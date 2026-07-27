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Общество

Псковские приставы создали канал в мессенджере MAX

27 июля 2026 года, 17:30

Управление Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области создало канал в национальном мессенджере MAX.

Псковские приставы создали канал в мессенджере MAX

На платформе выкладывают новости о деятельности ведомства и официальные комментарии, а также публикуются анонсы и информация о предстоящих личных приёмах руководства.

Пользователи могут оперативно узнавать о графике выездных приёмов граждан. Присоединиться к каналу можно по ссылке.

Telegram канал @pskovpravda
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