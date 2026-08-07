Археологи начнут раскопки на месте бывшего Белорусского рынка в Пскове осенью

Осенью специалисты приступят к полевым изысканиям на территории старого Белорусского рынка. Несмотря на непростые погодные условия, учёные намерены изучить один из самых информативных участков культурного слоя города. Об этом «Псковской правде» рассказали в региональном Археологическом центре.

Как отметили специалисты, осенний сезон для раскопок довольно сложен: сказываются перепады температур, высокая влажность и быстро сокращающийся световой день.

Однако территория бывшего рынка представляет исключительную научную ценность.

«Каждый сантиметр этой земли хранит историю города, и наша задача — прочитать её до того, как пространство изменится», – подчеркнули в Археологическом центре.

В настоящее время на площадке завершается подготовительный этап.