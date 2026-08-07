Неожиданным хитом «Псковских каникул» стало лото

Игра в лото, которая прошла на фестивале «Псковские каникулы», стала одной из самых популярных локаций мероприятия, сообщил начальник отдела приоритетных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Денис Зиязов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 6 августа.

Он отметил, что организаторы не ожидали такого ажиотажа вокруг лото.

«Я думал, народ скажет: да ладно, что там бочонки, не будем. А там люди занимали все 50 мест за три секунды. Действительно, они вчера только услышали или увидели расписание, что лото будет завтра – и всё», – отметил гость эфира.

Победителям каждой партии вручали игрушечный автомобиль «Москвич».

Некоторые зрители заранее узнавали расписание игры и специально приходили на фестиваль, чтобы успеть занять места. «Я был приятно удивлён, что это сработало», – отметил Денис Зиязов.

Ведущий лото использовал проводной микрофон «на верёвочке», чтобы создать ощущение погружения в эпоху 1960-1970-х годов.

Организаторы в будущем уже рассматривают возможность проведения чемпионатов по шашкам или шахматам, которые также были популярны в советское время.

«Надо просто понять, как это будет интереснее организовать», – заключил гость эфира.