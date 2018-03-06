Зашла и осталась

Ольгу Романову знают почти все родители дошкольников в псковском микрорайоне Любятово. На протяжении нескольких лет она работала в самой младшей группе детского сада № 29. За время ее работы с малышами выросла посещаемость, снизилась заболеваемость, а процесс адаптации сократился до 2-3 недель. Педагог — одна из самых женских профессий в России, и в преддверии 8 Марта «Псковская правда» знакомит читателей с лучшим воспитателем Пскова.
В двадцать девятый детский сад Ольга Романова пришла 12 лет назад, чтобы пристроить маленького сынишку. В итоге — остались оба. Первое время успокаивала себя тем, что это ненадолго. Сейчас сыну Ольги 14 лет, он давно уже школьник, а она все еще работает воспитателем.
— В тот момент я никак не связывала свою дальнейшую жизнь с работой в детском саду, — признается она. — И в первый год у меня вообще не было никаких мыслей задерживаться здесь надолго. Но проходило время, и приходило понимание того, что у меня совсем неплохо получается быть воспитателем, есть у кого учиться и есть к чему стремиться.
По специальности Ольга учитель начальных классов, но в школе ни одного дня не проработала.
— Я не помню, чтобы в детстве у меня была мечта о том, кем я хочу быть, — говорит она. — Будучи ребенком, совершенно точно я не собиралась быть ни учителем, ни воспитателем. Профессию выбирала, прислушиваясь к советам родных, — они разглядели во мне умение общаться с детьми.
В детском саду Ольга Романова начала работу с самыми маленькими — трехлетними малышами. И уже через пару лет ее коллеги поняли, какой удивительный педагог работает рядом с ними.
— Дети в ее группе быстро привыкали к детскому саду, адаптация малышей сократилась до 2-3 недель и проходила безболезненно, посещаемость выросла в разы, что просто удивительно, — рассказывает заведующая дошкольным учреждением Ольга Калыта. — Казалось бы, трехлетки — самая уязвимая группа в плане здоровья, болеть должны чаще других, ан нет.
Новость о воспитателе, к которому дети бегут с радостью, довольно быстро распространилась по микрорайону. В группу к Ольге Романовой стремились попасть многие.
— У нас две группы для трехлеток, — объясняет Ольга Калыта. — На первом же родительском собрании, когда мы еще только рассказываем о правилах приема, родители просят записать ребенка к Ольге Николаевне. У нас один детский сад на микрорайон. И все о ней наслышаны как о воспитателе, с которым ребенку будет комфортно.
Наверное, так и работала бы Ольга Романова со своими малышами, будь это обычный детский сад. Да только двадцать девятый сад — это дошкольное учреждение комбинированного вида, и есть в нем группы для ребяток с тяжелыми нарушениями речи. К таким детям требуется особый подход.
Самое сложное в работе воспитателя — это взаимоотношения со взрослыми. Самое приятное — общение с детьми и результаты, которые получаешь, работая с ними. Каждое достижение ребенка — радость.
Фото Андрея Степанова
— Чтобы отвоевать Ольгу Николаевну от младшей группы, наш старший воспитатель Елена Егорова приложила много усилий, — признается Ольга Калыта. — Она целый год убеждала меня, что именно такой педагог нужен для работы с детьми, которые требуют особого внимания.
Пока за нее «воевали», сама Ольга Романова пыталась прийти в себя от полученного предложения.
— Я долгое время пребывала буквально в состоянии шока, — рассказывает она. — В голове крутились вопросы: как я оставлю свою малышню? Как перейти в другую группу, где требуются новые методы, подходы, знания? Я даже сначала сказала, что просто пойду и попробую, а если не получится, то вернусь назад, к своим малышам.
Но возвращаться назад не потребовалось. Результаты превзошли все ожидания. А в феврале этого года Ольга Романова стала победителем городского конкурса «Воспитатель года — 2018». В конкурсе она участвовала впервые. Говорит, что это право ей доверил коллектив детсада, без помощи которого и не справилась бы.
— Подготовка требуется громадная, — рассказывает Ольга Романова. — Только для участия в заочном этапе надо было снять видеоролик, создать собственный сайт, написать эссе и предоставить конспект образовательной деятельности. Одна бы я не смогла. Коллеги меня поддерживали, помогали, направляли. Конечно, я не ожидала, что одержу победу. Сначала даже и не ставила такой цели. Но как говорят, аппетит приходит во время еды. Вот и у меня так. В какой-то момент было уже стыдно проиграть, подвести команду, которая так за меня переживала.
Впереди у Ольги Романовой областной этап, а это — другие темы, другие дети, другие состязания и очень ограниченные временные рамки. Прежде чем подавать документы, надо еще кое-что доработать, изменить, дописать.
— Дома уже привыкли, что я постоянно пропадаю в детском саду, — улыбается она. — Семья меня поддерживает и радуется моим успехам.