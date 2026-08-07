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Происшествия / ДТП

Четырехлетний ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове

7 августа 2026 года, 11:44

Четырехлетний мальчик пострадал в результате ДТП у дома №26 на улице Народной в Пскове. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в «ВКонтакте».

Четырехлетний ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове

Фото:«Псковская сводка»

NВ результате столкновения issan Tiida и Volkswagen Tiguan пострадали три человека: 34-летняя водитель автомобиля Volkswagen Tiguan и четырехлетний пассажир, а также 26-летняя водитель Nissan Tiida.

Прибывшая бригада медицины катастроф доставила пострадавших в больницы.

На месте происшествия работали спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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