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Общество

Псковичи могут зарегистрироваться на Всероссийский спортивный диктант

27 июля 2026 года, 17:50

4 октября на зарегистрированных площадках по всей стране состоится акция «Всероссийский спортивный диктант». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе правительства Псковской область. Ведется регистрация участников.

Псковичи могут зарегистрироваться на Всероссийский спортивный диктант

Организаторами выступают Олимпийский комитет России совместно с Министерством спорта Российской Федерации.

Вдохновителем и ведущим проекта стала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева. Два года назад ее инициативу поддержал министр спорта, председатель ОКР Михаил Дегтярев.

Первый Всероссийский спортивный диктант прошел 5 октября 2025 года. В нем приняли участие в онлайн- и офлайн-формате более 250 000 человек — от Калининграда до Чукотки.

Мероприятие пройдет 4 октября более чем на 1000 площадках по всей России и соберет более 300 000 участников.

«В этом году участникам диктанта предстоит глубже окунуться в мир спорта. Новая тематика охватит летние и зимние циклические виды спорта, командные дисциплины, боевые искусства, легкую атлетику, водные виды спорта, спорт как искусство, молодежные виды спорта, паралимпизм, игровые и индивидуальные виды спорта», – отметили в пресс-службе.

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