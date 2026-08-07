17 лет колонии за надругательство над ребёнком получил житель Островского района

Островский районный суд вынес приговор ранее судимому мужчине за изнасилование девочки. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в мае мужчина, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, возраст которой был младше 14 лет, совершил насильственные действия в отношении неё (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ).

В ходе судебного процесса подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на два года.