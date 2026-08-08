Работников спортивной отрасли награждали в Пскове в преддверии Дня физкультурника

Награды получили тренеры‑преподаватели, инструкторы, методисты, администраторы и другие сотрудники муниципальных спортивных учреждений города. Среди награждённых – специалисты спортшкол «Ника», «Гармония», «Бригантина», «Стрела», «Мастер», спортшколы олимпийского резерва по плаванию «Барс» и «Надежда», дирекция спортивных сооружений Пскова.

Дипломы вручали врио министра спорта Псковской области Лилия Аюпова, замглавы администрации города Пскова Геннадий Иойлев и председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи Сергей Бухаров.

Работников отрасли поздравили с заслуженными наградами, поблагодарили за профессионализм и вклад в формирование здорового образа жизни псковичей.