Ольгу Романову знают почти все родители дошкольников в псковском микрорайоне Любятово. На протяжении нескольких лет она работала в самой младшей группе детского сада № 29. За время ее работы с малышами выросла посещаемость, снизилась заболеваемость, а процесс адаптации сократился до 2-3 недель. Педагог — одна из самых женских профессий в России, и в преддверии 8 Марта «Псковская правда» знакомит читателей с лучшим воспитателем Пскова.

ЗАШЛА И ОСТАЛАСЬ

В двадцать девятый детский сад Ольга Романова пришла 12 лет назад, чтобы пристроить маленького сынишку. В итоге — остались оба. Первое время успокаивала себя тем, что это ненадолго. Сейчас сыну Ольги 14 лет, он давно уже школьник, а она все еще работает воспитателем.

— В тот момент я никак не связывала свою дальнейшую жизнь с работой в детском саду, — признается она. — И в первый год у меня вообще не было никаких мыслей задерживаться здесь надолго. Но проходило время, и приходило понимание того, что у меня совсем неплохо получается быть воспитателем, есть у кого учиться и есть к чему стремиться.

По специальности Ольга учитель начальных классов, но в школе ни одного дня не проработала.

— Я не помню, чтобы в детстве у меня была мечта о том, кем я хочу быть, — говорит она. — Будучи ребенком, совершенно точно я не собиралась быть ни учителем, ни воспитателем. Профессию выбирала, прислушиваясь к советам родных, — они разглядели во мне умение общаться с детьми.

В детском саду Ольга Романова начала работу с самыми маленькими — трехлетними малышами. И уже через пару лет ее коллеги поняли, какой удивительный педагог работает рядом с ними.

— Дети в ее группе быстро привыкали к детскому саду, адаптация малышей сократилась до 2-3 недель и проходила безболезненно, посещаемость выросла в разы, что просто удивительно, — рассказывает заведующая дошкольным учреждением Ольга Калыта. — Казалось бы, трехлетки — самая уязвимая группа в плане здоровья, болеть должны чаще других, ан нет.

Новость о воспитателе, к которому дети бегут с радостью, довольно быстро распространилась по микрорайону. В группу к Ольге Романовой стремились попасть многие.

— У нас две группы для трехлеток, — объясняет Ольга Калыта. — На первом же родительском собрании, когда мы еще только рассказываем о правилах приема, родители просят записать ребенка к Ольге Николаевне. У нас один детский сад на микрорайон. И все о ней наслышаны как о воспитателе, с которым ребенку будет комфортно.