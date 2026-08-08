Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Работников спортивной отрасли награждали в Пскове в преддверии Дня физкультурника

8 августа 2026 года, 09:30

Работников спортивной отрасли награждали в торжественной обстановке в Пскове в преддверии Дня физкультурника. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Работников спортивной отрасли награждали в Пскове в преддверии Дня физкультурника

Фото: пресс-служба администрации Пскова
Работников спортивной отрасли награждали в Пскове в преддверии Дня физкультурника

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Награды получили тренеры‑преподаватели, инструкторы, методисты, администраторы и другие сотрудники муниципальных спортивных учреждений города. Среди награждённых – специалисты спортшкол «Ника», «Гармония», «Бригантина», «Стрела», «Мастер», спортшколы олимпийского резерва по плаванию «Барс» и «Надежда», дирекция спортивных сооружений Пскова.

Дипломы вручали врио министра спорта Псковской области Лилия Аюпова, замглавы администрации города Пскова Геннадий Иойлев и председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи Сергей Бухаров.

Работников отрасли поздравили с заслуженными наградами, поблагодарили за профессионализм и вклад в формирование здорового образа жизни псковичей.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На ралли «Пушкинские Горы» выйдут 64 экипажа
В Дедовичах горел автомобиль ВАЗ
Великие Луки с размахом отпразднуют свое 860-летие
Чудотворная икона Божией Матери «Умиление» из Печор прибыла на Камчатку
Суд в Пскове приговорил Льва Шлосберга* к 11 годам колонии
В Пскове снова забил фонтан у Рижской гостиницы
В Великолукском районе на мосту через реку Вскувица смонтировали балки пролетного строения
В Островском районе пройдут региональные соревнования по лыжероллерам
Марина Гаращенко: Центры здоровья в Великих Луках и Пскове будут флагманскими

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа