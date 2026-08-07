Четырехлетний ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове

Четырехлетний мальчик пострадал в результате ДТП у дома №26 на улице Народной в Пскове. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в «ВКонтакте».
Четырехлетний мальчик пострадал в результате ДТП у дома №26 на улице Народной в Пскове. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в «ВКонтакте».
NВ результате столкновения issan Tiida и Volkswagen Tiguan пострадали три человека: 34-летняя водитель автомобиля Volkswagen Tiguan и четырехлетний пассажир, а также 26-летняя водитель Nissan Tiida.
Прибывшая бригада медицины катастроф доставила пострадавших в больницы.
На месте происшествия работали спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.