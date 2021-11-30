«Рано или поздно мы придем»

В России с 1 июля 2021 года ужесточилась ответственность за незаконный оборот оружия. О том, как расследуются преступления в этой сфере, проблеме «черных копателей» и их «музеев», а также о том, как добровольно сдать оружие и избежать ответственности, нам рассказал старший оперуполномоченный управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Дмитрий Митрофанов.

«Теперь светит тюрьма»

- Насколько незаконный оборот оружия для Псковской области крупная и актуальная проблема? - Вопрос стоит достаточно остро. В настоящий момент у нас в регионе есть три основных проблемных направления: незаконный оборот наркотиков, преступления, совершенные в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и, собственно, борьба с незаконным оборотом оружия. Проблема актуальна как для нашего региона, так и России в целом. За 2019 год на территории области были зарегистрированы 83 преступления в сфере незаконного оборота оружия, раскрываемость составила 76%. В 2020 году - 82, раскрываемость 91,6%. В 2021 году, по данным на сегодняшний день, у нас зарегистрированы 53 преступления, всего в производстве находятся 62 уголовных дела.

Чем это может быть обусловлено? Тем, что с 1 июля в статью 222 Уголовного кодекса, предусматривающую уголовную ответственность за незаконный оборот оружия, внесены изменения, ужесточающие ответственность. То есть, если раньше эти преступления относились к категории средней тяжести, то теперь они все тяжкие. И сроки отбывания наказания увеличились. - Думаете, люди сразу стали осторожнее? - Да! Если раньше можно было отделаться, грубо говоря, исправительными работами или условным сроком, то теперь грозит лишение свободы. И серьезные сроки: 8, 10, 15 лет. - А какое и сколько оружия вы изымаете в последние годы? - Разное бывает. В 2019 году к административной ответственности было привлечено 55 человек, изъято 175 единиц оружия, 1943 боеприпаса, 2488 граммов взрывчатых веществ, 19 гранат, 10 детонаторов и 63 снаряда. В 2020 году было изъято 67 единиц оружия, 952 граммов боеприпасов, 1613 грамма взрывчатых веществ, 4 гранаты, 3 детонатора, 2 мины. В 2021 году уже изъято 169 единиц оружия, 1436 боеприпасов, 2705 грамм взрывчатых веществ, 10 гранат, 3 взрывных устройства. Но работа продолжается, это еще не окончательные цифры, это на сегодняшний день.

«Считаем то, что пригодно к бою»