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Происшествия / Правосудие

Великолучанина, избивший своего дядю до смерти, отправили в колонию

6 августа 2026 года, 17:26

Великолучанина, избившего своего дядю до смерти, отправили в колонию на семь лет. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Великолучанина, избивший своего дядю до смерти, отправили в колонию

Фото: pxhere.com

30 декабря 2025 года ранее судимый житель Великих Лук приехал к дяде в деревню Мякишево. В ходе ссоры на фоне неприязненных отношений подсудимый решил причинить тяжкий вред здоровью своему дяде.

Обвиняемый нанес многочисленные удары кулаками и деревянной рукояткой мухобойки в область головы и по туловищу потерпевшего. Последний скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).

Мужчина вину признал и раскаялся в содеянном.

Суд приговорил мужчину к 7 годам 1 месяцу в исправительную колонию строгого режима.

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