Уроженца Гдова обвиняют в оправдании деятельности террористов

Уроженца Гдова задержали по оправданию в терроризме. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.
Уроженца Гдова задержали по оправданию в терроризме. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.
Мужчина опубликовал с личного аккаунта комментарий, в котором публично оправдал деятельность украинской террористической организации.
По данному факту возбудили уголовное дело в рамках части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершённое с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).
Мужчину заключили под стражу, расследование продолжается.