Зимой «Псковские каникулы» проводить не будут

Зимой проводить «Псковские каникулы» Театрально-концертная дирекция Псковской области не планирует, сообщил начальник отдела приоритетных проектов дирекции Денис Зиязов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) 6 августа.

Проекты разделены на сезоны: летом – «Псковские каникулы», зимой – «Рождество начинается здесь». «Хочется держать зрителя в лёгком голоде, а не перенасыщать одним и тем же», – пояснил гость радиоэфира.

Денис Зиязов напомнил, что зимой 2025 года в Финском парке уже проводился кукольный вертеп, и этот проект имеет свою аудиторию. От переноса летнего мероприятия на зиму публика может перенасытиться и устать.

«Да нет, вы уже надоели. У вас столько всего», – привёл гость в пример реакцию своих знакомых на очередное приглашение.

Дирекция займется развитии летней площадки и точечных доработках.

«Вариативность – это круто, но важна тонкая грань, чтобы человек не сказал: всё, я уже всё видел, дайте мне посидеть дома», – заключил Денис Зиязов.