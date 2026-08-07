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Общество

Владимир Путин назвал легендарной 76-ю Псковскую дивизию ВДВ

7 августа 2026 года, 09:30

Верховный Главнокомандующий, президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, гвардии полковником Абдулазизом Шихабидовым. Президент заслушал доклад об обстановке на передовой и поблагодарил личный состав за боевую работу. Расшифровка опубликована на сайте Кремля.

Владимир Путин назвал легендарной 76-ю Псковскую дивизию ВДВ

Фото: Дарья Хваткова

Как сообщается, в ходе беседы гвардии полковник Шихабидов доложил, что задачи, возложенные на дивизию на добропольском тактическом направлении, достижимы в обозначенные сроки. «Мне было важно услышать это от вас, командира 76-й дивизии, она у нас легендарная», — сказал Владимир Путин. Глава государства также выразил благодарность всему личному составу соединения за мужество и профессионализм.

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