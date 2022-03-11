Анна Казимир: «Музыка - единственный всемирный язык»

Анна Казимир - яркая звезда в музыкальном мире нашего региона. Сегодня она - не только художественный руководитель и солистка псковской кавер-группы «Красивая», но и музыкальный руководитель детского хора «ЛаккиЛайк» из Печор. В интервью нашим коллегам из «Печорской правды» она рассказала об истории его создания, первых победах и новых планах.

«А ты голос свой слышала?!»

- Расскажите сначала о себе. - Я родилась в Пскове. Окончила дирижёрско-хоровое отделение Псковского областного колледжа искусств. Затем в 2016 году окончила факультет дизайна и образовательных технологий Псковского педагогического университета. Я профессиональный музыкант - солистка и музыкальный руководитель кавер-группы «Красивая». Живу и работаю в Пскове, а теперь еще и в Печорах. У меня двое сыновей.

СПРАВКА Детский современный хор «ЛаккиЛайк» творческого клуба «Феникс» 1 июня 2021 года занял 3-е место на Всероссийском конкурсе «Битва хоров», проходившем в Москве. Победа ребят стала возможной благодаря высокому профессионализму педагогов клуб: псковских профессиональных музыкантов Анны Казимир, Павла Самсонова и Василисы Паринкиной.

- С какого возраста вы стали заниматься музыкой? - С шестого класса. Дело было так: я пришла к подружке домой делать уроки. Она включила магнитофон и мы с ней просто стали петь. Она говорит: «А ты голос свой слышала?! Я тебя отведу в Клуб железнодорожников и ты там споешь». После того, как меня прослушали, я стала солисткой при ДК железнодорожников. И мы с концертами объездили всю Псковскую область. Потом я поступила в Колледж искусств. Там у меня была очень активная творческая жизнь. Я участвовала везде, где только можно. - Когда и где впервые вы вышли на сцену в качестве профессионального исполнителя? - Уже на первом курсе колледжа, в 1997 году, я заняла первое место в конкурсе «Новому веку - новые имена». Наверное, это и было мое первое выступление как профессионального музыканта. На этом конкурсе меня заметили и я начала сотрудничество с Псковской филармонией. - Как сложилась ваша профессиональная карьера дальше? - В 1999 году я снова стала лауреатом первой степени в конкурсе «Новому веку - новые имена». В жюри конкурса был хорошо известный в Псковской области исполнитель, заслуженный артист России Александр Либ. Он пригласил меня на гастроли по Псковской области. Затем в 2000 году я участвовала в туре по белорусским городам в качестве солистки гарнизонного Дома офицеров. В течение нескольких лет была постоянной участницей всех культурных мероприятий прокуратуры Псковской области. В 2015 году создала первую в Пскове кавер-группу «Красивая», где по сей день являюсь руководителем и солисткой. В 2020 году произошло очень важное событие для нашей группы - губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников предложил нам записать альбом военных песен «От героев былых времён…», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этот альбом вошли песни военных и послевоенных лет в классической и современной аранжировках. Так было задумано, чтобы музыкой показать связь времён.

Николая Хондзинского, военным оркестром под управлением Евгения Баранчикова. Также в проекте участвовали хор Псково-Печерского монастыря и хор воскресной школы при Псково-Печерском монастыре под управлением Александра Амерханова. Песни были записаны совместно с Псковским губернаторским симфоническим оркестром под управлением, военным оркестром под управлением. Также в проекте участвовали хор Псково-Печерского монастыря и хор воскресной школы при Псково-Печерском монастыре под управлением 9 мая 2020 года прошла презентация альбома на телевидении. Впервые студия ГТРК превратилась в концертную площадку! Знакомые и любимые нами с детства песни звучали и в классическом варианте, и по-новому, вызывая в душах людей ностальгию, радость и грусть. Концерт прошел с большим успехом! И мы благодарны губернатору за наш такой творческий опыт. До сих пор у нас с Михаилом Юрьевичем сохранились добрые, теплые отношения. - Почему вы решили создать кавер-группу? - Петь под «минусовку» для меня всегда было неприятно. Хотелось работать с живым звуком. И я решила пригласить музыкантов и создать кавер-группу. Амбиции были большие. Нужно было достичь планки, которую я сама для себя поставила и ставлю в любом деле по сей день. И мы грянули как надо! Наша группа с успехом и положительными отзывами гастролирует по области и Северо-Западу, является самой яркой профессиональной кавер-группой в Пскове.

«Без вариантов - ты уже наша!»

