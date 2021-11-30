«Рано или поздно мы придем»

А на территории Невельского района в 2019 году Управлением уголовного розыска был установлен человек, который в своем гараже организовал настоящий «музей». Там было где-то две с половиной тысячи патронов различного калибра, отреставрированный пулемет Дегтярева, 25 снарядов и бомб. И все это было пригодно к использованию.
Недавний случай: в Островском районе у бывшего военного летчика изъяли целый арсенал, возбудили 5 уголовных дел. Чего у него только не было: начиная от самодельного пистолета-пулемета, похожего на УЗИ, заканчивая обрезом винтовки Мосина. Взрыватели, гранаты, патроны – перечислять можно до бесконечности.
- А были у нас ситуации, когда человек не просто завел себе частный «музей», а создал мастерскую по переделке и реставрации оружия, мелкую мануфактуру, предполагающую поточное производство?
- Так, чтобы прямо лаборатория по производству и переделке оружия была – пока нет.
- Расскажите про операцию «Арсенал», которая регулярно проводится в Псковской области.
- Суть данной операции – выявление преступлений в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств. В этом году она уже пять раз была проведена. В операции задействуется весь оперативный состав территориальных органов внутренних дел.
Инициаторами выступаем мы. Кроме этого, нам помогают и оказывают содействие другие службы. На постоянной основе мы сотрудничаем в данной операции с сотрудниками Росгвардии, - в частности, это ОМОН, их взрывотехники, - и Управлением ФСБ по Псковской области. В ходе данной операции проходят, как правило, большие изъятия, проведение оперативно-розыскных мероприятий.
- Вы в начале нашего разговора подчеркнули, что с этого года наказание за незаконное хранение и оборот оружия ужесточилось. А как можно избежать ответственности и сдать оружие?
- Очистить совесть можно. Не надо устраивать себе какие-то коллекции, «музеи» создавать, хранить оружие, взрывчатые вещества, взрывные устройства, мины, снаряды. Это все может рано или поздно плохо закончиться не только для них, но еще и для посторонних людей.
Если у вас есть такие вещи, пожалуйста, сдайте добровольно в любой отдел полиции. Тем самым вы автоматически освобождаетесь от уголовной ответственности. Никто ни за что привлекать вас не будет.
Незаконный оборот оружия — это не шутки. Если хочется в тюрьму – пожалуйста, храните. Рано или поздно мы придем. Не мы, так коллеги из другой организации.
Напомним, что Постановлением администрации Псковской области установлены размеры денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Для сдачи оружия за вознаграждение, необходимо обратиться в органы внутренних дел для проведения криминалистической экспертизы и получения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту добровольной выдачи оружия.
Выплата за одну единицу стрелкового оружия составляет до 6000 рублей, за боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства до 3000 рублей, за одну штуку.