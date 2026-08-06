Великолучанина, избивший своего дядю до смерти, отправили в колонию

Великолучанина, избившего своего дядю до смерти, отправили в колонию на семь лет. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

30 декабря 2025 года ранее судимый житель Великих Лук приехал к дяде в деревню Мякишево. В ходе ссоры на фоне неприязненных отношений подсудимый решил причинить тяжкий вред здоровью своему дяде.

Обвиняемый нанес многочисленные удары кулаками и деревянной рукояткой мухобойки в область головы и по туловищу потерпевшего. Последний скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).

Мужчина вину признал и раскаялся в содеянном.

Суд приговорил мужчину к 7 годам 1 месяцу в исправительную колонию строгого режима.