- Вы выступаете сольно, как у вас возникла идея создать детский хор? И почему именно в Печорах? - Нашу группу хорошо знали не только в Пскове, но и в области. И в один прекрасный день мне позвонил батюшка - отец Марк (мы еще не были с ним знакомы). Он пригласил нас выступить на рождественском концерте в Доме детского творчества в Печорах. У нашей группы есть несколько программ, одна из которых новогодняя. И мы дали целиком эту программу 7 января 2020 года. Это был концерт в два отделения с антрактом. Были очень хорошие отзывы, нам говорили, что побывали как на концерте в Москве, что мы подарили самый настоящий праздник на высочайшем уровне. Так началась наша связь с Печорами, именно со знакомства с нашим дорогим и любимым батюшкой Марком - душой и двигателем многих наших начинаний. У него масса интересных творческих идей. Они прямо переполняют его. Он иногда даже говорит: «Притормозите меня!» Нереально творческий человек! Далее прошло какое-то время. И мне снова позвонил отец Марк и пригласил срежиссировать концерт к 10-летию творческого клуба «Феникс». Вот с этого и началось наше непосредственное сотрудничество. Мне поставили задачу сделать такой уровень концерта, которого еще не было. Кода я занялась подготовкой концерта, то надела на ребят костюмы, учила двигаться и улыбаться. До этого выступали кто как хотел, даже в свитерах. Можно, конечно, спорить об этом, но я считаю, что детям надо прививать культуру поведения на сцене. Надо быть ярче, чем повседневно, улыбаться, что бы ни случилось, быть чисто и опрятно одетым, и волосы должны быть помыты. Мы за это, и это наша политика. Нам удалось осуществить все, что запланировали. Концерт прошел на ура! После концерта была небольшая планерка педагогов (я еще не была в их числе), и батюшка сказал, что без вариантов - ты уже наша! Идея создания хора появилась не сразу. Хоть детей и было достаточно много, но не все приходили, чтобы заниматься и творчески развиваться. Некоторые заходили, чтобы просто поболтаться и поесть печеньки. Такое отношение ко времени и занятиям меня, конечно, возмущало, и я даже иногда резко высказывалась по этому поводу. Ведь если есть возможность развиваться, учиться, как можно не использовать ее и тратить время впустую? Первые занятия я еще не понимала, что мне нужно делать. Поющих детей тогда было мало. Репертуар подбирался музыкальный, но мало кто мог сольно выйти и спеть. Именно поэтому у меня возникла идея создать хор, чтобы облегчить детям задачу - чтобы не один человек выходил, а много. Они друг за другом тянутся и результат получается гораздо лучше. Кроме того, за счет хора можно выровнять чьи-то недостатки в пении.

Сильных солистов у нас не было, потому что кастинга в хор не было. Мы брали всех ребят, кто хотел петь. Не знаю, как это произошло, но хор у нас получился! Так я стала и худруком, и хореографом, и сценаристом, то есть я стала не просто репетировать с ребятами песни, а ставить готовые номера. Например, берем песню из «Бременских музыкантов», распределяем по голосам, накладываем какие-то движения и репетируем, как это должно выглядеть на сцене. И такое мое видение хора совпало, оказывается, с тем, что уже делают в Петербурге и в Москве. Это называется «современный хор». В нем можно танцевать, делать аранжировки песен, выражать себя как-то по-другому: например, надеть рваные джинсы. - Кто помогал вам в создании хорового коллектива? - Есть у нас такой замечательный друг - Алина Виардо. Нас с ней познакомил отец Марк. Как ни крути, вся наша деятельность теснейшим образом связана с любимым батюшкой - вдохновителем и генератором идей. Благодарность ему миллион раз! Алина приезжала в Печоры со своим хором. Я смотрела на их выступление открыв рот: вот то, чего я хочу! Алина Виардо работает в Центре творческого развития «Республика KIDS». Это место, где ребята могут реализовать свои творческие мечты. Алина преподает вокал в детских хоровых студиях в Петербурге и в Москве. В «Республике KIDS» нет ни академического вокала, ни академического хора, там все современно. Алина приезжала к нам со своим мастер-классом. Так мы с ней подружились. А еще до этого отец Марк возил печорских детей в Москву, чтобы они посмотрели, к чему нужно стремиться. - Ваш совсем еще молодой коллектив уже добился больших успехов. Расскажите об этом. - В один прекрасный день, в мае 2021 года, звонит мне батюшка, очень возбужденный, сто слов в минуту, и говорит: «Аня, мы едем в Москву на конкурс! Срочно готовимся. Собирай педагогов, объединяем усилия, добираем детей, у нас две недели!». Это был конкурс «Битва хоров», который проводился в рамках фестиваля «Большая перемена». Только с помощью Алины мы узнали об этом конкурсе и смогли принять в нем участие. Это было, конечно, очень круто - конкурс в центре Москвы! У нас было много и страха, и сомнений, и звонков, ведь всего две недели на подготовку! Но отец Марк и Алина все-таки убедили меня, что надо участвовать. Была такая проблема - у нас был маленький хор, а для участия нужен был состав в 30 человек. Нам пришлось экстренно расширяться: все дети, которые занимались музыкой у меня, у Василисы Паринкиной и Паши Самсонова, вошли в этот хор. К нам еще присоединились четыре девочки из Пскова.

