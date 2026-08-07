Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Неожиданным хитом «Псковских каникул» стало лото

7 августа 2026 года, 09:55

Игра в лото, которая прошла на фестивале «Псковские каникулы», стала одной из самых популярных локаций мероприятия, сообщил начальник отдела приоритетных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Денис Зиязов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 6 августа.

Неожиданным хитом «Псковских каникул» стало лото

Фото: magnific.com

Он отметил, что организаторы не ожидали такого ажиотажа вокруг лото.

«Я думал, народ скажет: да ладно, что там бочонки, не будем. А там люди занимали все 50 мест за три секунды. Действительно, они вчера только услышали или увидели расписание, что лото будет завтра – и всё», – отметил гость эфира.

Победителям каждой партии вручали игрушечный автомобиль «Москвич».

Некоторые зрители заранее узнавали расписание игры и специально приходили на фестиваль, чтобы успеть занять места. «Я был приятно удивлён, что это сработало», – отметил Денис Зиязов.

Ведущий лото использовал проводной микрофон «на верёвочке», чтобы создать ощущение погружения в эпоху 1960-1970-х годов.

Организаторы в будущем уже рассматривают возможность проведения чемпионатов по шашкам или шахматам, которые также были популярны в советское время.

«Надо просто понять, как это будет интереснее организовать», – заключил гость эфира.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На ралли «Пушкинские Горы» выйдут 64 экипажа
В Дедовичах горел автомобиль ВАЗ
Великие Луки с размахом отпразднуют свое 860-летие
Чудотворная икона Божией Матери «Умиление» из Печор прибыла на Камчатку
Суд в Пскове приговорил Льва Шлосберга* к 11 годам колонии
В Пскове снова забил фонтан у Рижской гостиницы
В Великолукском районе на мосту через реку Вскувица смонтировали балки пролетного строения
В Островском районе пройдут региональные соревнования по лыжероллерам
Марина Гаращенко: Центры здоровья в Великих Луках и Пскове будут флагманскими

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа