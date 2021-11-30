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Происшествия / Преступление

«Рано или поздно мы придем»

Как в Псковской области борются с незаконным оборотом оружия?

Текст:
Алексей Кедров
30 ноября 2021 года, 10:00
Фото: Андрей Степанов
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В России с 1 июля 2021 года ужесточилась ответственность за незаконный оборот оружия. О том, как расследуются преступления в этой сфере, проблеме «черных копателей» и их «музеев», а также о том, как добровольно сдать оружие и избежать ответственности, нам рассказал старший оперуполномоченный управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Дмитрий Митрофанов.

«Теперь светит тюрьма»

- Насколько незаконный оборот оружия для Псковской области крупная и актуальная проблема?

- Вопрос стоит достаточно остро. В настоящий момент у нас в регионе есть три основных проблемных направления: незаконный оборот наркотиков, преступления, совершенные в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и, собственно, борьба с незаконным оборотом оружия. Проблема актуальна как для нашего региона, так и России в целом.

За 2019 год на территории области были зарегистрированы 83 преступления в сфере незаконного оборота оружия, раскрываемость составила 76%. В 2020 году - 82, раскрываемость 91,6%. В 2021 году, по данным на сегодняшний день, у нас зарегистрированы 53 преступления, всего в производстве находятся 62 уголовных дела.

«Рано или поздно мы придем»
Дмитрий Митрофанов
Фото Андрея Степанова
Чем это может быть обусловлено? Тем, что с 1 июля в статью 222 Уголовного кодекса, предусматривающую уголовную ответственность за незаконный оборот оружия, внесены изменения, ужесточающие ответственность. То есть, если раньше эти преступления относились к категории средней тяжести, то теперь они все тяжкие. И сроки отбывания наказания увеличились.

- Думаете, люди сразу стали осторожнее?

- Да! Если раньше можно было отделаться, грубо говоря, исправительными работами или условным сроком, то теперь грозит лишение свободы. И серьезные сроки: 8, 10, 15 лет.

- А какое и сколько оружия вы изымаете в последние годы?

- Разное бывает. В 2019 году к административной ответственности было привлечено 55 человек, изъято 175 единиц оружия, 1943 боеприпаса, 2488 граммов взрывчатых веществ, 19 гранат, 10 детонаторов и 63 снаряда. В 2020 году было изъято 67 единиц оружия, 952 граммов боеприпасов, 1613 грамма взрывчатых веществ, 4 гранаты, 3 детонатора, 2 мины.

В 2021 году уже изъято 169 единиц оружия, 1436 боеприпасов, 2705 грамм взрывчатых веществ, 10 гранат, 3 взрывных устройства. Но работа продолжается, это еще не окончательные цифры, это на сегодняшний день.

«Считаем то, что пригодно к бою»

- Основные фигуранты такого рода дел в Псковской области - это «черные копатели»?

- Да. Кроме 29 официальных поисковых отрядов, которые у нас на территории области занимаются поиском останков бойцов Великой Отечественной, есть еще чернокопатели, которые ищут предметы обмундирования, личные вещи, а также оружие времен войны. Их достаточно много в нашей области. Практически в каждом районе есть. И не один, не два и не три, а намного больше.

- Если смотреть по районам, то где больше таких случаев – очевидно, там, где были интенсивнее бои?

«Рано или поздно мы придем»

Фото пресс-службы УМВД по Псковской области
«Рано или поздно мы придем»

«Рано или поздно мы придем»

- Конечно! Это Пушкиногорский, Невельский, Великолукский районы, также все те муниципалитеты, где проходила линия «Пантера».

- То есть, львиная доля оружия, о котором мы говорим, - это все «эхо войны»?

- Да, можно так сказать. Сейчас не 90-е годы, так что если убрать всех бывших военных, охотников, я бы сказал, наверное, что процентов семьдесят — это «черные копатели».

- В каком состоянии это оружие? Оно реально может быть применено по назначению?

- Конечно, мы считаем только то, что пригодно к бою. Когда изымаем, все отправляем на экспертизу. Там смотрят, например, гранату: есть в ней тол или нет, есть ли взрыватель. Также и с оружием. Непригодного металлолома вообще горы. Но очень много и боевого оружия. Потому что некоторые копатели обладают навыками реставрации, переделки. Отреставрировать, вымочить в масле пулемет и хранить его в гараже – это для них обычное дело.

