Псковские приставы создали канал в мессенджере MAX

Управление Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области создало канал в национальном мессенджере MAX.

На платформе выкладывают новости о деятельности ведомства и официальные комментарии, а также публикуются анонсы и информация о предстоящих личных приёмах руководства.

Пользователи могут оперативно узнавать о графике выездных приёмов граждан. Присоединиться к каналу можно по ссылке.