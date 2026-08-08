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Общество

Актер Илья Соколовский приехал в Псков

8 августа 2026 года, 16:05

Уроженец Пскова, актер театра и кино Илья Соколовский посетил свою малую родину и, в частности, Туристский информационный центр Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ТИЦ.

Актер Илья Соколовский приехал в Псков

Фото: ТИЦ Псковской области

Илья Соколовский окончил Псковский колледж культуры, а затем РАТИ-ГИТИС.

Свою карьеру в кино он начал в 2003 года. Известен своими ролями в киноработах «Бумер», «Операция цвета нации», «Страсти по Чапаю», «Челночницы», «Семейный детектив», «Тень стрекозы», «Последний уик-энд» и «Волкодав».

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