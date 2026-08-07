Блогеры Василиса и Алёна Кедровы: Прототипом учительницы стал реальный педагог

Блогеры Василиса и Алёна Кедровы, известные по роликам в TikTok, рассказали, что один из главных персонажей их видео был скопирован с реального школьного преподавателя математики. Девушки пояснили, что при создании образа они сохранили характерные черты: голос, причёску и манеру общения, добавив лишь несколько авторских деталей. Большинство идей для своего творчества сёстры черпают из повседневных жизненных ситуаций. Об этом они рассказали в интервью проекту «ИСТОКИ».

По словам блогеров, зрители долгое время полагали, что в кадре находится один человек, а второй персонаж создан с помощью видеомонтажа. «Многие думали, что я с помощью монтажа делаю второго человека. Но я не умею так монтировать, поэтому нас просто двое в кадре», — объяснила Василиса. Когда поклонники увидели обеих девушек вместе, это стало для них неожиданностью.

Кедровы также затронули тему негативных комментариев, с которыми они сталкиваются постоянно. Девушки признались, что критика всегда задевает, даже если со временем к ней привыкаешь. Однако они отметили, что конструктивные замечания помогают замечать ошибки и становиться лучше, подталкивают к развитию.

При этом авторы контента подчеркнули, что их миссия — делать людей счастливее. Они стараются не обижать педагогов, которые могут принять пародию на свой счёт, и создают ролики исключительно с добрыми намерениями. «Всегда хочу, чтобы люди посмеялись, чтобы всем стало светло, солнечно и хорошо на душе», – заключила Василиса.