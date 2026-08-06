«Реальность в разы превзошла ожидания»: участники «Здравствуй, Россия!» о визите в Псков

В Псковскую область в рамках программы «Здравствуй, Россия!» приехали 37 соотечественников от 14 до 19 лет из 12 стран: Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Греции, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Франции, Южной Осетии и Аргентины.
В один из дней они познакомились с работой государственного медиахолдинга Псковской области. Ребята посетили медиацентр, радио и телевидение, увидели, как ведутся прямые эфиры на телеканале «Первый Псковский», и попробовали себя в роли ведущих.
Кроме того, ребята поделились первыми впечатлениями от города.
фото Андрей Степанов
Перегудова Вера из Гомеля (Беларусь), ученица 8 класса, впервые приехала в Псков. «Я посмотрела программу и мне очень понравилось, она очень насыщенная: всё время в движение, смотришь, знакомишься, изучаешь. Это доставляет мне огромное удовольствие. Я ожидала намного меньше, чем увидела», — рассказала она.
Особенно ей запомнились творческие и медиаактивности: «Мастер-класс «Как писать пером» был очень необычным, я почувствовала себя поэтом из давних времён. Экскурсия в медиахолдинге тоже понравилась: всегда хотела увидеть, что там за кадром. Нам показали, как создаются новости и передачи».
Одиннадцатиклассница Диана приехала из Абхазии. Для нее Россия — близкий друг. С родителями она неоднократно была в стране. При этом она отмечает многонациональный характер своей родной республики.
фото Андрей Степанов
«У меня родители армяне, но у нас республика очень многонациональная, начиная от русских и заканчивая эстонцами. Народ дружный, страна гостеприимная», - говорит она.
О проекте ей рассказала преподавательница, она сразу согласилась и, по ее словам, реальность превзошла все ожидания. «Я читала про Псков, знала, что это город с большой историей. Хотелось здесь побывать, и сам проект очень интересный. Честно сказать, мне здесь очень нравится. Программа насыщенная, мы устаём, но это приятная усталость», — поделилась участница.
Отметим, что программа реализуется с 2014 года по линии Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Псковская область участвует в ней с 2022 года; в 2024 году регион принял 32 соотечественника из 9 государств.