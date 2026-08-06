«Реальность в разы превзошла ожидания»: участники «Здравствуй, Россия!» о визите в Псков

В Псковскую область в рамках программы «Здравствуй, Россия!» приехали 37 соотечественников от 14 до 19 лет из 12 стран: Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Греции, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Франции, Южной Осетии и Аргентины. В один из дней они познакомились с работой государственного медиахолдинга Псковской области. Ребята посетили медиацентр, радио и телевидение, увидели, как ведутся прямые эфиры на телеканале «Первый Псковский», и попробовали себя в роли ведущих. Кроме того, ребята поделились первыми впечатлениями от города.

Перегудова Вера из Гомеля (Беларусь), ученица 8 класса, впервые приехала в Псков. «Я посмотрела программу и мне очень понравилось, она очень насыщенная: всё время в движение, смотришь, знакомишься, изучаешь. Это доставляет мне огромное удовольствие. Я ожидала намного меньше, чем увидела», — рассказала она. Особенно ей запомнились творческие и медиаактивности: «Мастер-класс «Как писать пером» был очень необычным, я почувствовала себя поэтом из давних времён. Экскурсия в медиахолдинге тоже понравилась: всегда хотела увидеть, что там за кадром. Нам показали, как создаются новости и передачи». Одиннадцатиклассница Диана приехала из Абхазии. Для нее Россия — близкий друг. С родителями она неоднократно была в стране. При этом она отмечает многонациональный характер своей родной республики.