- С официальными поисковиками вы взаимодействуете?

- Дружим, общаемся с большинством. Если нам какая-то помощь от них нужна, они ее оказывают.

- А есть ситуации, когда они попадают в вашу сферу деятельности?

- Нет, не было еще такого прецедента. Они честные люди.

«Половины Невеля не стало бы просто»

- Если 70% оружия - это «эхо войны», то откуда оставшиеся 30%?

- В поле нашего зрения попадают люди, которые занимаются изготовлением и переделкой оружия. Делают обрезы из охотничьих ружей, боевые пистолеты из травматического и газового оружия.

- В конце 1990-х годов были городские легенды, что люди, возвращаясь с войны в Чечне, привозили с собой оружие. Такие же истории ходили про участников боевых действий в Донецке. Вам известны такие случаи?

- Ни одного такого факта в поле зрения УМВД России по Псковской области не попадало.

- Расскажите про самые резонансные, необычные дела в вашей практике.

- В апреле 2018 года в Пскове был задержан человек, у которого по месту жительства было обнаружено 7 коллекционных пистолетов иностранного производства, очень редких: польские, немецкие, французские. Также у него нашли несколько винтовок, гранаты, две тысячи патронов различного калибра.

«Рано или поздно мы придем»

Фото пресс-службы УМВД по Псковской области
«Рано или поздно мы придем»

Фото пресс-службы УМВД по Псковской области
«Рано или поздно мы придем»

Фото пресс-службы УМВД по Псковской области
А на территории Невельского района в 2019 году Управлением уголовного розыска был установлен человек, который в своем гараже организовал настоящий «музей». Там было где-то две с половиной тысячи патронов различного калибра, отреставрированный пулемет Дегтярева, 25 снарядов и бомб. И все это было пригодно к использованию.

Недавний случай: в Островском районе у бывшего военного летчика изъяли целый арсенал, возбудили 5 уголовных дел. Чего у него только не было: начиная от самодельного пистолета-пулемета, похожего на УЗИ, заканчивая обрезом винтовки Мосина. Взрыватели, гранаты, патроны – перечислять можно до бесконечности.

- А были у нас ситуации, когда человек не просто завел себе частный «музей», а создал мастерскую по переделке и реставрации оружия, мелкую мануфактуру, предполагающую поточное производство?

- Так, чтобы прямо лаборатория по производству и переделке оружия была – пока нет.

«Очистить совесть можно»

- Расскажите про операцию «Арсенал», которая регулярно проводится в Псковской области.

- Суть данной операции – выявление преступлений в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств. В этом году она уже пять раз была проведена. В операции задействуется весь оперативный состав территориальных органов внутренних дел.

Инициаторами выступаем мы. Кроме этого, нам помогают и оказывают содействие другие службы. На постоянной основе мы сотрудничаем в данной операции с сотрудниками Росгвардии, - в частности, это ОМОН, их взрывотехники, - и Управлением ФСБ по Псковской области. В ходе данной операции проходят, как правило, большие изъятия, проведение оперативно-розыскных мероприятий.

- Вы в начале нашего разговора подчеркнули, что с этого года наказание за незаконное хранение и оборот оружия ужесточилось. А как можно избежать ответственности и сдать оружие?

- Очистить совесть можно. Не надо устраивать себе какие-то коллекции, «музеи» создавать, хранить оружие, взрывчатые вещества, взрывные устройства, мины, снаряды. Это все может рано или поздно плохо закончиться не только для них, но еще и для посторонних людей.

Если у вас есть такие вещи, пожалуйста, сдайте добровольно в любой отдел полиции. Тем самым вы автоматически освобождаетесь от уголовной ответственности. Никто ни за что привлекать вас не будет.

Незаконный оборот оружия — это не шутки. Если хочется в тюрьму – пожалуйста, храните. Рано или поздно мы придем. Не мы, так коллеги из другой организации.

* * *

Напомним, что Постановлением администрации Псковской области установлены размеры денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Для сдачи оружия за вознаграждение, необходимо обратиться в органы внутренних дел для проведения криминалистической экспертизы и получения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту добровольной выдачи оружия.

Выплата за одну единицу стрелкового оружия составляет до 6000 рублей, за боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства до 3000 рублей, за одну штуку. 

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