованиях мирового уровня, но в этом спорте огромная конкуренция и пробиться наверх очень сложно. Расписание юной спортсменки расписано по часам. Если не надо идти в школу, то по 2-3 часа она проводит на льду, занимается общефизической подготовкой и хореографией. В дни, когда есть школьные занятие, льду получается уделять не более полутора часов. - Я не считаю, что сильно загружена, - говорит девушка. - Знаю, что спортсменки моего уровня тренируются по 4-5 часов в день.

Счастливая салфетница

За десять лет, что Валерия занимается фигурным катанием, она приняла участие в таком количестве соревнований, что сама в какой-то момент сбилась со счету. В сезон — с сентября по май — у спортсменки 11-13 состязаний. В копилке у Леры более 50 медалей разного достоинства. А уж сколько у нее коньков и костюмов, которые она все хранит, не знает даже мама. - Я не хочу их ни продавать, ни отдавать, ни перешивать, - отмечает спортсменка. - Может быть когда-нибудь перейдут по наследству моей младшей сестре, которая недавно тоже начала заниматься в секции фигурного катания. Костюмы для Леры на протяжении многих лет шьет псковский мастер. Процесс их создания довольно интересный. Перед началом работы модельер слушает музыку, под которую поставлен номер. Это помогает понять, какой должен быть костюм. Вместе с дизайнером создает несколько эскизов. Их смотрит Лера с мамой и согласовывают с тренерами. Огромный коллективный труд.

Каждое соревнование — это обязательная и произвольная программа. Соответственно необходимо два разных костюма. Программы меняются раз в два года. С коньками все несколько сложнее. Нет, их не делают под заказ специально для псковской фигуристки, но ездить за ними приходится в специализированные магазины Санкт-Петербурга. - Когда я была маленькой мне хватало одних коньков на два года, - рассказывает Лера. - Сейчас их приходится менять в два раза чаще, потому что от нагрузок у них рвутся шнурки, ломаются крючки и все летит в пух и прах.

Кстати Лера и учиться успевает, любит математику. Говорит, что способности к этой науке ей достались от папы.

Счастливых коньков или костюма у девушки нет, а вот талисманов сколько хочешь. Однако самый главный и любимый - салфетница PIKACHU. - Даже когда в чемодане уже нет места в чемодане я все равно найду, куда его запихнуть, - смеется Лера.

Пять в одном

Когда спортсменка только начинала выступать на соревнованиях, номера ей ставили в Пскове. Теперь уровень выступлений вырос и за помощью приходится обращаться к специалистам-постановщикам из крупных городов. С тренером поставленный номер в Пскове Лера отрабатывает. Много времени ей приходится не только тренироваться, но и бывать на различных сборах. Это не только возможность подтянуть свое мастерство, но и шанс встретиться с конкурентками. К сожалению, в Пскове лишь одна спортивная школа, где воспитывают фигуристов. Даже в Великих Луках, где каток есть, фигурного катания нет, есть только хоккейная секция. Псковским фигуристкам совсем не с кем соревноваться, что не лучшим образом сказывается на результатах и достижениях.

Победе на Всероссийских соревнованиях Лера удивилась не меньше остальных. Говорит, что перед выступлением ставила перед собой только одну задача — откатать выступления чисто. Откатала не только чисто, но и на золотую медаль. - Я бы хотела связать свою жизнь со спортом, - отмечает она. - Когда все получается, да еще и побеждаешь на соревнованиях, очень мотивирует. Я сейчас готова заниматься днями напролет.

Тяжелый труд

В спортивной школе «Олимп», где Лера занимается, ее победой гордятся.

Этот вид спорта довольно сложный, координационный, - говорит инструктор. Даже представить трудно, как это прыгать тройные прыжки, а спортсмены наши прыгают. Для нас победа Леры - достижение запредельное. Татьяна Семилетова, методист школы

В Пскове фигурное катание развивается последние 10 лет. Срок совсем небольшой и говорить о спорте высоких достижений пока не приходится. - Спортсмены, которые будут показывать хорошие результаты, у нас смогут появиться только тогда, когда мы вырастим своих тренеров, - считает Юлия Зайцев. - Наши дети отучатся и вернутся домой работать. Во многих регионах так и происходит. Чтобы достичь больших результатов, Лере и другим спортсменкам надо уезжать в крупные города, считает мама девочки. - Спортсмены Лериного возраста из других городов занимаются в разы больше, - рассказывает Юлия Зайцева. - Там такие дети даже в школы не ходят, потому что нацелены на результат.

В Пскове же мало того, что всего один Ледовый дворец и его уже давно не хватает на всех, так еще и с кадрами проблема.

У нас получается, тренер и программу поставит спортсмену, и поскользит с ним, и повращается, и побегает. В крупных же городах с ребятами работает бригада тренеров, поэтому те, кто хочет связать свою жизнь с большим спортом, переезжают в большие города. Мы пока не готовы. Юлия Зайцева, президент региональной Федерации фигурного катания на коньках Псковской области, мама Леры

Сейчас в псковской школе занимается чуть больше сотни фигуристов, большинство из них — это совсем малыши, которые только учатся вставать на коньки. Тех, кто пришел с момента начала работы секции и занимается до сих пор, человек пятнадцать. Спортсменов тренируют четыре тренера, и только один из них местный, псковский. - Самыми первыми тренерами были Маргарита Михайловна Робина и Надежда Николаевна Соловьева, - говорит Юлия Зайцева. - Администрация области нашла их, когда фигурное катание возрождали, и уговорила выйти на работу. Маргарита Михайловна до сих работает, она ставит малышей на коньки, это самая кропотливая работа, не у всех тренеров на это терпения хватает.

СПРАВКА В Пскове развивается одиночное фигурное катание. Мальчишки, которые начинают заниматься фигурным катанием, часто переходят в хоккейную секцию.