Шла нереальная работа. Сильнейший стресс, но мы мобилизовались. Репетировали каждый день без выходных по нескольку часов. Но усталости мы не чувствовали, все были настроены на результат, всех вдохновила возможность участия в конкурсе такого уровня! У нас не было времени развиваться постепенно, нам пришлось сразу прыгнуть на другой уровень развития. И вот результат нашего труда: центр Москвы, парк Горького, Всероссийский конкурс «Битва хоров»… наш «ЛаккиЛайк» на 3-м месте! До сих пор мурашки по коже!

«Я нигде не встречала столько душевной теплоты»

- Что означает название «ЛаккиЛайк», кто его придумал? - Сначала мы жили без названия. Нам никак было не подобрать: все что-то не то, не ложилось на душу. Пришло время снимать видеооткрытку для участия в «Битве». Так как мы представляли Псковскую область, мы решили, что на открытке будут и Печоры, и Псков. Мы снимали псковские церкви и Печорский монастырь. Получилось очень красиво. И в тот день, когда для открытки нужно было снимать наш хор, мы собрались в фойе Дома паломников и думаем: визитка - это замечательно, а нам же как-то надо уже на этой визитке называться.

Алиной Петровской [солистка балета Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана - ред.], которая приехала на экскурсию в Печоры. А мы как раз обсуждали название хора. Батюшка ей говорит: «Давай, ты тоже что-то предлагай!» И кто-то из ребят предложил «Лакки», а она говорит: «Лакки лайк». Я сказала: «Да! И можно в одно слово». Так и родилось наше название «ЛаккиЛайк». Для нас это означает удача, вперед! Мы все вместе сложили руки, покачали и крикнули: «ЛаккиЛайк»! И опять наш батюшка нас выручил. Он подошел к нам вместе с гостьей - балериной[солистка балета Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана - ред.], которая приехала на экскурсию в Печоры. А мы как раз обсуждали название хора. Батюшка ей говорит: «Давай, ты тоже что-то предлагай!» И кто-то из ребят предложил «Лакки», а она говорит: «Лакки лайк». Я сказала: «Да! И можно в одно слово». Так и родилось наше название «ЛаккиЛайк». Для нас это означает удача, вперед! Мы все вместе сложили руки, покачали и крикнули: «ЛаккиЛайк»! - Ваш хор уже завоевал сердца печерян. Могут ли к вам еще присоединиться дети, которые хотят петь, или коллектив уже полностью сформирован? - К нам нужно присоединяться! Дети вырастают, уезжают учиться. Например, группа «За гаражами» - ребятам по 15-16 лет. Некоторые из них уже в этом году планируют поступать. Поэтому, дорогие ребята, ждем вас с нетерпением и с распростертыми объятиями и в хор, и в ансамбль, и в группу! Ждем каждого, кто любит петь песенки дома, на улице, на уроке, кто хочет играть на музыкальных инструментах! Звоните нам по телефону: 8-953-245-40-00 или обращайтесь в Дом культуры. С вами будут заниматься преподаватели-профессионалы. У нас новое оборудование, отличная барабанная установка, электрогитары, бас, клавиши, конги, перкуссия и многое другое, что необходимо для музыкального творчества. Планируем, что скоро у нас будет и хореография. Мы вас ждем. Если к нам придет несколько человек, мы сможем сразу из них сделать группу. Хочу выразить огромную благодарность нашему монастырю за то, что дети могут заниматься совершенно бесплатно с профессионалами и на самом современном оборудовании. Мало у кого есть такие возможности, а у печорских деток есть! Еще хочу отметить, что у нас очень душевная обстановка. Нам всегда нужно обняться, пообщаться. Я нигде не встречала столько душевной теплоты у детей. Мы дружим с нашими детьми и с теми, кто сейчас занимается, и с теми, кто уже уехал учиться. Ко всем мы сходили на выпускной, а одной нашей девочке даже платье сшили. Я сама проектировала это платье. - Какие творческие планы у хора? - Хочется прийти к профессионализму. Дать детям творческий старт в жизнь, чтобы они вышли отсюда, но у них сохранилась творческая искра, чтобы проведенные с нами годы стали им большим подспорьем в жизни и одними из самых ярких воспоминаний детства и юности. Те, кто уже выпустились из нашего клуба, пишут нам и благодарят. Даже те ребята, которые поступили не на творческую профессию, говорят, что этот опыт очень помогает им и в других сферах жизни.