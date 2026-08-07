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Общество

Уроженца Гдова обвиняют в оправдании деятельности террористов

7 августа 2026 года, 17:10

Уроженца Гдова задержали по оправданию в терроризме. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Уроженца Гдова обвиняют в оправдании деятельности террористов

Фото: УФСБ России по Псковской области

Мужчина опубликовал с личного аккаунта комментарий, в котором публично оправдал деятельность украинской террористической организации.

По данному факту возбудили уголовное дело в рамках части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершённое с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Мужчину заключили под стражу, расследование продолжается. 

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